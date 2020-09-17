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Слияние нефтяных и оборонных заводов: эксперт раскрыл план интеграции России и Белоруссии

17 сентября 2020, 11:05  •  212 • Политика
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Экономики двух стран фактически объединятся в единую структуру
План интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства предполагает практически полное слияние экономик. Об этом рассказал глава регионального отделения белорусской Республиканской партии труда и согласия Александр Лукашок.
"Решение уже выработано, – сообщил он в интервью "Украине.ру". – Интеграция ожидается очень глубокой".
В частности, планируется выстроить единую цепочку нефтеперерабатывающих предприятий, машиностроительные заводы двух стран объединят в холдинги, белорусские оборонные заводы приватизируют и введут в корпорацию "Ростех". Будут созданы сети банковских филиалов, мобильных операторов. Общими станут железные дороги.
В России и Белоруссии будет ходить единая валюта. Белорусский парламент останется, но будет решать только внутренние вопросы.
"Внешняя политика ожидаемо переместится в Москву", – уточнил Лукашок.
В то же время эксперт отметил, что договорились стороны о такой глубокой интеграции еще в 2019 г., но будет ли план реализован – большой вопрос. Александр Лукашенко остается бесспорным президентом до начала ноября этого года. Потом срок его полномочий истекает, а его победу на выборах 9 августа многие не считают легитимной. Поэтому предсказывать, как будут развиваться события в Белоруссии и тем более ход ее интеграции с Россией, эксперт не берется.
На встрече в Сочи 14 сентября лидеры России и Белоруссии обсуждали развитие Союзного государства, но никакие документы подписаны не были. Ранее Лукашенко заявил, что договор о Союзном государстве заключался дано, реализовать его в том виде в современных условиях не получится.

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