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«Сливайте воду с тепломагистралей, на Украине грядёт газовый Армагеддон!» – Соскин

15 января 2021, 00:30  •  148 • Украина

Погодный апокалипсис на Украине в совокупности с геополитическими проблемами государства спровоцирует газово-энергетический Армагеддон по всей стране.

Об этом на своем YouTube-канале заявил директор Института трансформации общества Олег Соскин.

«Ситуация, в самом деле, очень поганенькая, если честно, потому что этот погодный апокалипсис, он очень тяжёлый. И всё зависит, начнётся ли эта зимняя кампания, зимняя война газовая, все будет зависеть от морозов. То есть, если, в самом деле, сейчас морозы по Европе, Евразии накроют Российскую Федерацию, накроют страны Центральной Азии, раньше их называли Средней Азией – там Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и Россию. Россия уже находится под серьезным давлением морозов.

То понятно, сейчас, если Украину и Белоруссию накроет арктический воздух, холодные массы зайдут сюда на 25-30 градусов минус по Цельсию, то понятно начнется полный облом. Если это ещё коснется еще той же Словакии, Венгрии, Польши и Австрии, и Германии и дополнится южными странами. Они тоже пострадают, они уже очень сильно страдают», –рассказал эксперт.

По его словам, погодный катаклизм затронет все страны Евразии и, следовательно, вопрос с поставками газа через Украину встанет ребром.

«Надо договориться, чтобы российский газ, поступающий в Украину, должен идти тогда, например, на потребление Восточной части Украины, а газ, который находится в украинских хранилищах, компенсатороно по этой же цене, должен поступать в таких же объемах, как закачанный с России новый газ в Украину и потребляемый в Украине, на выполнение контракта в Европу. Представляете в условиях войны Украины и Московии вот эту модель? Я себе практически не представляю, как ее можно сделать.

Поэтому, я думаю, что должен быть какой-то газовый армагеддончик. То есть, будет погодный апокалипсис и газово-энергетический Армагеддон. Поэтому, народ, вы что-то теплое покупайте, сливайте, если морозы будут, обещают морозы с конца недели, вот сегодня понедельник, там где-то к четвергу обещают похолодание, такое хорошее начнется, с Арктики идут массы холодного арктического воздуха.

Главное, успеть в домах слить воду, поскольку газа не будет, теплая вода к вам приходить не будет и горячая тоже не придет по этим трубам, потому что нечем будет подогревать на ТЭЦах.

Поэтому чтобы не порвало, вам ваши тепломагистрали, как это в Алчевске было, если помните, и в других городах, вам надо срочно, как можно быстрее сливать воду с батарей и со всех этих систем, чтобы у вас это не полопалось, потому что, если уже лопнет, то уже никто не сможет восстановить», – предупредил Соскин.

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