Слишком весёлая "гомосексуальная флотилия": Венгрия с вызовом покинула Евровидение

СМИ сообщили о том, что одна из причин, по которой Венгрия с вызовом покинула песенный конкурс, кроется в австрийской исполнительнице Кончите Вурст, победившей на Евровидении в 2014 году. Певица, напомним, больше известна как "бородатая женщина".

Однако точных причин, по которым Венгрия покинула музыкальный конкурс и её представитель не будет выходить на сцену Евровидения в следующем, 2020 году, не называется.

По словам источника Daily Mail, страна посчитала музыкальный конкурс "слишком весёлым". Источник рассказал The Guardian, что речь идёт о пропаганде ЛГБТ. А один из проправительственных телеканалов заявил, что Евровидение - это "гомосексуальная флотилия", а "психическое здоровье Венгрии будет лучше, если страна будет вне конкурса".

"Я не был удивлён. Это происходит из организационной культуры MTVA", - отметил собеседник СМИ, указав, что в телекомпании никак не поощрялось освещение гомосексуальной сферы.

Напомним, в самом заявлении MTVA указывается, что "вместо того, чтобы участвовать в Евровидении в 2020 году, мы будем поддерживать ценные произведения, созданные непосредственно талантами венгерской поп-музыки".