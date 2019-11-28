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Слишком весёлая "гомосексуальная флотилия": Венгрия с вызовом покинула Евровидение

28 ноября 2019, 20:39  •  46 • В мире
Венгрия с вызовом покинула Евровидение-2020. Правда, причин отказа не указывается. По словам источника Daily Mail, страна посчитала музыкальный конкурс "слишком весёлым". А один из проправительственных телеканалов заявил, что Евровидение - это "гомосексуальная флотилия".
СМИ сообщили о том, что одна из причин, по которой Венгрия с вызовом покинула песенный конкурс, кроется в австрийской исполнительнице Кончите Вурст, победившей на Евровидении в 2014 году. Певица, напомним, больше известна как "бородатая женщина".
Однако точных причин, по которым Венгрия покинула музыкальный конкурс и её представитель не будет выходить на сцену Евровидения в следующем, 2020 году, не называется.
По словам источника Daily Mail, страна посчитала музыкальный конкурс "слишком весёлым". Источник рассказал The Guardian, что речь идёт о пропаганде ЛГБТ. А один из проправительственных телеканалов заявил, что Евровидение - это "гомосексуальная флотилия", а "психическое здоровье Венгрии будет лучше, если страна будет вне конкурса".
"Я не был удивлён. Это происходит из организационной культуры MTVA", - отметил собеседник СМИ, указав, что в телекомпании никак не поощрялось освещение гомосексуальной сферы.
Напомним, в самом заявлении MTVA указывается, что "вместо того, чтобы участвовать в Евровидении в 2020 году, мы будем поддерживать ценные произведения, созданные непосредственно талантами венгерской поп-музыки".

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