Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Груз неизвестен: В Иран прибыл военный корабль из России
Обход санкций или поставки С-300? В Сети гадают о таинственном грузе, который ро...
"Задача Зеленского - завоевать власть": Экс-премьер-министр Украины оц...
"Забудьте про НАТО!" Соловьев обращается к Зеленскому в прямом эфире! ...
Главная / В мире

Слишком трудная и истеричная: От Меган Маркл бегут помощники и слуги – СМИ

21 мая 2019, 22:39  •  65 • В мире
О том, что от герцогини Сассекской Меган Маркл бегут помощники и слуги, сообщают британские СМИ. Причиной тому якобы является "звездная болезнь" супруги принца Гарри, которая показывает себя в общении с прислугой как слишком трудная и истеричная личность.
Об этом сообщила редактор популярного издания Vanity Fair Ванесса Григориадис. При этом она назвала Маркл "экстраординарной" личностью и напомнила, что от той быстро сбегают помощники и слуги. Как пишут Дни.ру, причиной тому – излишняя придирчивость герцогини к персоналу и частые истерики, которые возникают на пустом месте.
К примеру, только в конце прошлого года Маркл со скандалом покинула личная помощница. Впоследствии она рассказывала, что герцогиня очень высокомерна, работать с ней просто невозможно. Помощница смогла продержаться всего полгода. С тех пор при дворе Меган якобы называют "трудной".
Королевский биограф Анджела Левин подтвердила, что герцогиня имеет не лучшую репутацию в некоторых кругах. "Меган Маркл пытается из всего сделать шоу", - объяснила она возможные причины неприязни к герцогине.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



65
Источник
Похожие новости
21 мая 2019, 06:24
Трамп готов к переговорам с Ираном, "если они сами позвонят"
20 мая 2019, 23:54
Игра Турции накаляет обстановку близ Хмеймима - эксперт
21 мая 2019, 12:54
Обложив ряд стран сырьевыми санкциями, Вашингтон вынужден закупать в три раза больше российской нефти
21 мая 2019, 19:09
«Попытка реванша»: сможет ли Гуаидо договориться с США о военной интервенции в Венесуэлу
21 мая 2019, 19:24
Кто? Что написал? Как прокомментировали? Где находился? Место проживания?: США начинают документировать посты в соцсетях во всём мире
21 мая 2019, 16:09
Директор ФСБ раскрыл планы террористов на заседании в Душанбе
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 мая 2019, 01:54
Порошенко уволил Марию Гайдар
16 мая 2019, 06:09
Протесты в Екатеринбурге - вся жесть за 3 минуты (ночь 15 - 16 мая)
18 мая 2019, 03:39
Безногого и безрукого экс-депутата Верховной рады обвинили в пытках солдат ВСУ
17 мая 2019, 19:52
"Ахинея!" Речь Куликова заставила ВСТРЕПЕНУТЬСЯ всех украинцев! Обязательно к просмотру
16 мая 2019, 09:24
Путин "один 9 шайб забил!": Сборную России неожиданно пристыдили после победы над Италией в ЧМ
15 мая 2019, 00:54
Киеву - руку, провокаторам - свободу: Помпео после переговоров с Лавровым озвучил условия по Украине
17 мая 2019, 14:39
"Спасайся, кто может": Запрет Порошенко и Ко на выезд из Украины вызвал у Скабеевой смех
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.