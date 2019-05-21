Слишком трудная и истеричная: От Меган Маркл бегут помощники и слуги – СМИ

Об этом сообщила редактор популярного издания Vanity Fair Ванесса Григориадис. При этом она назвала Маркл "экстраординарной" личностью и напомнила, что от той быстро сбегают помощники и слуги. Как пишут Дни.ру, причиной тому – излишняя придирчивость герцогини к персоналу и частые истерики, которые возникают на пустом месте.

К примеру, только в конце прошлого года Маркл со скандалом покинула личная помощница. Впоследствии она рассказывала, что герцогиня очень высокомерна, работать с ней просто невозможно. Помощница смогла продержаться всего полгода. С тех пор при дворе Меган якобы называют "трудной".

Королевский биограф Анджела Левин подтвердила, что герцогиня имеет не лучшую репутацию в некоторых кругах. "Меган Маркл пытается из всего сделать шоу", - объяснила она возможные причины неприязни к герцогине.