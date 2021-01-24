|
«Слишком токсичен». Порошенко больше не стоит рассчитывать на Байдена
24 января 2021, 23:45 • 30 • Украина
Представителям прошлой украинской власти не стоит рассчитывать на личные отношения с новоизбранным президентом США Джо Байденом как на гарантию возвращения к власти.
Об этом в эфире телеканала «NEWSONE» заявил политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
«Если кто-то из прошлой власти думает, что личные отношения с Байденом – это билет в новую политическую жизнь, и хочет опровергнуть Гераклита который сказал, что «нельзя войти в одну реку дважды», то этого не будет. Потому что это токсично. Все эти люди – они токсичные для Байдена», – сказал политолог.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
30
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 января 2021, 09:15
|
19 января 2021, 10:50
|
22 января 2021, 04:50
|
23 января 2021, 11:05
|
22 января 2021, 13:05
|
23 января 2021, 19:20
|
23 января 2021, 19:20