«Слишком токсичен». Порошенко больше не стоит рассчитывать на Байдена

Представителям прошлой украинской власти не стоит рассчитывать на личные отношения с новоизбранным президентом США Джо Байденом как на гарантию возвращения к власти.Об этом в эфире телеканала «NEWSONE» заявил политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.«Если кто-то из прошлой власти думает, что личные отношения с Байденом – это билет в новую политическую жизнь, и хочет опровергнуть Гераклита который сказал, что «нельзя войти в одну реку дважды», то этого не будет. Потому что это токсично. Все эти люди – они токсичные для Байдена», – сказал политолог.