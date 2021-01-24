Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
"Пенсия в восемь раз выше": Откровения харьковчанина о Крыме дошли до ...
«Вата подняла голову! Без вмешательства Байдена нас перережут» – экс-боевик АТО
В Киеве началась истерика из-за слов Пушилина: «Проект Новороссия не закрыт!»
Главная / Украина

«Слишком токсичен». Порошенко больше не стоит рассчитывать на Байдена

24 января 2021, 23:45  •  30 • Украина

Представителям прошлой украинской власти не стоит рассчитывать на личные отношения с новоизбранным президентом США Джо Байденом как на гарантию возвращения к власти.

Об этом в эфире телеканала «NEWSONE» заявил политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«Если кто-то из прошлой власти думает, что личные отношения с Байденом – это билет в новую политическую жизнь, и хочет опровергнуть Гераклита который сказал, что «нельзя войти в одну реку дважды», то этого не будет. Потому что это токсично. Все эти люди – они токсичные для Байдена», – сказал политолог.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



30
Источник
Похожие новости
23 января 2021, 19:20
В Киеве началась истерика из-за слов Пушилина: «Проект Новороссия не закрыт!»
23 января 2021, 19:20
Львовский профессор: Нам отомстят на выборах за украинизацию
23 января 2021, 19:20
Фарион обещает отомстить русским за Бандеру
23 января 2021, 15:40
Порошенко потребовал введения миротворцев в Донбасс и "непрерывной осады Кремля"
23 января 2021, 18:25
Украинская фармкомпания подала заявку на регистрацию «Спутника V»
24 января 2021, 16:25
«Чем хуже для Путина, тем лучше для нас»: Навальный сделал подарок бандеровской Украине
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 января 2021, 09:15
Яков Кедми раскрыл план уничтожения России: Они должны платить за каждую подлость
19 января 2021, 10:50
Трамп перед уходом сделал гадость России
22 января 2021, 04:50
Военный эксперт назвал смертельную ошибку США: "Атака "Посейдонов" будет скрытной и внезапной"
23 января 2021, 11:05
Зачем полез в архивы Штази? Биограф Путина одёрнул Навального
22 января 2021, 13:05
Картинка с Путиным вывела из себя американского эксперта
23 января 2021, 19:20
Львовский профессор: Нам отомстят на выборах за украинизацию
23 января 2021, 19:20
В Киеве началась истерика из-за слов Пушилина: «Проект Новороссия не закрыт!»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.