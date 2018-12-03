«Слишком радикальная мера»: возможный преемник Меркель не поддержала отказ от «Северного потока — 2»

Отказ от строительства газопровода «Северный поток — 2» — слишком радикальная мера, заявила генеральный секретарь партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По её словам, уже после реализации проекта появится возможность отрегулировать объём поставок российского газа. Между тем премьер Украины Владимир Гройсман назвал строительство газопровода формой «замаскированной войны против Европы». Однако, как отметили в Госдуме, западные политики заинтересованы в бесперебойных поставках топлива и руководствуются здравым смыслом. По мнению аналитиков, Европа не станет идти на поводу у Киева, поскольку речь идёт об энергетической защищённости европейских потребителей.

Отказ от проекта газопровода «Северный поток — 2» — «слишком радикальная» мера, заявила каналу ARD генеральный секретарь партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую считают потенциальным преемником Ангелы Меркель.

Политик отметила необходимость пересмотра политического значения «Северного потока — 2» во всей Европе. В частности, она указала на возможность повлиять на объёмы закупок голубого топлива. Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что не откажется от поддержки реализации проекта в том случае, если возглавит правительство. Она напомнила, что Германия закупала газ у Москвы даже во времена холодной войны.

В то же время она выступила за более жёсткий подход в отношениях с РФ и потребовала расширить антироссийские санкции, в частности ввести запрет на заход кораблей под флагом России в порты стран Запада.

При этом накануне министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в очередной раз подчеркнул, что «Северный поток — 2» — коммерческий проект и отказ от его реализации навредит немецким и европейским компаниям.

В свою очередь, министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер отмечал, что необходимо разделять вопрос строительства трубопровода и проблему кризиса на Украине.

Россия доказала, что является надёжным поставщиком углеводородов, она всегда выполняет свои обязательства, а это важно для европейских стран, поскольку они заинтересованы в бесперебойном снабжении, заметил в беседе с RT первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

«Правительство Германии и других европейских стран активно поддерживает и «Северный поток — 2», и «Турецкий поток», которые являются гарантией надёжного и полного (по договору) объёма поставок в Европу. Мы качественно выполняем свои обязательства, и это гарантия, что Европа никогда не замёрзнет зимой и что газ будет вовремя», — сказал парламентарий.

Вопрос поставок энергоносителей принимается не политиками, а бизнес-структурами, подчеркнул ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Политические деятели на самом деле не очень решают, какие объёмы будут закупать немецкие компании и будет ли газопровод построен... В Европе есть общее законодательство, чёткие критерии — если газопровод им отвечает, он будет построен. По поводу закупки — это, в основном, частные компании, государство не диктует им, сколько надо покупать российского газа, они исходят из собственных нужд и потребностей. Здесь экономическая сфера является определяющей», — отметил Юшков в беседе с RT.

Эксперт добавил, что в Германии прекрасно понимают выгоду от реализации проекта.

«Они понимают, что становятся крупнейшим транзитёром российского газа в Европе: уже три газопровода будут приходить к ним — «Северный поток», «Северный поток — 2», «Ямал — Европа». Это крайне выгодно для них, это надёжное газоснабжение самой Германии и надёжный транзит через неё в другие страны ЕС», — заключил аналитик.

Генеральный секретарь партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр и канцлер ФРГ Ангела Меркель

AFP

© Tobias Schwarz

«Гройсман путает свои ночные кошмары с реальностью»

Между тем на Украине обвинили Москву в ведении «замаскированной войны против Европы» посредством строительства газопровода. В интервью немецкому изданию Die Welt премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что от сохранения за Украиной статуса приоритетного транзитёра газа зависит безопасность континента.

«Северный поток — 2» — это форма замаскированной войны против Европы. Мы знаем, каково это — быть зависимым от России в энергетико-политическом плане. По собственному опыту мы знаем, как это опасно. Поэтому сейчас мы рассматриваем этот проект как геополитическое оружие России», — сказал Гройсман.

Ранее глава украинского кабмина отмечал, что к 2025 году Украина может стать «газовой державой», а Россия якобы пытается «снизить её транзитные возможности» посредством реализации проекта «Северный поток — 2».

Между тем обеспокоенность украинских политиков «Северным потоком — 2» обусловлена скорой потерей возможности манипулировать странами Запада по вопросу транзита. Об этом в разговоре с RT заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

«Сложно комментировать заявления украинских политиков последних лет. Непонятно, что происходит в их воспалённом посредством борьбы за власть мозгу. В то же время ясно, что любой газопровод, который поставляет газ в Европу, — это потеря Украиной экономической выгоды. В случае снижения объёма транзита или его прекращения Украина теряет возможность политического шантажа европейцев и России. Вот они и пытаются всеми силами остановить реализацию этих проектов», — пояснил Завальный.

Он выразил уверенность в реализации проекта, поскольку в Европе всё же больше «людей, руководствующихся здравым смыслом в принятии решений», чем популистов.

«Европа нуждается в газе — и иначе как из России получить надёжные, безопасные поставки (да ещё и по самым низким ценам) негде… Именно поэтому этот проект чисто экономический и коммерческий, который будет способствовать развитию экономики Европы. И все, кто принимает решения в Европе, будь то президент или политик, это понимают», — подчеркнул парламентарий.

Политолог и экономист Александр Дудчак заметил, что на Западе всё меньше и меньше реагируют на провокации и глупости представителей украинского власти.

«Какая это война? Можно покупать сжиженный газ, но если есть возможность брать дешевле, почему бы этого не делать? Это нормальное сотрудничество. Гройсман пытается выдать свои ночные кошмары за реальность. В Европе уже неоднократно заявляли, что «Северный поток — 2» будет достроен, в этом нет никакой угрозы, это для всех взаимовыгодное сотрудничество. Какие странные люди (представители украинской власти. — RT) со странными экономическими теориями, которые они применяют на практике!» — сказал RT Дудчак.