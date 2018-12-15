«Слишком острая тема»: будут ли США пересматривать миграционную политику после гибели девочки на границе с Мексикой

Семилетняя девочка из Гватемалы, которая вместе с отцом незаконно пересекла американо-мексиканскую границу, умерла вскоре после задержания на территории США. Сообщается, что ребёнок скончался в результате обезвоживания. В то же время в погранслужбе утверждают, что мигрантам предоставили доступ к необходимому количеству воды и пищи, а девочке оказали своевременную медицинскую помощь. Гуманитарные организации обвинили власти в смерти ребёнка, а конгрессмены потребовали провести расследование. По мнению экспертов, надежд на то, что тяжёлая ситуация на границе улучшится, мало: раскол в обществе по вопросу миграции слишком велик, а Дональд Трамп не готов отказаться от своей жёсткой позиции.

Гибель семилетней девочки из Гватемалы на американо-мексиканской границе послужила поводом для новой волны критики в адрес миграционной политики Дональда Трампа. О смерти ребёнка стало известно 14 декабря.

Девочка по имени Хакелин Амеи Росмери Кааль Макин была задержана вместе с её отцом сотрудниками Бюро таможенного и пограничного контроля США 6 декабря в составе группы мигрантов численностью 163 человека, которая пересекла границу США в районе Нью-Мексико.

Согласно заявлению Министерства внутренней безопасности, перед тем как группа задержанных покинула пункт пропуска «Антелоп Уэлс», отец девочки сообщил пограничникам, что ей стало плохо.

Вместе с другими беженцами девочку повезли на пограничную станцию, расположенную в полутора часах езды от «Антелоп Уэлс», но к моменту прибытия ребёнок уже не дышал. Сотрудникам скорой помощи удалось при помощи мер экстренной реанимации дважды вернуть девочку к жизни, после чего её доставили самолётом в больницу в Эль-Пасо в штате Техас. Там она скончалась от остановки сердца.

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По данным The Washington Post, ребёнок несколько дней не получал пищи и воды, погибшая была сильно обезвожена. Представители властей утверждают, что в пункте «Антелоп Уэлс» мигранты имели доступ к питьевой воде.

Официальный представитель Службы таможенного и пограничного контроля США принёс соболезнования семье погибшей.

«Выражаем наши самые искренние соболезнования семье ребёнка. Пограничники сделали всё возможное, чтобы спасти жизнь ребёнка при самых тяжёлых обстоятельствах», — приводит The Washington Post слова представителя службы Эндрю Михана.

Ранее о гуманитарном кризисе на американо-мексиканской границе сообщили власти приграничного мексиканского города Тихуана. Мэр города запросил международную помощь для тысяч переселенцев, прибывших к границе США из беднейших стран Центральной Америки, таких как Гватемала и Сальвадор.

Правозащитники из Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU) возложили вину за смерть ребёнка на погранслужбу, обвинив её в жестокости и безответственности. По их мнению, сам факт, что общественность узнала о трагедии только спустя неделю после гибели ребёнка, говорит о недостаточной прозрачности работы ведомства.

«Мы призываем к тщательному расследованию того, как произошла эта трагедия, и к серьёзным реформам для предотвращения будущих смертей», — заявили в ACLU.

Комментируя трагическую гибель девочки, телеканал NBC напомнил, что гуманитарная группа No More Deaths рассказывала о том, как пограничники намеренно уничтожают ёмкости с водой, оставленные добровольцами организации в пустыне. Соответствующее видео было опубликовано в интернете.

«Никто не знает, как решать проблему»

Ещё во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп уделял большое внимание теме нелегальной миграции, обещая избирателям начать борьбу против этого явления в случае своей победы. Одной из мер, способных, по мнению политика, остановить приток переселенцев из стран Центральной Америки, должно стать возведение стены на границе с Мексикой.

Суммарная стоимость работ может составить порядка $70 млрд. Пока же на эти нужды из американского бюджета выделено $1,6 млрд.

Reuters

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Кроме того, в рамках кампании по борьбе с миграцией Дональд Трамп принял решение закрыть программу защиты несовершеннолетних иммигрантов от депортации DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), принятую в 2012 году администрацией Барака Обамы. Согласно условиям программы, иностранцы, попавшие в США в детском возрасте, избегали высылки из страны. Действие DACA распространяется приблизительно на 800 тыс. иностранцев.

Решение американского президента закрыть программу натолкнулось на судебное противодействие — в ноябре 2018 года апелляционный суд 9-го округа в Сан-Франциско постановил, что администрация Трампа обязана продолжать программу. Ранее попытки Белого дома свернуть DACA спровоцировали уличные акции протеста, в которых приняли десятки тысяч человек.

Ещё большее возмущение общественности вызвала практика разлучения маленьких детей беженцев с родителями на границе. Взрослые в этом случае отправляются под стражу, а дети — в специальные центры. Случаи разделения семей участились после того, как в апреле текущего года власти США провозгласили политику «нулевой терпимости» к нелегальной миграции.

По данным Associated Press, только в период с 19 апреля по 31 мая с родителями были разлучены 1995 детей, включая тех, кому не исполнилось и четырёх лет. Официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани назвала такую практику серьёзным нарушением прав ребёнка.

В июне Федеральный суд Южного округа американского штата Калифорния в Сан-Диего вынес вердикт, в котором признал действия властей по разделению семей незаконными и постановил воссоединить уже разлучённых родственников.

Вместе с тем Белый дом наделил военных, переброшенных ранее к мексиканской границе, правом «в случае необходимости» применять против мигрантов оружие. При этом министр обороны Джеймс Мэттис пояснил журналистам, что речь идёт только о защите представителей таможенной службы в случае нападения на них мигрантов.

По мнению экспертов, раскол в американском обществе сейчас настолько глубок, что в ближайшей перспективе власти вряд ли смогут решить проблему нелегальной миграции. Как пояснил в интервью RT директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулёв, в стране по примерным подсчётам находится порядка 12 млн никак не зарегистрированных людей.

«Никто не знает, как решать эту проблему. Попытки разрешить этот непростой вопрос предпринимались и предыдущей администрацией США, но без успеха, — напомнил эксперт. — Трамп же занял по этому большому и болезненному вопросу жёсткую позицию. Но поскольку сейчас общество в США расколото, общего подхода к вопросу миграции в стране тоже нет. Многие считают, что Трамп действительно перегибает с антимигрантской риторикой, некоторые даже обвиняли его в расизме».

Президент США Дональд Трамп

Reuters

По мнению политолога, американиста Александра Асафова, политический раскол в американском обществе только увеличивается, а глава Белого дома апеллирует исключительно к своему электорату, который приветствует даже самые негуманные заявления Трампа, что ещё больше раздражает оппонентов.

Между тем, как пояснил в интервью RT Асафов, ситуация на границе с Мексикой постоянно ухудшается, и это может грозить новыми смертями.

«Все антимигрантские инициативы Трампа, включая строительство стены и наделение военных правом стрелять в мигрантов, с восторгом воспринимаются его аудиторией, она требует больше жестокости. Поэтому Трамп не станет смягчать свою риторику из-за гибели семилетней Хакелин, напротив, скорее всего он обвинит в трагедии самих мигрантов, которые пустились в опасный путь с ребёнком. В целом ситуация очень тяжёлая», — подчеркнул эксперт.

«Прячут голову в песок»

Сейчас администрации президента приходится оправдываться за трагическую гибель мигрантки из Гватемалы. На вопрос журналистов о том, несёт ли Белый дом ответственность за случившееся, официальный представитель Хоган Гидли ответил отрицательно: в администрации уверены в том, что эта смерть была «абсолютно предотвратима». Вместе с тем в Белом доме рассчитывают на совместную работу с демократами для предотвращения подобных случаев.

«Если бы мы только могли сплотиться и принять некие разумные законы, которые стали бы стимулом к тому, чтобы не нарушать границу, а пересекать её так, как положено, в соответствии с законом, это положило бы конец всем тем смертям, нападениям, изнасилованиям, контрабанде детей и незаконной транспортировке людей. И мы надеемся, что демократы поддержат президента», — заявил представитель Белого дома.

В ноябре 2018 года в США уже произошёл похожий резонансный случай. 20-летняя Ясмин Хуарес подала иск к американскому правительству на сумму в $60 млн. Гражданка Гватемалы обвинила таможенную полицию в смерти своей полуторагодовалой дочери.

Ребёнок вместе с матерью были задержаны в марте при попытке нелегально пересечь границу США и помещены в центр временного содержания мигрантов. По утверждению женщины и её адвоката, во время пребывания в центре у девочки начались проблемы с дыхательной системой, но сотрудники центра не позаботились о том, чтобы вылечить её и отпустили, когда она была ещё больна. В результате ребёнок умер.

Адвокат Хуарес настаивает на том, что правительство США должно было более ответственно отнестись к обеспечению безопасных условий в центрах содержания мигрантов, решив помещать в них маленьких детей.

В погранслужбе отчасти признают справедливость этих обвинений. Как заявил ранее в конгрессе комиссар таможенной службы Кевин Макалинан, американские пограничные станции не приспособлены к тому, чтобы в них содержались дети.

«Наша инфраструктура несовместима с подобной реальностью. Наши пограничные патрульные станции и пункты въезда были построены таким образом, чтобы на их территории под стражей находились одинокие взрослые мужчины. Не семьи или дети», — подчеркнул он.

Члены палаты представителей из числа демократов уже направили запрос, в котором призвали начать расследование под руководством исполняющего обязанности генерального инспектора министерства внутренней безопасности США генерала Джона Келли.

Конгрессмен Джеррольд Надлер

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© Joshua Roberts

«Исходя из серьёзности этого трагического инцидента и множества остающихся вопросов, мы просим вас начать расследование, предметом которого станет сам инцидент, а также правила и методы работы Бюро таможенного и пограничного контроля, которые могли стать причиной смерти этого ребёнка», — говорится в письме демократов, которое подписали Джеррольд Недлер (Нью-Йорк), Зои Лофгрен (Калифорния), Хоакин Кастро (Техас), Прамила Джайяпал (Вашингтон) и Люсиль Ройбал-Аллард (Калифорния).

«В рамках расследования также надлежит оценить адекватность такой меры, как содержание детей в пунктах пограничной службы, которые для этого не предназначены», — приводит выдержку из документа NBC News.

По словам Юрия Рогулёва, хотя эта трагедия ипослужит сейчас поводом для новой волны критики Трампа, оппоненты президента вряд ли действительно обеспокоены судьбой детей мигрантов, страдающих на границе.

«Демократов больше интересует то, как бы «утопить» Трампа. В то же время они не хотят обсуждать какие-то реальные меры по миграции в конгрессе, так как это слишком острая тема. По сути они просто прячут голову в песок, на что и намекает сейчас Белый дом, обращаясь к демократам в конгрессе», — пояснил эксперт.

По мнению Асафова, исключать каких-то перегибов со стороны сотрудников погранслужбы действительно нельзя, но скорее речь может идти об ошибке исполнителей, а не о решении руководства ведомства. В то же время эксперт подчеркнул, что погранслужба должна отдавать себе отчёт в том, что имеет дело с детьми, которые требуют особого внимания.

«Несомненно, сейчас поднимается волна обвинений против администрации Трампа, позиция которого по миграции известна. Хотелось бы верить, что это приведёт к улучшению ситуации с гуманитарной поддержкой мигрантов, потому что несмотря на любые соображения политического плана, вопросы медицинской, гуманитарной помощи должны быть в приоритете. Чудовищно, когда гибнут дети — что на подступах к Европе, что на границе США», — подытожил эксперт.