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Слишком незначительная: Северная Македония не поможет НАТО укрепить безопасность Европы - эксперт

02 ноября 2019, 01:39  •  17 • Политика
Как считает эксперт Вольфганг Рихтер, Северная Македония не поможет НАТО укрепить безопасность Европы - в силу своей незначительности.
Вступление Северной Македонии в НАТО не позволит укрепить безопасность Европы. Об этом заявил News.ru бывший глава военного отдела постоянного представительства ФРГ при ОБСЕ Вольфганг Рихтер.
Как указывает эксперт, оборонные способности Скопье нельзя назвать значительными. Однако стоит говорить о повышении стабильности Балканского региона.
Дело в том, что между Северной Македонией и Грецией был многолетний конфликт, который мешал первой вступить в альянс. И только переименование страны позволило урегулировать трудности.
"В контексте проблем Балканского региона это будет иметь положительный эффект", - пояснил он.

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