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Слишком много участников: У Челябинска забрали саммиты БРИКС и ШОС
19 июля 2019, 23:39 • 72 • Политика
Президент РФ Владимир Путин заявил, что часть международных мероприятий в рамках председательства России в БРИКС И ШОС, в частности сами саммиты, пройдут не в Челябинске, как это планировалось ранее. Тем не менее, город сохранит финансирование на подготовку к визиту иностранных гостей.
По словам Путина, принято решение перенести саммиты БРИКС и ШОС в Санкт-Петербург. Об этом глава государства заявил на встрече с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером.
Путин объяснил, что это связано с увеличением числа участников саммитов, из-за чего власти вынуждены были принять решение о переносе.
"В Челябинске будем проводить ряд мероприятий, но сам саммит - в Санкт-Петербурге", - сказал президент России, подчеркнув, что городу будет сохранен обещанный в рамках подготовки к саммитам объем финансирования.
"Челябинск получит федеральные деньги, которые пойдут на развитие города", - добавил российский лидер.
Текслер в ответ поблагодарил Путина, отметив, что для города очень важно сохранить статус площадки для мероприятий в рамках председательства России в ШОС и БРИКС.
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