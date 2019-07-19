Слишком много участников: У Челябинска забрали саммиты БРИКС и ШОС

По словам Путина, принято решение перенести саммиты БРИКС и ШОС в Санкт-Петербург. Об этом глава государства заявил на встрече с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером.

Путин объяснил, что это связано с увеличением числа участников саммитов, из-за чего власти вынуждены были принять решение о переносе.

"В Челябинске будем проводить ряд мероприятий, но сам саммит - в Санкт-Петербурге", - сказал президент России, подчеркнув, что городу будет сохранен обещанный в рамках подготовки к саммитам объем финансирования.

"Челябинск получит федеральные деньги, которые пойдут на развитие города", - добавил российский лидер.

Текслер в ответ поблагодарил Путина, отметив, что для города очень важно сохранить статус площадки для мероприятий в рамках председательства России в ШОС и БРИКС.