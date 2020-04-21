Слишком короткая слава "советского Суворова"

Черняховский Иван Данилович (1907 – 1945): генерал армии, дважды Герой Советского Союза.

© РИА Новости / Павел Балабанов Медаль "Золотая Звезда" Героя Советского Союза

Александр Васильевич Суворов был произведен в генерал-аншефы – полные генералы – в 56 лет. Иван Данилович Черняховский получил аналогичный советский чин – генерала армии – в 37. Но, с другой стороны, Суворов прожил почти 70 лет, а Черняховский – почти вдвое меньше, навсегда оставшись самым молодым командующим фронтом Великой Отечественной войны.

Его часто называли "советским Суворовым". И было за что! В самом начале войны в Литве танковая дивизия Черняховского успешно противостояла превосходящим силам немцев. Более того, в одной из контратак советские войска прорвали оборону вермахта и ненадолго вошли на территорию Восточной Пруссии. Подчеркну: я говорю о 1941 годе, а не о 1945-м.

© РИА Новости / Ярин По восточной Пруссии идут советские части

Черняховский был сыном крестьянина Киевской губернии. В 12 лет остался круглым сиротой. Пас коров, даже беспризорничал. А кадровым военным стал и по призванию, и по направлению... комитета комсомола, определившего 17-летнего Ивана курсантом в Одесскую пехотную школу. "Партия сказала: надо! Комсомол ответил: есть!"

Потом Черняховский с отличием закончил Военную академию механизации и моторизации РККА имени И.В. Сталина. Хотя могло все сложиться иначе. В 1937 году кто-то настрочил донос: его отец якобы был белогвардейцем, а Черняховский скрыл свое "социальное происхождение". Помогло заступничество Марии Ильиничны Ульяновой – заведующей Бюро жалоб Наркомата рабоче-крестьянской инспекции. В деле Черняховского не стали рубить с плеча, разобрались и выяснили, что донос – клевета.

Кстати, о красивом и удалом Черняховском ходило множество легенд и анекдотов. Расскажу самый известный. Начальник Генштаба маршал А.М. Василевский говорит Сталину, что на Черняховского приходит много доносов: у него, дескать, масса поклонниц, да и сам он любитель прекрасного пола. И спрашивает: "Что будем делать, товарищ Сталин?" "А что нам делать? Завидовать будем", усмехнувшись, ответил Сталин.

Во время войны Черняховский успешно командовал 60-й танковой армией, заслужил множество наград. Участвовал в Курской битве.

© РИА Новости / Иван Шагин Атака соединений 5 Гвардейской танковой армии в районе Прохоровки

В апреле 1944 года Сталин спросил у Василевского: кого назначим командующим 3-м Белорусским фронтом? Начальник Генштаба без колебаний ответил: генерала Черняховского. И это уже не легенда. Так оно и было на самом деле...

Черняховский за успешные действия при освобождении Витебска, Минска, Вильнюса получил в июле 1944-го вторую звезду Героя. А первую – еще в октябре 1943 года за форсирование Днепра.

Маршал К.К. Рокоссовский вспоминал об Иване Даниловиче: "Это был замечательный командующий. Молодой, культурный, жизнерадостный. Изумительный человек! Было видно, что в армии его очень любят".

О том же говорил и начальник штаба 3-го Белорусского фронта генерал А.П. Покровский: "Черняховский... был человеком выдержанным и при волевом характере не проявлял этот характер в грубости и в резкости. Умел потребовать, умел быть твердым, но не ругался, не разносил людей, не унижал их".

Историки подсчитали, что в честь побед Черняховского прозвучали более 10% из числа военных салютов времен Великой Отечественной войны. Генерал не проиграл ни одного сражения, и ему частенько удавалось наступать даже тогда, когда остальные отступали...

© РИА Новости / Александр Фридлянский Генерал армии Иван Черняховский c боевыми соратниками обсуждает план штурма Вильнюса

Черняховский погиб на вершине славы. 18 февраля 1945 года близ города Мельзак в Восточной Пруссии Иван Данилович был смертельно ранен осколком одиночного снаряда. Генерал А.В. Горбатов стал свидетелем гибели молодого командарма: "Еще не рассеялись дым и пыль после разрыва, как я уже был около остановившейся машины. В ней сидело пять человек: командующий фронтом, его адъютант, шофер и два солдата. Генерал сидел рядом с шофером, он склонился к стеклу и несколько раз повторил: "Ранен смертельно, умираю". Я знал, что в трех километрах находится медсанбат. Через пять минут генерала смотрели врачи. Он был еще жив и, когда приходил в себя, повторял: "Умираю, умираю". Рана от осколка в груди была действительно смертельной. Вскоре он скончался".

Черняховского похоронили в Вильнюсе. Но потом наступили другие времена. В 1992 году, по требованию литовских властей, прах генерала вывезли из Вильнюса. Перезахоронили в Москве на Новодевичьем кладбище. А ведь именно Черняховский спас древний Вильнюс от больших разрушений, при наступлении приказав не наносить по городу авиаудары и не использовать тяжелую артиллерию.

Любопытно, что Черняховский повторил, с известной долей условности, некоторые военные кампании Суворова, в том числе и географически. Остается только гадать, каким бы был "Итальянский поход" советского генерала, если бы он не погиб на взлете.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik