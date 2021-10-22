Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Северный поток - 2" ещё не запущен, а уже приносит прибыль: Экономист...
Главе ПФР не дали уйти от каверзного вопроса: "Откуда дворцы?"
Молдавия на грани катастрофы. Кишинёв отправил в Москву на поклон своего перегов...
По заветам Вацлава Гавела: Чехия пересмотрит отношения с Россией
Главная / Политика

Слишком дорого: Евросоюз отказался давать деньги Прибалтике и Польше на заборы у границ

22 октября 2021, 20:15  •  91 • Политика
Фото: Julius Kalinskas via www.imago-i / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Стоимость проекта превышает 400 млн евро
Лидеры Европейского союза затронули на прошедшем саммите тему о строительстве заградительных укреплений на границах, сойдясь во мнении, что для этой цели не стоит использовать средства из общего бюджета. Такое заявление сделала 22 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В ЕС сейчас активно обсуждается тема наплыва нелегалов в прибалтийские государства и Польшу через территорию Белоруссии, в связи с чем ряд стран заявили о необходимости строительства заграждений из средств Европейского союза.
Как указала фон дер Ляйен, финансирование по линии общеевропейского бюджета затрагивает как электротехнику, так и персонал с инфраструктурой. Однако и Еврокомиссия, и представители ЕС в целом сошлись на том, что никто не станет расходовать средства на строительство заборов, заслонов и проведение вдоль границы колючей проволоки.
Как отмечает источник, сейчас на польско-белорусской границе установлены временные заграждения в виде колючей проволоки. Министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминский сообщил, что Варшава в перспективе намерена воздвигнуть забор на постоянной основе, а также обеспечить границу системой мониторинга и обнаружения. Предварительная стоимость такого проекта оценивается превышает 400 млн долларов.
22 октября на заседании лидеры Европейского союза подтвердили готовность к введению персональных санкций в отношении белорусских лиц, причастных, с позиции Брюсселя, к "гибридным атакам" на границах. Еврокомиссар по внешним делам Жозеп Боррель заявил, что Минск использует людей "в качестве оружия".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





91
Источник
Похожие новости
22 октября 2021, 03:20
Путин сделал тонкий намёк о поставках газа по "Северному потоку - 2"
22 октября 2021, 01:00
Русского "Кузю" сравнили с "элитой" США
22 октября 2021, 03:20
Узбекская журналистка, "застыдившая" русский язык, месяц назад окончила курсы Госдепа
22 октября 2021, 12:40
"Проглотит или нет?": Израиль отправил дерзкое послание Путину
22 октября 2021, 12:40
Министра обороны Германии, пугавшей Россию, поймали на глупости
22 октября 2021, 14:25
Зима, прорубь, рыба. Кто этот русский, не сумевший понять Путина
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 октября 2021, 19:35
Толстой объявил о вакцинном проигрыше государства: "Пора сказать прямо"
17 октября 2021, 16:35
Привившиеся от COVID страдают от изнуряющей простуды: "Никогда так раньше не болел"
21 октября 2021, 06:20
Молдавия на грани катастрофы. Кишинёв отправил в Москву на поклон своего переговорщика
21 октября 2021, 04:35
По заветам Вацлава Гавела: Чехия пересмотрит отношения с Россией
18 октября 2021, 13:35
Кто бросит вызов Путину? Стал известен "коронованный" претендент в президенты России
17 октября 2021, 01:25
Облетела земной шар и поразила цель: Китай испытал новую ракету с ядерным зарядом
17 октября 2021, 03:45
Визит Нуланд в Россию превратился в анекдот: "Недорого отдаю Украину"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.