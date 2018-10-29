Слишком доброжелательна: Немецкие СМИ раскритиковали Меркель за рукопожатие с Путиным

Пока весь мир следил за исторической встречей лидеров Германии, Турции, Франции и России в Стамбуле, немецкие СМИ всерьез обсуждают протокольную фотографию участников саммита – якобы канцлер Ангела Меркель выглядит на ней излишне дружелюбно

Автор:

Васейкина Инна

Скандал на пустом месте

27 октября в Стамбуле стартовали переговоры по сирийскому урегулированию, которые многие эксперты уже назвали историческими. На одной площадке встретились представители противоположных «лагерей» – астанинской платформы (куда входят Россия и Турция) и так называемой малой группы стран (которую представляли Германия и Франция). В саммите также принимал участие специальный представитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

На встрече, продлившейся более трех часов, Владимир Путин, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ряд вопросов, касающихся политического урегулирования в Сирии, возвращения беженцев в освобожденные от боевиков регионы, а также возможные пути восстановления экономики страны.

Участники саммита выразили единодушное мнение, что встреча была весьма продуктивной, и выразили намерение продолжать переговоры в подобном формате. А также не исключили, что состав участников «стамбульского саммита» в будущем может быть расширен.

Впрочем, далеко не все восприняли итоги встречи позитивно. Так, в Германии нашлись СМИ, которые гораздо больше внимания уделили протокольным фотографиям, сделанным на саммите, нежели его «политическим дивидендам».

В частности, журналист немецкого издания Bild Джулиан Репке процитировал высказывания ряда политических деятелей ФРГ, заявивших, что их возмутило дружелюбное выражение лица Меркель во время рукопожатия с президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.