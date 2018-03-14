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Слишком далеко зашла: Экс-премьер Франции осадил Терезу Мэй за ее голословные обвинения РФ
14 марта 2018, 05:24 • 448 • Политика
Жан-Пьер Раффарен посоветовал премьер-министру Великобритании быть осторожнее в высказываниях.
Глава правительства Великобритании Тереза Мэй слишком далеко зашла, обвинив Россию в отравлении Сергея Скрипаля, не дожидаясь окончания официального расследования. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен.
Он считает, британскому премьеру не следовало обвинять Россию, учитывая, что расследование инцидента только началось. Также французский экс-премьер посоветовал не забывать об общественном мнении в России, где голословные обвинения, скорее всего, восприняли как акт агрессии.
Напомним, премьер-министр Великобритании заявила, что вероятность причастности России к отравлению Скрипаля очень высока. Также она выставила России жесткий ультиматум, который истекает в 3 часа ночи по Москве.
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