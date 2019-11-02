Слишком черное золото: как США грабят Сирию

Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что Вашингтон намерен сохранить контроль над нефтяными месторождениями в Сирии. Предлогом для этого стала защита нефти от запрещенного в России и ряде других стран мира «Исламского государства» (организация запрещена в России) и обеспечения доступа к ней сирийской оппозиции.

«У нас есть силы в Дэйр-эз-Зоре. Сейчас охраняем там, в частности, нефтяные поля компании Conoco», – заявил глава Центрального командования ВС США Кеннет Маккензи. По мнению Маккензи, контроль американских военнослужащих позволяет месторождениям действовать, пишет ТАСС.

Как ранее отмечала «Газета.Ru»,

пользуясь неразберихой последних лет, курды заняли территорию и города на северо-востоке Сирии, которые им ранее никогда не принадлежала, и начали воровать нефть просто в огромных количествах. И все это осуществлялось под покровительством американцев. Помимо подразделений вооруженных сил США, нефтяные месторождения на территории Сирии охраняют частные военные компании, находящиеся под патронажем Америки.

Несмотря на вывод американских войск из некоторых частей северо-восточной Сирии, подразделения вооруженных сил США по-прежнему остаются в районе нефтяных полей и нефтеперерабатывающих заводов Эль-Омар и Аль-Талака.

В связи с этим, как ранее писала «Газета.Ru», одна из приоритетных задач руководства Сирии — взять нефтяные поля страны под свой контроль и пустить нефть через Дамаск, а не безучастно наблюдать, как черное золото самыми различными контрабандными путями уходит из государства, лишая законное правительство существенного источника средств, которые могли бы быть пущены на восстановление страны.

Однако США, как и раньше, блокируют Дамаску доступ к энергоносителям, поступления от которых необходимы для реконструкции Сирии.

Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что американские военные будут защищать сирийские месторождения нефти. Вашингтон намерен обороняться от «любых сил, которые будут ему угрожать», в том числе от России и сирийских военных.

«США будут поддерживать контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии... Вооруженные силы США будут давать серьезный ответ любым силам, которые будут им угрожать», — обратил он внимание во время пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter оборонного ведомства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу заявила, что Соединенные Штаты незаконно вывозят нефть из месторождений на северо-востоке Сирии на сумму больше 30 млн долларов в месяц.

«В обход собственных же санкций американцы контрабандно вывозят из Сирии нефть на сумму свыше $30 млн в месяц и покидать данные районы в обозримом будущем не собираются», — цитирует слова Захаровой ТАСС.

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По ее словам, действия американских военных в отношении нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии незаконны.

«Не может у современного сообщества не вызывать вопросов, когда цивилизованное государство, бесконечно заявляющее о своей приверженности неким демократическим ценностям, международно-правовым началам в отношениях, выкачивать нефть из месторождений на северо-востоке Сирии, суверенного государства, прикрывая свою преступную деятельность некими предлогами борьбы с «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России)», — продолжила дипломат.

В конце октября министерство обороны России опубликовало снимки космической разведки, свидетельствующие об американской контрабанде нефти из Сирии.

Как отмечает ведомство, фото подтверждают, что «сирийская нефть и до, и после разгрома террористов «Исламского государства» в Заевфратье под надежной охраной военнослужащих США активно добывалась и массово направлялась бензовозами на переработку за пределы Сирии».

«Под охраной американских военнослужащих и сотрудников американских ЧВК бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства. В случае любого нападения на такой караван для его защиты немедленно привлекаются силы специальных операций и боевая авиация США»,

— заявил руководитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков.

Генерал-майор добавил, что сейчас баррель контрабандной сирийской нефти оценивается в $38, так что ежемесячная выручка американских государственных служб превышает $30 млн.

«Американцы предали курдов — своих союзников на востоке Сирии. При этом они держатся за нефтяные месторождения в этом регионе САР. Для многих партнеров США, в том числе и по Североатлантическому альянсу, это выглядит, без всякого преувеличения, неприкрытым цинизмом», — рассказала «Газете.Ru» советник генерального директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина.

«Мне доводилось беседовать и с западными аналитиками на этот счет. Они полагают, что президент США Дональд Трамп действует чересчур прямолинейно, оставляя за рамками своего внимания вопросы большой политики и концентрируясь исключительно на бизнесе», — добавила Супонина.

Возможно, для зарабатывания денег это и неплохо, считает собеседница издания, но для страны масштаба Соединенных Штатов и их партнеров, это выглядит, как минимум, странно и недальновидно. Ведь не только курды в растерянности от последних действий США, но и союзники по НАТО. К примеру, на востоке Сирии были и французские военные, которых решение США о выводе большинства своих подразделений откровенно застало врасплох и стало неприятностью.

«Тем не менее, остается надеяться, что и это присутствие Соединенных Штатов на сирийских нефтяных полях будет временным. Удержаться в этих районах с весьма ограниченностью численностью войск американцам будет весьма проблематичным. Тем более, правительство Сирии ставит перед собой задачу возвращения всей территории страны под свой контроль. Россия Дамаск в этом отношении полностью поддерживает», — заключила Елена Супонина.

«Вполне возможно, что средства от продажи сирийской нефти поступают в черную кассу американских спецслужб и расставаться с этим источником финансирования они никак не хотят. Что касается сохраняющегося американского военного присутствия на нефтяных полях Сирии, то, во-первых, это какая-то форма государственного воровства», — пояснил «Газете.Ru» политолог, радио- и телеведущий Сергей Михеев.

По его мнению, совершенно неприкрыто одно государство, а это США, грабит другое государство — Сирию под предлогом того, что якобы природные ресурсы этой страны не попали в руки «нехорошим людям». И поэтому США решили прибрать их к своим рукам.

«Под таким девизом США могут ограбить кого угодно»,

— считает Сергей Михеев. Как сказал собеседник издания, в подобной обстановке гипотетически возможен и следующий ход. В Вашингтоне могут заявить, к примеру, и такое: «Так как мы считаем, что в России недемократический режим, то в этом случае мы считаем себя вправе взять под свой контроль нефтяные и газовые богатства России, чтобы они не достались нехорошим российским лидерам и людям, настроенным против демократии».

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«Таким образом, глава Белого дома принял промежуточное решение, хотя мне кажется, что Трамп решил вывести своих людей из Сирии в окончательном варианте и, может быть, даже из Ирака», – полагает Сергей Михеев. Во-вторых, это, безусловно, форма оправдания военного присутствия в Сирии, размышляет Сергей Михеев. Видимо, глава США Дональд Трамп находится в двоякой ситуации. С одной стороны, на него страшно давят его оппоненты-демократы, утверждая, что он всех продал и предал. Поэтому глава Белого дома решил зацепиться за какое-то промежуточное решение. С другой стороны, нельзя исключать, что Дональд Трамп и сам подумал — а зачем все бросать, если на этом еще можно заработать какие-то деньги?

Для него это как пункт в борьбе с демократами, так и пункт в предстоящей выборной кампании.

«Трамп, и это совершенно очевидно, собирается баллотироваться на следующих президентских выборах в США, и я думаю, расчет здесь у него может быть простой. Он понимает, что одержать какую-то суперпобеду на Ближнем Востоке США уже не удастся. А в качестве успеха американским избирателям можно представить вывод американских солдат из региона, вернуть их домой под предлогом — «мы тут всех своих главных врагов убили и устранили» — и это наш успех», — считает Сергей Михеев.

А сейчас, по мнению эксперта, очевидно, что сохранение американского военного присутствия в Сирии будет играть откровенно дестабилизирующую роль. США по-прежнему будут пытаться заигрывать с курдами, влиять на ситуацию внутри Сирии, портить перспективы работы Конституционного комитета, который начинает функционировать в САР.