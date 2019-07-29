Слишком часто спорил: Трамп решил заменить главу нацразведки США "своим" человеком

Об этих перестановках Дональд Трамп написал в своем блоге в Twitter. Поблагодарив Коутса за "великолепную службу", президент добавил, что на этот пост он выдвигает "многоуважаемого конгрессмена Джона Рэтклиффа из Техаса".

По данным американских СМИ, отставка Дэниэла Коутса была вполне ожидаемым событием: слишком уж много он спорил с президентом США. Особенно сильно Трамп был разочарован главой нацразведки в последние месяцы.

Об увольнении Коутса, как пишет New York Times американский президент стал серьезно подумывать после того, как у него возникли противоречия с главой нацразведки по поводу саммита США – Россия в Хельсинки. Однако тогда от увольнения Коутса спас вице-президент Майк Пенс.

Напомним, на прошлой неделе конгресс США утвердил на должности главы Пентогона "креатура" Трампа Марка Эспера. Интересно, что члены демократической партии поддержали Эспера даже несмотря на то, что его лоббистская деятельность, которой он занимался, будучи вице-президентом в ВПК Raytheon, неоднократно подвергалась острой критике.