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Слишком быстро шагал: Торопившийся к вертолёту Трамп забыл жену

03 декабря 2019, 14:24  •  77 • В мире
В Сети смеются над очередным конфузом президентской четы США. Американский лидер Дональд Трамп, по всей видимости, торопясь сесть в вертолёт, попросту забыл свою супругу. На записи, снятой журналистами, видно, как политик быстро направляется к вертолёту, но без Мелании.
Американский лидер Дональд Трамп стал героем новых шуток в Сети из-за того, что забыл… жену. На записи, обнародованной в интернете, запечатлено, как политик быстро направляется к вертолёту, но вышагивает он без своей супруги.
Внезапно, отмечает "Дни.ру", Трамп останавливается недалеко от вертолёта и оборачивается.
Как оказалось, он "забыл" Меланию.
Супруга президента США через некоторое время появляется в кадре, догоняя мужа. Они перебрасываются парой фраз, а затем под руку идут к вертолёту.
Видимо, президент слишком быстро шагал, и в какой-то момент Мелания от него просто-напросто отстала. Но как глава государства этого не заметил, остаётся загадкой.

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