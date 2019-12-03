Слишком быстро шагал: Торопившийся к вертолёту Трамп забыл жену

Американский лидер Дональд Трамп стал героем новых шуток в Сети из-за того, что забыл… жену. На записи, обнародованной в интернете, запечатлено, как политик быстро направляется к вертолёту, но вышагивает он без своей супруги.

Внезапно, отмечает "Дни.ру", Трамп останавливается недалеко от вертолёта и оборачивается.

Как оказалось, он "забыл" Меланию.

Супруга президента США через некоторое время появляется в кадре, догоняя мужа. Они перебрасываются парой фраз, а затем под руку идут к вертолёту.

Видимо, президент слишком быстро шагал, и в какой-то момент Мелания от него просто-напросто отстала. Но как глава государства этого не заметил, остаётся загадкой.