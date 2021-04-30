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Слишком белые для Disney: студия переписывает сценарии по расовому признаку

30 апреля 2021, 19:35  •  90 • Политика
Студия Disney продолжает менять политику. Теперь даже самые хорошие сценарии переписывают по расовому признаку, чтобы персонажи не были слишком белыми.
Даже "невероятно хорошо написанные" сценарии студии Disney должны быть переписаны, поскольку не отвечают современным реалиям - они, мол, не соответствуют "новым стандартам разнообразия".
О решении студии сообщила глава Disney Television Дана Уолден, приведя конкретный пример. Мол, на днях был очень хороший сценарий сериала, однако запускать его не стали, поскольку главными герои были слишком белыми. А цветные персонажи были исключительно на вторых ролях, что стандартам студии уже не отвечает. И говоорим мы, безусловно, не о стиле мультипликации, а о расовой принадлежности героев:
"Такие сериалы больше в эфир не попадут, потому что это не то, чего хотят наши зрители. Они не отражают нашу аудиторию, и я уверена в курсе, которым мы движемся", - сказала Дана Уолден, чьи слова, в том числе, цитируют Daily Mail.

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