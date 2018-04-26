"Слил" ли Ким Чен Ын свою ракетно-ядерную программу США или нет? (часть 2) • 59 • Аналитика







Ракетная программа - все неоднозначно





С программой МБР тоже все непросто. Маленькая КНДР - это не гигантская РФ, которая способна проводить пуски практически на межконтинентальную дальность в пределах своей территории, да еще и в разных направлениях. И даже не Китай, который в пределах своей территории стреляет на дальность, характерную для БРСД. Что не мешает ему потом обзывать свои изделия МБР, не проводя контрольных пусков на предельную дальность в Тихий океан, как РФ и США или Франция.



А северокорейцам приходится пускать ракеты только в море, и приходится делать это зачастую через голову пуганых-перепуганных японцев - больше, при большой дальности пусков, просто некуда (ну не в Китай или Россию). Причем "наезды" японцев на эту тему с точки зрения права ничтожны. Потому что все, что выше сотни километров вверх - уже космос, а он общий, и ничего сбивать японцы права не имеют, да и нечем им пока что это делать.



Но другой проблемой ракетной программы КНДР является то, что им нечем проконтролировать поле падения "изделия" на большой дальности от берега, кораблей КИК (командно-измерительного комплекса) у них нет, хотя были сообщения, что строится что-то подобное. Такие корабли есть у США, у Китая, недавно вернулся с модернизации в состав КТОФ ВМФ РФ и наш корабль "Маршал Крылов", да и кораблей разведки у всех трех стран полно - но вот у КНДР нет ничего подобного.

Поэтому корейцы стреляют по траекториям с высоким апогеем, потом пересчитывая их в нормальную, с апогеем в разы ниже, но куда дальше. Правда, условия входа боевого блока в атмосферу при таком пуске отличаются от нормальных, но тут тоже можно пересчитать и прикинуть. Впрочем, пуски и по нормальным траекториям иногда также проводятся, вот вопрос, как они данные с места падения берут?



Да, КНДР произвела несколько успешных пусков МБР по таким траекториям. "Хвасон-12" ("Марс-12" в переводе), пусть и не может считаться полноценной МБР, но при пусках "вверх" достигла дальности в пересчете в 6500-7000км, а при пусках "вдаль" 3700км, понятно, что пуск был не на максимальную дальность. Эта МБР успешно слетала 3 раза, и позволяет достичь Аляски и, вероятно, Гавайских островов. "Хвасон-14" - куда более солидная 45-тонная ракета, уже может считаться МБР, и дальность в ходе двух успешных пусков (их и было 2), в пересчете на нормальную траекторию, порядка 8400-9000км. И "Хвасон-15", 70-тонная МБР, в единственном своем пуске достигшая высоты в 4500км и при дальности 1000км, что при пересчете на нормальную высоту траектории дает 13000км с нагрузкой, как предполагается, в тонну, что позволяет накрыть территорию США целиком. Но можно ли считать эти системы настоящими боевыми МБР? С очень большой натяжкой если только и только для корейцев.





Транспортно-установочный агрегат устанавливает МБР "Хвасон-15" на стартовую позицию, процесс почти закончен, сейчас ТУА отъедет от стартового стола.



Во-первых, число пусков пока крайне мало, чтобы нормально довести и "вылизать" конструкцию, даже несмотря на использование готовых чужих решений, системы оригинальны. И даже то, что все пуски именно двух типов МБР были успешными, пока что не подтверждают их высокую надежность - их слишком мало. Во-вторых, это жидкостные мобильные МБР, причем, скорее всего, ни о какой капсуляции баков речи пока нет (как ее нет и о транспортно-пусковых контейнерах, ракеты так пока на ПУ лежат), позволяющей ракету осуществлять дежурство ракет в заправленном виде годами и десятилетиями. Да хотя бы месяцами - и того нет, судя по всему, заправляют незадолго до пуска, и везут из подземного укрытия к месту пуска, вероятно, в заправленном виде эти ракеты могут храниться сутками, но вряд ли неделями. То есть оперативная готовность к применению и удобство пользования отсутствуют. И если в то, что в тоннельной системе, нарытой корейцами, эти МБР и нужное для их подготовки к пуску оборудование, уцелеют даже при ядерных ударах - верится, то в то, что точно уцелеют выходы и подготовленные точки старта - не очень. К тому же, ракеты эти стартуют не с самоходной пусковой установки, эти машины, которые их возят - транспортно-установочные агрегаты, а не пусковые. Они привозят ракету из тоннеля и ставят на стартовый "стульчик", основание для старта, которое привозят с собой. Время установки тоже большое, да и сам процесс вывоза на позицию и установки наших ракетчиков может только насмешить (впрочем, как и китайские ПГРК пока что). Потом транспортно-установочный агрегат уезжает в сторонку и производится пуск. Это весьма медленная процедура. То есть как оружие первого удара такая система еще может сгодиться, но для ответного удара уже вряд ли. О встречном или ответно-встречном ударе и речи нет, на него даже китайцы не закладываются, нужно иметь развитую СПРН, совершенную АСБУ СЯС, и очень высокую степень готовности МБР к применению, ничего этого у них нет. «Белые каски» нагнули Голливуд, но осеклись на основателе «Pink Floyd»



Нужна пауза для выхода на новый уровень



Вывод - показанные "Марс-14" и "Марс-15" пока лишь демонстраторы возможностей КНДР, мол, если захотим, мы, вас, американцев, достанем, считайтесь с нами. Но в КНДР не дураки управляют (у дураков они технологии для своих МБР и БРПЛ покупают - речь про Украину и "Южмаш", разумеется), и понимают, что необходимо иметь другие, настоящие, МБР. Поэтому на парадах там уже показывали, вероятно, макет нового самоходной пусковой установки (СПУ) подвижного грунтового комплекса (ПГРК). Эта система внешне выглядит уже куда более современно, как нечто вроде ПГРК "Темп-2С" (предка "Тополя с точкой" и "Тополя"), и с твердотопливной МБР, и с пуском уже из ТПК, а не с металлической стартовой табуретки.



Правда, с количеством пригодных для использования под СПУ ПГРК шасси у северян, говорят, есть проблемы - их не больше десятка, но и тут есть различные варианты. Вот шахтных ПУ МБР, при всех талантах корейцев по рытью укреплений, туннелей и подземных заводов и складов, ждать, наверное, не стоит. Действительно сверхзащищенная (а не рассчитанная на первый удар, как у США) ШПУ МБР - это крайне сложное и крайне дорогое сооружение. Освоить, как их строить, северокорейцы, наверное, смогут - киевская хунта необходимые знания может продать, например. Но вряд ли найдутся на это средства. Новый сюрприз для России: «кооперация во имя войны» стартует в ближайшие дни



Твердотопливные ракеты у КНДР имеются, в частности достаточно успешная программа "Пукгуксон" - твердотопливной БРПЛ, имеющей также сухопутную модификацию как БРСД в транспортно-пусковом контейнере и самоходной ПУ на танковой базе. В двух модификациях проведено порядка полутора десятков испытаний, из которых 11 успешных, с сухопутной базы, погружаемой платформы и подводной лодки. Дальность системы оценивается в 3000-3500км, но, очевидно, на этом совершенствование этой линии не закончится, потому что в прошлом году во время одного из визитов Ким Чен Ына на предприятия ракетной промышленности, была "засвечена" третья модификация БРПЛ, большего размера. Строят в КНДР и более крупную неатомную ПЛ, уже не с единственной шахтной пусковой, а с 3-6. Но, очевидно, новых твердотопливных ракет большой дальности придется ждать еще несколько лет. Стоит также ожидать и дальнейшего продвижения с жидкостными ракетами, потому что у северян они выходят лучше да и проще добиться высоких дальностных и мощностных характеристик на ЖРД. Достойные твердые топлива - вообще весьма сложная и очень высокотехнологическая штука, так, СССР по твердотопливным двигателям для МБР и БРПЛ почти всю дорогу отставал, а действительно лидирующие позиции в этом вопросе заняты только уже в РФ. Поэтому стоит ждать конвертации полученных от "Южмаша" знаний по капсулированным бакам в реальные изделия. Это тоже требует времени. Атомный Иран. Забытая мелодия для Трампа



Удивительно, кстати, как это у КНДР не замечено никакой программы в области крылатых ракет дальнего действия. Вот вполне современную ПКР, выглядящую полной копией нашей "Уран-У" Х-35У, там освоили и серийно выпускают и оснащают ей и ракетные катера, и береговые комплексы и даже малые и сверхмалые ПЛ. А вот чего-то вроде ухудшенной копии старой Х-55 - нет. А ведь технологии эти с Украины всем заинтересованным лицам утекали - в Китае есть, например, и серийно выпускается и авиационная версия, созданная на базе самой старой версии Х-55, и ее наземный аналог (не лучший выбор для наземного комплекса - авиационная КР, но что есть). В Пакистане - и то есть своя КР "Бабур", правда, созданная, как сообщается, не на разворовываемом украинцами наследии СССР, а на базе упавших в Пакистане КР "Томагавк". И в Иране недавно появилась КР наземного базирования "Сумар", выглядящая полной копией именно ранней Х-55 - туда эти ракеты "утекли" опять же с "вильной Нэньки". Причем иранцы даже протащили несколько таких КР в Йемен и хуситы уже как-то опробовали их на опереточных воинах-саудовцах. Впрочем, раз технология эта есть у иранцев - то и у северокорейцев она будет, взаимопроникновение технологий у Ирана и КНДР налажено неплохо.



Широкий и бесплатный жест



А значит, раз грозивший всеми возможными карами и тремя АУГ (которые быстро разбежались по разным углам) в своем твиттере Трамп в очередной раз соврал, сначала смешав Ким Чен Ына с разными биологическими субстанциями, а теперь утверждая, что с удовольствием проведет с ним саммит, то Киму был нужен сильный ход перед этим самым саммитом. Согласись он прекратить, хотя бы временно, испытания что ядерные, что ракет дальнего действия, но в ходе переговоров - это бы выглядело "сливом" позиции под давлением США, "успехом политики санкций" (которого практически нет - несмотря на санкции у КНДР имеется некий устойчивый экономический рост). А этого Ким Чен Ын себе позволить не может. А сделать широкий жест самостоятельно и до переговоров - это сильный, и самое главное - бесплатный ход. К тому же, вполне достойный "зрелой" ядерной державы, можно еще и на нераспространение согласиться потом. Разумеется, без отказа от ядерного статуса КНДР. А вот на обмен своей ядерной программы на денуклеаризацию Корейского полуострова американцами Пхеньян точно не согласится - от ядерных тактических авиабомб В-61 толку даже против КНДР немного, да и американцам верить нельзя - они бомбы как вывезут, так и обратно привезут. Три в одном, или Почему зачинщиком ядерного Армагеддона может быть только Запад



И даже гарантии КНР тут не помогут - да, Китайская Народная Республика в прошлом году фактически подтвердила, что сохраняют верность Договору 1954г. с КНДР, и обозначила условия, когда готова "вписаться" за Пхеньян. То есть в случае агрессии против КНДР с целью смены режима, также в случае ядерной атаки на КНДР, атаке, которая может вызвать серьезную экологическую катастрофу в регионе, но не в случае, если агрессором выступит сама КНДР. Но китайских и даже российских гарантий будет мало для обмена на них ядерного оружия, как гаранта существования страны. В риторике КНДР звучит именно риторика ядерной державы.



Причем, если в очередной раз переговоры сорвутся, или достигнутые договоренности будут торпедированы, скажем, Сенатом или самим Белым Домом, или Пхеньяну чего-то не понравится - КНДР всегда может вернуться к привычным занятиям. Ну, будет в истории очередной сорвавшийся "мораторий" на испытания - одним больше, одним меньше, а разницы никакой.



В США, однако, как сообщает газета Washington Post, в окружении Трампа "без воодушевления" восприняли заявление Ким Чен Ына о том, что его страна прекращает испытания ядерного оружия. По их мнению, Ким Чен Ын "создает видимость того, что он разумный политик и готов к компромиссу". Переговоры двух господ или встреча начальника с подчинённым?



Таким образом, предполагают в Белом доме, КНДР фактически "заманивает США в ловушку". По мнению советников Трампа, рассчитывает, что в обмен на эту уступку добьется от Вашингтона выполнения своих требования во время запланированной на май-июнь встречи лидеров двух стран. Впрочем, мы уже знаем, каковы у Трампа советники и чего "хорошего" они готовы ему насоветовать. Так что весьма высока вероятность, что нас ждет очередной "мощный саммит", как с Китаем, когда Трамп источал уверенность в том, что китайцы у него чуть ли не в кармане, а в реальности у него в кармане оказалась фига, а китайцы над ним утонченно издевались. Но будет интересно. Если будет... Несколько дней назад, 20 апреля, в столице КНДР Пхеньяне состоялся пленум ЦК Трудовой Партии Кореи (ТПК), где были приняты, в числе прочих, решения, касающиеся ядерно-оружейной и ракетной программ КНДР. Причем решения, которые могут расцениваться как "слив" (как любят говорить в Интернете) своей позиции в этом вопросе. Могут - но не должны, потому что это не "слив".С программой МБР тоже все непросто. Маленькая КНДР - это не гигантская РФ, которая способна проводить пуски практически на межконтинентальную дальность в пределах своей территории, да еще и в разных направлениях. И даже не Китай, который в пределах своей территории стреляет на дальность, характерную для БРСД. Что не мешает ему потом обзывать свои изделия МБР, не проводя контрольных пусков на предельную дальность в Тихий океан, как РФ и США или Франция.А северокорейцам приходится пускать ракеты только в море, и приходится делать это зачастую через голову пуганых-перепуганных японцев - больше, при большой дальности пусков, просто некуда (ну не в Китай или Россию). Причем "наезды" японцев на эту тему с точки зрения права ничтожны. Потому что все, что выше сотни километров вверх - уже космос, а он общий, и ничего сбивать японцы права не имеют, да и нечем им пока что это делать.Но другой проблемой ракетной программы КНДР является то, что им нечем проконтролировать поле падения "изделия" на большой дальности от берега, кораблей КИК (командно-измерительного комплекса) у них нет, хотя были сообщения, что строится что-то подобное. Такие корабли есть у США, у Китая, недавно вернулся с модернизации в состав КТОФ ВМФ РФ и наш корабль "Маршал Крылов", да и кораблей разведки у всех трех стран полно - но вот у КНДР нет ничего подобного.Поэтому корейцы стреляют по траекториям с высоким апогеем, потом пересчитывая их в нормальную, с апогеем в разы ниже, но куда дальше. Правда, условия входа боевого блока в атмосферу при таком пуске отличаются от нормальных, но тут тоже можно пересчитать и прикинуть. Впрочем, пуски и по нормальным траекториям иногда также проводятся, вот вопрос, как они данные с места падения берут?Да, КНДР произвела несколько успешных пусков МБР по таким траекториям. "Хвасон-12" ("Марс-12" в переводе), пусть и не может считаться полноценной МБР, но при пусках "вверх" достигла дальности в пересчете в 6500-7000км, а при пусках "вдаль" 3700км, понятно, что пуск был не на максимальную дальность. Эта МБР успешно слетала 3 раза, и позволяет достичь Аляски и, вероятно, Гавайских островов. "Хвасон-14" - куда более солидная 45-тонная ракета, уже может считаться МБР, и дальность в ходе двух успешных пусков (их и было 2), в пересчете на нормальную траекторию, порядка 8400-9000км. И "Хвасон-15", 70-тонная МБР, в единственном своем пуске достигшая высоты в 4500км и при дальности 1000км, что при пересчете на нормальную высоту траектории дает 13000км с нагрузкой, как предполагается, в тонну, что позволяет накрыть территорию США целиком. Но можно ли считать эти системы настоящими боевыми МБР? С очень большой натяжкой если только и только для корейцев.Транспортно-установочный агрегат устанавливает МБР "Хвасон-15" на стартовую позицию, процесс почти закончен, сейчас ТУА отъедет от стартового стола.Во-первых, число пусков пока крайне мало, чтобы нормально довести и "вылизать" конструкцию, даже несмотря на использование готовых чужих решений, системы оригинальны. И даже то, что все пуски именно двух типов МБР были успешными, пока что не подтверждают их высокую надежность - их слишком мало. Во-вторых, это жидкостные мобильные МБР, причем, скорее всего, ни о какой капсуляции баков речи пока нет (как ее нет и о транспортно-пусковых контейнерах, ракеты так пока на ПУ лежат), позволяющей ракету осуществлять дежурство ракет в заправленном виде годами и десятилетиями. Да хотя бы месяцами - и того нет, судя по всему, заправляют незадолго до пуска, и везут из подземного укрытия к месту пуска, вероятно, в заправленном виде эти ракеты могут храниться сутками, но вряд ли неделями. То есть оперативная готовность к применению и удобство пользования отсутствуют. И если в то, что в тоннельной системе, нарытой корейцами, эти МБР и нужное для их подготовки к пуску оборудование, уцелеют даже при ядерных ударах - верится, то в то, что точно уцелеют выходы и подготовленные точки старта - не очень. К тому же, ракеты эти стартуют не с самоходной пусковой установки, эти машины, которые их возят - транспортно-установочные агрегаты, а не пусковые. Они привозят ракету из тоннеля и ставят на стартовый "стульчик", основание для старта, которое привозят с собой. Время установки тоже большое, да и сам процесс вывоза на позицию и установки наших ракетчиков может только насмешить (впрочем, как и китайские ПГРК пока что). Потом транспортно-установочный агрегат уезжает в сторонку и производится пуск. Это весьма медленная процедура. То есть как оружие первого удара такая система еще может сгодиться, но для ответного удара уже вряд ли. О встречном или ответно-встречном ударе и речи нет, на него даже китайцы не закладываются, нужно иметь развитую СПРН, совершенную АСБУ СЯС, и очень высокую степень готовности МБР к применению, ничего этого у них нет.Вывод - показанные "Марс-14" и "Марс-15" пока лишь демонстраторы возможностей КНДР, мол, если захотим, мы, вас, американцев, достанем, считайтесь с нами. Но в КНДР не дураки управляют (у дураков они технологии для своих МБР и БРПЛ покупают - речь про Украину и "Южмаш", разумеется), и понимают, что необходимо иметь другие, настоящие, МБР. Поэтому на парадах там уже показывали, вероятно, макет нового самоходной пусковой установки (СПУ) подвижного грунтового комплекса (ПГРК). Эта система внешне выглядит уже куда более современно, как нечто вроде ПГРК "Темп-2С" (предка "Тополя с точкой" и "Тополя"), и с твердотопливной МБР, и с пуском уже из ТПК, а не с металлической стартовой табуретки.Правда, с количеством пригодных для использования под СПУ ПГРК шасси у северян, говорят, есть проблемы - их не больше десятка, но и тут есть различные варианты. Вот шахтных ПУ МБР, при всех талантах корейцев по рытью укреплений, туннелей и подземных заводов и складов, ждать, наверное, не стоит. Действительно сверхзащищенная (а не рассчитанная на первый удар, как у США) ШПУ МБР - это крайне сложное и крайне дорогое сооружение. Освоить, как их строить, северокорейцы, наверное, смогут - киевская хунта необходимые знания может продать, например. Но вряд ли найдутся на это средства.Твердотопливные ракеты у КНДР имеются, в частности достаточно успешная программа "Пукгуксон" - твердотопливной БРПЛ, имеющей также сухопутную модификацию как БРСД в транспортно-пусковом контейнере и самоходной ПУ на танковой базе. В двух модификациях проведено порядка полутора десятков испытаний, из которых 11 успешных, с сухопутной базы, погружаемой платформы и подводной лодки. Дальность системы оценивается в 3000-3500км, но, очевидно, на этом совершенствование этой линии не закончится, потому что в прошлом году во время одного из визитов Ким Чен Ына на предприятия ракетной промышленности, была "засвечена" третья модификация БРПЛ, большего размера. Строят в КНДР и более крупную неатомную ПЛ, уже не с единственной шахтной пусковой, а с 3-6. Но, очевидно, новых твердотопливных ракет большой дальности придется ждать еще несколько лет. Стоит также ожидать и дальнейшего продвижения с жидкостными ракетами, потому что у северян они выходят лучше да и проще добиться высоких дальностных и мощностных характеристик на ЖРД. Достойные твердые топлива - вообще весьма сложная и очень высокотехнологическая штука, так, СССР по твердотопливным двигателям для МБР и БРПЛ почти всю дорогу отставал, а действительно лидирующие позиции в этом вопросе заняты только уже в РФ. Поэтому стоит ждать конвертации полученных от "Южмаша" знаний по капсулированным бакам в реальные изделия. Это тоже требует времени.Удивительно, кстати, как это у КНДР не замечено никакой программы в области крылатых ракет дальнего действия. Вот вполне современную ПКР, выглядящую полной копией нашей "Уран-У" Х-35У, там освоили и серийно выпускают и оснащают ей и ракетные катера, и береговые комплексы и даже малые и сверхмалые ПЛ. А вот чего-то вроде ухудшенной копии старой Х-55 - нет. А ведь технологии эти с Украины всем заинтересованным лицам утекали - в Китае есть, например, и серийно выпускается и авиационная версия, созданная на базе самой старой версии Х-55, и ее наземный аналог (не лучший выбор для наземного комплекса - авиационная КР, но что есть). В Пакистане - и то есть своя КР "Бабур", правда, созданная, как сообщается, не на разворовываемом украинцами наследии СССР, а на базе упавших в Пакистане КР "Томагавк". И в Иране недавно появилась КР наземного базирования "Сумар", выглядящая полной копией именно ранней Х-55 - туда эти ракеты "утекли" опять же с "вильной Нэньки". Причем иранцы даже протащили несколько таких КР в Йемен и хуситы уже как-то опробовали их на опереточных воинах-саудовцах. Впрочем, раз технология эта есть у иранцев - то и у северокорейцев она будет, взаимопроникновение технологий у Ирана и КНДР налажено неплохо.А значит, раз грозивший всеми возможными карами и тремя АУГ (которые быстро разбежались по разным углам) в своем твиттере Трамп в очередной раз соврал, сначала смешав Ким Чен Ына с разными биологическими субстанциями, а теперь утверждая, что с удовольствием проведет с ним саммит, то Киму был нужен сильный ход перед этим самым саммитом. Согласись он прекратить, хотя бы временно, испытания что ядерные, что ракет дальнего действия, но в ходе переговоров - это бы выглядело "сливом" позиции под давлением США, "успехом политики санкций" (которого практически нет - несмотря на санкции у КНДР имеется некий устойчивый экономический рост). А этого Ким Чен Ын себе позволить не может. А сделать широкий жест самостоятельно и до переговоров - это сильный, и самое главное - бесплатный ход. К тому же, вполне достойный "зрелой" ядерной державы, можно еще и на нераспространение согласиться потом. Разумеется, без отказа от ядерного статуса КНДР. А вот на обмен своей ядерной программы на денуклеаризацию Корейского полуострова американцами Пхеньян точно не согласится - от ядерных тактических авиабомб В-61 толку даже против КНДР немного, да и американцам верить нельзя - они бомбы как вывезут, так и обратно привезут.И даже гарантии КНР тут не помогут - да, Китайская Народная Республика в прошлом году фактически подтвердила, что сохраняют верность Договору 1954г. с КНДР, и обозначила условия, когда готова "вписаться" за Пхеньян. То есть в случае агрессии против КНДР с целью смены режима, также в случае ядерной атаки на КНДР, атаке, которая может вызвать серьезную экологическую катастрофу в регионе, но не в случае, если агрессором выступит сама КНДР. Но китайских и даже российских гарантий будет мало для обмена на них ядерного оружия, как гаранта существования страны. В риторике КНДР звучит именно риторика ядерной державы.Причем, если в очередной раз переговоры сорвутся, или достигнутые договоренности будут торпедированы, скажем, Сенатом или самим Белым Домом, или Пхеньяну чего-то не понравится - КНДР всегда может вернуться к привычным занятиям. Ну, будет в истории очередной сорвавшийся "мораторий" на испытания - одним больше, одним меньше, а разницы никакой.В США, однако, как сообщает газета Washington Post, в окружении Трампа "без воодушевления" восприняли заявление Ким Чен Ына о том, что его страна прекращает испытания ядерного оружия. По их мнению, Ким Чен Ын "создает видимость того, что он разумный политик и готов к компромиссу".Таким образом, предполагают в Белом доме, КНДР фактически "заманивает США в ловушку". По мнению советников Трампа, рассчитывает, что в обмен на эту уступку добьется от Вашингтона выполнения своих требования во время запланированной на май-июнь встречи лидеров двух стран. Впрочем, мы уже знаем, каковы у Трампа советники и чего "хорошего" они готовы ему насоветовать. Так что весьма высока вероятность, что нас ждет очередной "мощный саммит", как с Китаем, когда Трамп источал уверенность в том, что китайцы у него чуть ли не в кармане, а в реальности у него в кармане оказалась фига, а китайцы над ним утонченно издевались. Но будет интересно. Если будет... Автор: Я. Вяткин, специально для "Военного Обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 59 Источник Похожие новости Три в одном, или Почему зачинщиком ядерного Армагеддона может быть только Запад "Зимняя вишня". Выводы для всех и для каждого Эффект победителя и загадочная русская душа

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