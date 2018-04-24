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"Слил" ли Ким Чен Ын свою ракетно-ядерную программу США или нет? (часть 1)

24 апреля 2018, 09:39  •  31 • Аналитика
Несколько дней назад, 20 апреля, в столице КНДР Пхеньяне состоялся пленум ЦК Трудовой Партии Кореи (ТПК), где были приняты, в числе прочих, решения, касающиеся ядерно-оружейной и ракетной программ КНДР. Причем решения, которые могут расцениваться как "слив" (как любят говорить в Интернете) своей позиции в этом вопросе. Могут - но не должны, потому что это не "слив".



Что заявили северокорейцы?


Итак, что же конкретно было сказано? Обратимся к сообщению ЦТАК (орфография и стилистика сохранены, только в особо вопиющих случаях вроде "сверхмощных ядерных оружий" - подкорректировано).


Председатель ТПК отметил, что после объявления совершенствования государственных ядерных вооруженных сил в прошлом году благодаря нашим инициативным действиям и усилиям общая ситуация внезапно превращается в благоприятную для нашей революции фазу. И сообщил о том, что на Корейском полуострове и регионе образуется новое течение к смягчению напряженности и миру, а в структуре мировой политики происходят драматические изменения.
Он сказал, что чудесная победа совершенного осуществления исторического дела строительства государственных ядерных вооруженных сил за короткий срок – менее 5 лет представляет собой великую победу курса ТПК на параллельное ведение, а также блестящую победу, которой смог достичь только героический корейский народ.


Лишнюю "воду" мы пропустим, обратимся к итоговому постановлению Пленума ЦК ТПК.

В постановлении «Об объявлении великой победы курса на параллельное ведение экономического строительства и строительства ядерных вооруженных сил» отмечается следующее.
Во-первых, торжественно объявляет, что в ходе борьбы за претворение в жизнь курса партии на параллельное ведение в очередном порядке проведены критические ядерные испытания, подземные ядерные испытания, миниатюризация и облегчение ядерных зарядов, разработка сверхмощного ядерного оружия и средств-носителей, и тем надежно осуществлено дело вооружения ядерным оружием.
Во-вторых, прекратит ядерные испытания и испытательные запуски МБР с 21-го апреля 107-го года чучхе (2018).
Для обеспечения прозрачной гарантии прекращения ядерных испытаний будет прекращать употребление северного полигона ядерных испытаний Республики.
В-третьих, прекращение ядерных испытаний является важным процессом для мирового сокращения ядерных вооружений, и наша Республика содействует международным стремлениям и усилиям к всестороннему прекращению ядерных испытаний.
В-четвертых, не будет применять ядерное оружие, пока не существуют ядерной угрозы и провокации в отношении нашего государства, и ни в коем случае не будет распространять ядерное оружие и технику.
В-пятых, будет прилагать все силы к борьбе за поднятие мощной социалистической экономики и за крутое повышение жизни народа, мобилизуя все человеческие и материальные ресурсы страны.
В-шестых, будет уготовлять благоприятную международную обстановку для социалистического экономического строительства, и для защиты мира и стабильности Корейского полуострова и мира – активизировать тесную связь и диалог с окружающими странами и международным сообществом.


То есть, заявлено, что основные работы по созданию ядерного оружия, в том числе и высокой мощности (заметьте, что не называют его термоядерным, хотя до этого утверждали, что именно термоядерное устройство освоили) практические завершены, а потому, мол, нужды в продолжении испытаний не испытывают и полигоном пользоваться не будут. А не закроют его совсем. Да и невозможно закрыть ядерный полигон полностью, потому что субкритические эксперименты проводить где-то нужно, охранять места бывших испытаний от полоумных любителей "полазить" или попасти скот - тоже нужно, да и сами места испытаний представляют интерес для исследователей.

Также заявляют, что прекращают испытания МБР, ничего не говоря о БРСД или БРПЛ, и о ракетах меньшей дальности. И о прекращении испытаний навсегда - тоже ни слова. Как нет ни слова об отказе не то, чтобы от ядерного оружия, но от его дальнейшего производства, наработки компонентов и материалов, выпуска тех же МБР. Дальше последовали стандартные мантры как новых, так и старых ядерных держав о том, что мы за прекращение испытаний и не будем применять ядерное оружие, если не будет ядерной угрозы нам же.
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К реальности эти все мантры относятся слабо, потому что тезиса о неприменении первыми и супердержавы не придерживаются. США никогда и не придерживались, у них вообще СЯС "заточены" под первый удар, это отлично видно даже по прочности их шахтных ПУ МБР, и не только этому. СССР официально брал на себя подобное обязательство, но и тогда это было не более, чем болтологией - первый удар как способ применения существовал и назывался "ударом в назначенное время". РФ и не брала на себя таких обязательств никогда. Но КНДР старается выглядеть не бандой отморозков с краденой бомбой, которую из них лепят на Западе, а солидной, пусть и молодой, ядерной державой с адекватным руководством, потому и старается такими заявлениями быть, как модно ныне говорить, "в тренде". Все прочие заявления за мир во всем мире и дружбу волков и овец и неуклонное повышение благосостояния мы обсуждать не будем - мы тоже за все хорошее против всего плохого, но к чему тратить время на благоглупости?

"Термояд" или нет?

Что касается ядерных испытаний - с 2006г. КНДР произвела их 6 (в 2006, 2009, 2013, 2016 и 2017 годах, причем в 2016-м их было 2). Об обладании КНДР водородной(термоядерной) бомбой Ким Чен Ын заявлял еще 10 декабря 2015г. А 6 января 2016г. было проведено 4-е по счету испытание, после которого было заявлено, что оно было "водородным". Но поверить в это было сложновато, при мощности взрыва, оцениваемой в 22кт. В первом испытании 2006г мощность была не более 5кт, во втором 2009г и третьем 2013г — 10-20кт, равно как и в пятом испытании 9 сентября 2016г было от 10 до 30кт.
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Но в шестом испытании мощность оценивалась куда выше. Первые оценки были а 50-70кт, затем сразу в 100-120кт, позже, по уточненным данным по магнитуде толчка, различные структуры различных правительств выдавали оценки и в 160, и в 250, и в 280, и в 300 и даже в 450кт. Если основываться на данных МО РФ, как наиболее точных, по магнитуде 6.3, то можно и до 1 мегатонны оценить мощность шестого испытания. Но скорее всего, она была меньше, скажем, в районе 300кт, как в наших документах обычно и приводится. Причем такая мощность не гарантирует, что взрыв был термоядерным.

Если очень захотеть, то обычную ядерную бомбу можно и в 500кт сделать, как сделали американцы, даже приняв такую на вооружение и испытав в испытании Ivy King - они не были уверены, что с водородной бомбой "срастется", и подстраховались. Но получившееся устройство было тяжелым, громоздким, очень "грязным" (по остаточной радиации, хотя тогда это мало кого волновало), и самое главное - малонадежным и опасным, потому что масса отдельных "кусков" заряда была недалека от критической. Потому их быстро переделали в термоядерные. Вряд ли северокорейцы стали делать нечто подобное, а вот ядерную бомбу с тритиевым усилением сделать могли. "Форсированное" ядерное устройство с тритиевым усилением - это когда мощность ядерного заряда увеличивается за счет дейтериево-тритиевой смеси, помещенной в центр «бублика» из урановых колец, где смесь является источником нейтронов для урана (а не как в термоядерной бомбе, где она дает основную энергию взрыва). Подобное устройство вполне дает искомые 200-500кт при вполне достойных габаритах и весе, хотя удобства и компактности нормальной термоядерной бомбы не обеспечивает (разумеется, речь о нормальном уровне технологий "термояда", а не как в первом водородном взрыве американцев - устройство размером с дом).

С другой стороны, корейцы тогда же показали и сам заряд, который, якобы, взрывали. Точнее, макет заряда. Но он вполне может быть как макетом их реального термоядерного заряда, так и "липой" для введения в заблуждение. Но сама форма устройства сильно напоминает уменьшенный в размерах термоядерный заряд для одной из ранних МБР США, и по нему в Интернете есть достаточно развернутая информация. Так что с термоядерностью у северокорейцев пока больше вопросов, чем ответов.
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Выяснить, что же взрывали, могли разве что самолеты-разведчики ВКС, ВВС США или ВВС НОАК, оснащенные соответствующей аппаратурой разведки - по слабым радиоактивным следам в воздухе можно кое-какие выводы о структуре заряда сделать. Но никто эту информацию не разглашал. В целом, молчаливая официальная позиция мирового сообщества состоит в том, что "термояд" таки был (но в отечественных документах упоминается тритиевое усиление). В любом случае, заряд "взрослой" мощности и вполне годных массы и габаритов и корейцев есть, и пока можно ничего не взрывать. Особенно, если кто-то поделится с ними статистикой по своим испытаниям (например, китайцы) или математической моделью для расчета на суперкомпьютерах. Не нужно думать, что в КНДР считают на счетах и не имеют суперкомпьютеров - да, в Топ-500 их не найти, но суперкомпьютера НЦУО МО РФ там тоже нет, хотя он там должен был бы быть на весьма почетных местах, исходя из его известных характеристик. К тому же, проведя всего 6 взрывов, без внешнего массива данных пройти достаточно сложный путь миниатюризации заряда невозможно. Тому же Китаю потребовалось 45 испытаний и десятки лет, а проблемы с миниатюризацией имеются до сих пор. Так, разделяющиеся головные части индивидуального наведения (РГЧИН) обещаны партии и правительству в 1987г., а появились только сейчас, причем все известные пуски - со смешным количеством зарядов вроде 2-3). КНДР, правда, пока РГЧИН не нужны и задача их куда проще - сделать достойный заряд в полтонны-тонну, и чтобы он не разрушался, входя в атмосферу на "межконтинентальной" скорости. Впрочем, и она непроста.
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Кроме того, есть информация, что при 6-м испытании на полигоне обрушились тоннели и их частично нужно строить заново - вот и есть, чем заняться втихаря. Тем более, о "завершении создания ядерного оружия" в КНДР уже заявляли и ранее, надо будет - забудут и про это заявление. Тем более, что северокорейцы играют с шулерами из США. Можно припомнить, как в октябре 2000г. старая карга Мэдлин Олбрайт чокалась с Ким Чен Иром, который обещал "прекратить ракетные пуски" в обмен на различные преференции, а через год КНДР оказалась причисленной к "оси зла" и все соглашения пошли прахом. Были и более ранние "прекращения" ракетно-ядерных программ КНДР, по договоренности с США - например, в 1994г. Ну, будет еще одно, жалко, что ли, кому? А заряды есть, производятся и складируются, и совершенствование их продолжается. В целом, можно сказать, что Индия и Пакистан также ограничились 6-7 испытаниями, и как-то ядерными державами считаются и являются, и даже ни разу ничего достоверно не взрывавший Израиль - тоже.

А вот КНДР "не признают", низзя! Но разве это как-то влияет на реальную ситуацию?
Автор: Я. Вяткин, специально для "Военного Обозрения"

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