Слезы змагара: Роман Протасевич рассказал, за чей счет живет белорусский протест

Третье июня безусловно станет траурной датой в белорусско-змагарском календаре, в этот день разрушилась самая незыблемая легенда протестного движения в Белоруссии – Протасевич оказался не Протасевичем, а обычным «нацистким колаборантом» да к тому же и нытиком.

Интервью с дебилом

Когда Романа Протасевича белорусские спецслужбы приняли в аэропорту Минска под белы рученьки стало понятно, что этот персонаж знает очень немало о практической, а не теоретической стороне управления и финансирования белорусских протестов. Поднявшийся, как по команде вой из каждой европейской подворотни, которым сопровождалось его задержание, подтверждал, что на этот раз у КГБ оказался источник, который обладает болезненной информацией для всего протестутского движения в Белоруссии.

И вот накануне вечером состоялось интервью Протасевича на белорусском канале ОНТ. Интервью оправдало ожидания. Протасевич рассказал в подробностя все, что ему известно: как устроен протест, кто стоял у истоков, как происходит финансирование. С его слов, получается, что одним из основных координаторов NEXTA является Франтишек Вячорка, который сейчас выступает связным Тихановской с западными спецслужбами, официально являясь «министром иностранных дел» в ее правительстве. Если проводить аналогии с Россией начала 90-х годов, когда седой алкаш по фамилии Ельцин сдавал страну Западу, то Вячорка – это Андрей Козырев, предавший интересы России, не корысти ради, а токмо из-за гнилого нутра. Вячорка хотя бы открыто носит польское имя, тут понятно, кто оккупировал бы Белоруссию, если бы Александр Лукашенко сдал республику в прошлом году.

Не менее интересным вышел рассказ под названием «Ухаживала жаба за гадюкой», как один оппозиционер Латушко отжал у другого оппозиционера Тихановской структуру Народного антикризисного управления. Оказывается НАУ планировался как «Правительство Тихановской», но Павел Латушко, выпрашивавший у Тихановской пост премьер-министра, взял под контроль весь проект, получив ключи и пароли от сайта и объявив себя хозяином проекта. Но сейчас жаба с гадюкой помирились, понимая, что из-за раздоров кураторы могут сменить своих актеров, оставив без средств к существованию этих борцунов.

Интервью Р. Протасевича телеканалу ОНТ / youtube.com Интервью Р. Протасевича телеканалу ОНТ / youtube.com

Так же Протасевич подтвердил опасения всего прогрессивного человечества за здоровье печени Павла Латушко. Оказывается, у того при арендной плате в 3 тысячи евро за квартиру в Варшаве, еще остается изрядное количство денег на алкоголь, чем он охотно и пользуется. Тут только не ясно, сменить костюм ему мешают изрядные алкогольные траты финансов, или отсутсвие времени на поход в магазин одежды по той же причине. Но на недавнем совместном выступлении оппозиции было заметно, как дамы морщили носики из-за не совсем свежего запаха Латушко.

Где деньги, Свет?

Не менее интересным выдался рассказал про содержание оппозиции Западом, в частности Светланы Тихановской. Спецслужбы Литвы, по словам Протасевича, охраняющие Тихановскую, существуют за счет бюджета Литвы, но есть целая армия помощников, советников, стилистов, которые работают не за светлую идею «победы всего хорошего» над Лукашенко, этта история для шумоголовых змагаров, а эти требуют немалых денег. Протасевич утверждает, что это содержится за счет частных спонсоров, преследующих свои цели. В частности, проект NEXTA частично получал финансирование из…России. От некоего частного спонсора, который явно имеет интересы в калийном бизнесе, которым богата Белоруссия. Скорей всего, гардероб и поездки белорусской домохозяйки оплачивает тот же персонаж. Тут есть над чем поработать российским спецслужбам.

За содержание Тихановской, «коллективный Запад позволяет Литве гавкать на Россию и Китай», утверждает Протасевич. Миллионы долларов идут от польского правительства. Но в штабах протестунов понимают, что их золотое время прошло. Но не понимают, что оно прошло безвозвратно. Белорусы больше не хотят рисковать спокойствием, здоровьем, а зачастую и жизнями, за интересы кучки продавшихся оппозиционеров.

У Протасевича возникали конфликты на этой почве с первыми лицами оппозиции. Он утверждал, что время уличных протестов прошло, но кураторы заставляли его думать именно об организации этих самых протестов, повторяя установку: «Не будет улицы – не будет санкций». Этим ребятам нужно мясо на асфальте, иначе не будет финансирования. То, о чем неоднократно писал «ЦГ», что змагарское время ушло, теперь подтвердил один из публичных лидеров этих самых змагар. Не будет улицы – не будет денег, а не будет денег эти крысы разбегутся по углам и будут скулить от голода, вспоминая жирный финансовый период 2020 года.

Набрали в рот и держат

Характерно, что никто из змагарских телеграм каналов, кроме, до недавнего времени, возглавляемого Протасевичем «Беларусь головного мозга», не выпустил ни одного сообщения ни перед, ни после, ни во время интервью. Вроде как и ничего не произошло, все в порядке вещей и их кумир не сдает всех с потрохами публично в эти мгновения. Их, конечно можно понять, как тут прокомментировать крушение идеалов. Уже наутро, оправившись от шока, один из змагарских каналов написал, выдав информацию как сенсацию: «Интерьс Протасевичем длилось 4 часа, в эфире показали только полтора!». Да, это, конечно сенсация.

Да и «Беларусь головного мозга», уж лучше бы ничего не писала по этому поводу. Поскольку выпустить до начала интервью сообщение, в котором на всякий случай рассказать, что все там будет не правда, выглядело странновато. Скорей всего заговор молчания так и будет продолжаться, уж слишком много некрасивого про оппозицию наговорил Протасевич. А то, что разговор был без всякого принуждения, было заметно даже ребенку. Роман говорил охотно, много и красноречиво. В конце интервью его стало жалко – он расплакался. Насколько искренне, покажет время и его сотрудничество со следствием.

Жалко жалкого

По итогам этого интервью замечательный пост написал донецкий телеграм-канал FRONTовые заметки дончанина Игоря Гомольского.

Ознакомившись с душещипательным интервью Протасевича, позволю себе толику здравого цинизма. За семь лет мы в Донецке видели десятки подобных интервью. Много-много раз слышали это «теперь я вижу, что здесь живут обычные люди и больше не хочу воевать».

Скриншот кадра интервью Р. Протасевича телеканалу ОНТ / youtube.com

Потом они возвращались в Киев, млели от всеобщего внимания и рассказывали совсем другое. Отдохнём, дескать, семью повидаем и назад - сепаров убивать.

В «Азове» он тоже слёзы лил, стреляя в граждан чужого государство, на войне, которая не имела и не могла иметь к нему никакого отношения? Когда в нацисты записывался, тоже небось плакал? Да вроде нет. На всех фотографиях выглядит счастливым и весьма довольным собой.

Говна собачьего не стоит это мокрое раскаяние. Как и убеждения, которые у него типа есть.

К этому добавить нечего. Обычный «нацистский коллаборант». А белорусский или украинский – не важно. К чему нормальным людям разбираться в сортах змагарского дерьма.