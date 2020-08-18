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Слезы пенсионера порадовали львовского нациста:«Плачь, советское существо»
18 августа 2020, 22:25 • 44 • Украина
Одиозный львовский журналист-русофоб Остап Дроздов пожелал белорусскому населению «ленинопада», аналогичного с тем, что произошел на Украине после госпереворота.
Также он с нескрываемым удовольствием несколько раз прокрутил в эфире видеоролик с плачущим крымским пенсионером из поселка Зуя Белогорского района. Местный житель Александр в 2014 году попал на экраны украинского ТВ, когда не смог сдержать слез после сноса памятника.
«Ролик, который потешит каждого нормального человека и гражданина. Я думаю, стоит посмотреть и нам, и белорусам. Я не знаю, кто этот старик, но плачет он знатно. Давайте про Ленина, почтим память… «Ленина свалили» – это так прекрасно. Дай бог, чтобы каждое советское существо плакало по своему лысому болвану.
Желаю это каждому белорусу – плачьте, пусть ваши старые пеньки выходят и плачут по Ленину, свалите, наконец. Тогда это будет освободительно, тогда это будет круто. Фух, легче стало. А дайте еще раз, посмотрю», – потешался в эфире Дроздов.
После он попросил в третий раз продемонстрировать ему плачущего старика.
– Ой, как это прекрасно. Ой, хорошо, – не смог скрыть удовольствия Дроздов.
Ранее протестующие в Минске обклеили памятник Ленину плакатами с оскорбительными надписями.
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