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Слезы пенсионера порадовали львовского нациста:«Плачь, советское существо»

18 августа 2020, 22:25  •  44 • Украина

Одиозный львовский журналист-русофоб Остап Дроздов пожелал белорусскому населению «ленинопада», аналогичного с тем, что произошел на Украине после госпереворота.

Также он с нескрываемым удовольствием несколько раз прокрутил в эфире видеоролик с плачущим крымским пенсионером из поселка Зуя Белогорского района. Местный житель Александр в 2014 году попал на экраны украинского ТВ, когда не смог сдержать слез после сноса памятника.

«Ролик, который потешит каждого нормального человека и гражданина. Я думаю, стоит посмотреть и нам, и белорусам. Я не знаю, кто этот старик, но плачет он знатно. Давайте про Ленина, почтим память… «Ленина свалили» – это так прекрасно. Дай бог, чтобы каждое советское существо плакало по своему лысому болвану.

Желаю это каждому белорусу – плачьте, пусть ваши старые пеньки выходят и плачут по Ленину, свалите, наконец. Тогда это будет освободительно, тогда это будет круто. Фух, легче стало. А дайте еще раз, посмотрю», – потешался в эфире Дроздов.

После он попросил в третий раз продемонстрировать ему плачущего старика.

– Ой, как это прекрасно. Ой, хорошо, – не смог скрыть удовольствия Дроздов.

Ранее протестующие в Минске обклеили памятник Ленину плакатами с оскорбительными надписями.

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