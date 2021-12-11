Слезы МакSим и разрушенный мост Билана: "Золотой граммофон" в Кремле • 185 • Аналитика © Иллюстрация РИА Новости Декабрь — месяц подведения итогов года, в том числе и музыкальных. Вчера на сцене Кремлевского дворца свою версию самых популярных в 2021 году в российской поп-музыке песен представило "Русское радио" на очередной, уже 26-й подряд по счету, церемонии вручения премии "Золотой граммофон". Задуманный в далеком 1996 году как поп-альтернатива эстрадной "Песне года" и некий российский аналог "Грэмми" (на что намекает внешний вид награды), "Золотой граммофон" прошел путь от яркого, актуального и суперпопулярного события года в мире музыки до премии, не слишком отражающей реальное положение дел в развлекательной индустрии. А сама церемония в какой-то момент стала мало чем отличаться от той же "Песни года" и прочих торжественно-музыкальных солянок. И в этот раз какого-то аудиовизуального и технического откровения на сцене московского Кремля, к сожалению, не произошло. Более того, шоу стартовало с показа простенького клипа, записанного диджеями "Русского радио", из-за чего поначалу создалось странное ощущение какого-то корпоративного междусобойчика, интересного в первую очередь самим работникам "Русской медиагруппы" (владельцам радиостанции) и уж точно не зрителям, давно избалованным навороченными зрелищами. Но потом загорелись многочисленные экраны, включился богатый свет, на сцене показались декорации, похожие на перегородки в вагонах метро, и "Золотой граммофон" наконец-то стал хоть немного напоминать современную церемонию с достойными музыкальными номерами. © РИА Новости / Евгений Одиноков Певица Юлия Савичева выступает на XXVI церемонии вручения премии "Золотой граммофон" Среди выступавших в тот вечер в Кремлевском дворце в основном преобладали титулованные мэтры и артисты с десятилетним стажем, а вот звезд соцсетей и стриминговых сервисов, которые, по большому счету, в настоящее время и являются главными хитмейкерами в поп-музыке, практически не наблюдалось. В результате "Золотой граммофон", заняв в этом году нишу чествования качественной, но немного стерильной эстрадной музыки (которую в некоторых случаях можно услышать только в эфире "Русского радио"), значительно сократил не только границы сканируемого премией музыкального пространства, но и размер собственной аудитории. Швыряние букетом под северным сиянием По правилам премии, чтобы стать обладателем статуэтки в виде золотого граммофона, артисту нужно записать песню, которая попадет в хит-парад "Русского радио" (формирующийся на основании предпочтений слушателей из предложенного им списка) и как можно дольше там продержится. Собственно, чемпионы по максимально долгому пребыванию в хит-листе радиостанции за 2021 год и появились вчера на сцене Кремлевского дворца. Церемонию открыло выступление Николая Баскова, который в ослепительном бриллиантовом блеске, исходящем от его фрака, безупречно исполнил под фонограмму песню "Ты красивая". © РИА Новости / Евгений Одиноков Певец Николай Басков выступает на XXVI церемонии вручения премии "Золотой граммофон" По сцене, как по подиуму, ходили импозантные дамы, в том числе и довольно зрелого возраста, тем самым как бы демонстрируя основную целевую аудиторию артиста. После окончания этого искрометного номера к Николаю выстроилась целая очередь взбудораженных поклонниц, отчаянно пытавшихся вручить певцу внушительный пакет подарков, включая картину с его изображением. © РИА Новости / Евгений Одиноков Певец Николай Басков на XXVI церемонии вручения премии "Золотой граммофон" Басков, перед тем как принять цветы и гору презентов, предусмотрительно поинтересовался у разгоряченных зрителей: есть ли у них QR-коды? И уже после утвердительных выкриков, сложив все подарки в пакет, под шутки ведущих Гарика Мартиросяна и Ивана Урганта о том, что он выглядит, как все недра России вместе взятые (нефть, металл и бриллианты), и его можно запускать в небо, чтобы создавать северное сияние, гордо удалился за кулисы. Правда, ненадолго. Через некоторое время певец по просьбе ведущих вновь появился на сцене Кремля, чтобы забрать награду за неожиданно пропустившую церемонию певицу Зиверт. Без забав и тут не обошлось: Николай предложил публике, пришедшей посмотреть на популярную певицу, не сильно расстраиваться, так как они уже увидели его выступление, после которого вполне можно уходить домой. Затем, перецеловав каждую розу в огромном букете, приготовленном для Зиверт, Басков мощно швырнул его прямо в зал на головы зрителей и под нескончаемый поток шуток ведущих про тесты и антитела торжественно покинул объективы телекамер церемонии. Голографический плащ и упрек в адрес Урганта После стендап-перформанса "золотого голоса России" шоу продолжилось выступлением Сергея Лазарева с песней "Я не могу молчать". Действительно, молчать в тот момент было просто невозможно, особенно при виде кожаных брюк певца, как будто взятых напрокат у Дианы Арбениной. © РИА Новости / Евгений Одиноков Певец Сергей Лазарев выступает на XXVI церемонии вручения премии "Золотой граммофон" Диана, к слову, также засветилась на церемонии, исполнив свой хит "Неторопливая любовь", после которого она зачем-то с помощью ноги попыталась поднять опрокинутую стойку микрофона, видимо, решив продемонстрировать публике свой разудалый рок-энд-рольный нрав, который в стенах Кремля и с мягких плюшевых зрительских кресел смотрелся не совсем уместно. © РИА Новости / Евгений Одиноков Певица Диана Арбенина на XXVI церемонии вручения премии "Золотой граммофон" Другие певицы вели себя более сдержанно и в подобных чудачествах замечены не были. Так, Юля Савичева, стоя на прозрачном подиуме в голографическом перламутровом плаще (Иван Ургант, по его же заверениям, ходит дома в таком же), выступила в окружении солидной подтанцовки с песней "Сияй". © РИА Новости / Евгений Одиноков Певица Юлия Савичева выступает на XXVI церемонии вручения премии "Золотой граммофон" А очаровательная Полина Гагарина в платье с двумя подушками на плечах и в образе английской дамы, решившей в выходной день посетить скачки лошадей в предместье Ливерпуля, исполнила свою песню "На расстоянии". © РИА Новости / Евгений Одиноков Певица Полина Гагарина с наградой на XXVI церемонии вручения премии "Золотой граммофон" Чествование поп-артисток на "Золотом граммофоне" продолжилось вручением награды "За вклад в развитие шоу-бизнеса" Кристине Орбакайте, которая по такому случаю решила прийти в наряде, видимо, найденном в гардеробе ее именитой мамы, закинувшей его туда еще в середине 90-х и не предполагавшей, что подобная одежда может вообще еще кому-то понадобиться. © РИА Новости / Евгений Одиноков Певица Кристина Орбакайте на XXVI церемонии вручения премии "Золотой граммофон" Неожиданными разборками закончилось выступление певицы Славы, которая, путаясь в огромном розовом платье, упрекнула Ивана Урганта, что за двадцать лет своей карьеры телеведущий ни разу не пригласил ее к себе в шоу "Вечерний Ургант". © РИА Новости / Евгений Одиноков Певица Слава (Анастасия Сланевская) на XXVI церемонии вручения премии "Золотой граммофон" На что Иван, явно смущенный таким, в общем-то, справедливым замечанием, отвечая на вопрос, что же все-таки нужно сделать, чтобы попасть в "Вечерний Ургант", сказал: "Его нужно вести". Еще одной исполнительницей, ощутившей на себе весь юмористический талант Ивана Урганта, стала Мария Краймбрери, чей наряд на "Золотом граммофоне" ведущий сравнил со своим термобельем. © РИА Новости / Евгений Одиноков Певица Мари Краймбрери на XXVI церемонии вручения премии "Золотой граммофон" В этом, казалось бы, непрекращающемся веселье в стенах Кремлевского дворца с участием артисток и ведущих, совершенно неожиданно наступила минутка грусти, когда на сцену поднялась исполнительница хита середины нулевых "Знаешь ли ты", который этим летом пела чуть ли не вся страна. Слезы МакSим © РИА Новости / Евгений Одиноков Певица МакSим на XXVI церемонии вручения премии "Золотой граммофон" МакSим, в отличие от своих коллег, не выступала, а лишь пришла на церемонию получить награду за свою песню "Спасибо". Собственно, как только певица начала говорить благодарственную речь, в которой, в том числе, выразила признательность врачам-реаниматологам за свою спасенную жизнь, она еле-еле сдержалась, чтобы не разрыдаться прямо у микрофона из-за переполнивших ее чувств, особенно после того, как эти самые врачи поднялись вслед за ней на сцену. Зал тоже не выдержал подобного эмоционального накала и со слезами на глазах начал стоя аплодировать отважным людям, ставшим участниками героической борьбы за жизнь и совершившим врачебный подвиг, которые вызывают настолько искренние и неподдельные чувства у тысяч людей. И даже несмотря на то, что Максим не спела ни одной строчки, в тот вечер ее голос звучал особенно пронзительно. Новый хит Антонова и разрушенный мост Билана Не только Кристина Орбакайте в этом году была отмечена организаторами "Золотого граммофона" особой наградой: "Легендой поколений" назвали Юрия Антонова, который появился на сцене Кремля для того, чтобы выступить с возрожденной группой "Земляне", певцом ЮрКисс и спеть дуэтом с Григорием Лепсом. © РИА Новости / Евгений Одиноков Композитор, эстрадный певец, музыкант Юрий Антонов на XXVI церемонии вручения премии "Золотой граммофон" В свои 76 лет Юрий Михайлович нисколько не затерялся в окружении более молодых участников церемонии, отлично реагировал на шутки ведущих и вообще выглядел как наш ответ Элтону Джону: бойкий, жизнерадостный, энергичный музыкант, который, несмотря на свой почтенный возраст, все так же мощно бьет по клавишам рояля, заставляя людей не только подпевать и танцевать, но и действительно "поверить в мечту". Кульминацией бенефиса Антонова стал его дуэт с Лепсом, для которого неунывающий маэстро, впервые за очень долгое время, сочинил новую песню. По словам Антонова, он целый год для нее писал ноты, но итог, представленный на "Золотом граммофоне", действительно того стоил. Композиция получилась торжественной и эмоциональной, с романтическим посылом и текстом, в котором особенно запоминается строчка "к волосам твоим прижаться хочется, спаси меня от одиночества". Но вот кого точно нужно было срочно спасать от одиночества, так это Дмитрия Билана, появившегося на сцене Кремлевского дворца уже ближе к концу церемонии, чтобы исполнить песню "Она моя" в декорациях разрушенного моста. © РИА Новости / Евгений Одиноков Певец Дима Билан на XXVI церемонии вручения премии "Золотой граммофон" Выход певца на этот раз сопровождался скандальным шлейфом его недавнего эпохального выступления на корпоративе в Казахстане, во время которого Билан, очевидно находясь под воздействием горячительных напитков, не только с трудом исполнял свои хиты, но и еле держался на ногах. После того "Золотого графина" ему пришлось в срочном порядке извиняться, выложив в Instagram целую исповедь, из которой выяснилось, что певец давно уже страдает от усталости, одиночества, бессонницы и чудовищной нагрузки на работе. Поэтому вчерашнее выступление Билана в Кремле на разрушенном мосту смотрелось особенно символично: оказавшись на верхушке руин, не имея возможности идти по ним ни вперед, ни назад, Диме только и оставалось, что подниматься на новую творческую высоту или спускаться вниз и начинать все с начала. Народные гуляния по МКАДу После такого многозначительного и более-менее технологичного номера "Золотой граммофон" закончился крайне скромно и обыденно: на сцену вышел 16-летний Ваня Дмитриенко и спел свой хит "Венера — Юпитер" без каких-либо постановок и декораций, скромно стоя у микрофона, на штативе которого, скорее всего, все еще оставался след от ботинок Дианы Арбениной. © РИА Новости / Евгений Одиноков Певец и блогер Ваня Дмитриенко на XXVI церемонии вручения премии "Золотой граммофон" На этом в каком-то смысле даже заурядном выступлении церемония и завершилась. А ведущие Иван Ургант и Гарик Мартиросян, видя, как утомившаяся пятичасовым шоу публика начала покидать зал, стали всех призывать никуда не расходиться, потому что "прямо сейчас начнется 16-часовой песенный марафон Надежды Кадышевой с последующим массовым хороводом по МКАДу". © РИА Новости / Евгений Одиноков Ведущие Гарик Мартиросян и Иван Ургант на XXVI церемонии вручения премии "Золотой граммофон" Возможно, кто-то даже поверил в эту шутку и после хитов "Русского радио" решил послушать настоящую классику про "эй дыр дыр дыра, ай на на на на", чтобы потом, уже со счастливой улыбкой, под утро вернуться домой и начать готовиться к встрече 2022 года, предвкушая появление в нем новых русских песен. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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