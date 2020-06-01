|
Слезоточивый газ в лицо: Госдеп получил ноту протеста после нападения на русского журналиста
01 июня 2020, 20:55 • 78 • В мире
Российское посольство в США направило ноту протеста в Госдепартамент из-за того, что в Миннеаполисе полицейские распылили слезоточивый газ в лицо русского журналиста Михаила Тургиева. По словам посла Анатолия Антонова, российская сторона будет добиваться проведения расследования.
Посольство России в США направило в Госдепартамент ноту протеста из-за инцидента с журналистом РИА "Новости" Михаилом Тургиевым в Миннеаполисе. Об этом в Facebook дипмиссии сообщил посол Анатолий Антонов.
"По данному возмутительному факту в Госдепартамент направлена нота протеста. Мы потребовали провести тщательное расследование и информировать нас о его результатах", - написал он.
Антонов подчеркнул, что Тургиев и его коллеги, находящиеся рядом, громко и ясно идентифицировали себя в качестве сотрудников прессы и не оказывали сопротивления полицейским. Кроме того, на одежде журналистов была необходимая маркировка. Тем не менее, по словам Антонова, Тургиеву распылили слезоточивый газ в лицо.
Беспорядки во многих крупных городах США идут уже в течение нескольких дней. Они начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания 25 мая, когда один из полицейских надавил коленом на его горло и не реагировал на его крики, после чего Флойд умер в больнице Миннеаполиса.
78
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 мая 2020, 00:55
|
28 мая 2020, 02:55
|
28 мая 2020, 22:55
|
31 мая 2020, 01:55
|
01 июня 2020, 00:55
|
30 мая 2020, 04:55
|
29 мая 2020, 05:55