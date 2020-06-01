Слезоточивый газ в лицо: Госдеп получил ноту протеста после нападения на русского журналиста

Посольство России в США направило в Госдепартамент ноту протеста из-за инцидента с журналистом РИА "Новости" Михаилом Тургиевым в Миннеаполисе. Об этом в Facebook дипмиссии сообщил посол Анатолий Антонов.

"По данному возмутительному факту в Госдепартамент направлена нота протеста. Мы потребовали провести тщательное расследование и информировать нас о его результатах", - написал он.

Антонов подчеркнул, что Тургиев и его коллеги, находящиеся рядом, громко и ясно идентифицировали себя в качестве сотрудников прессы и не оказывали сопротивления полицейским. Кроме того, на одежде журналистов была необходимая маркировка. Тем не менее, по словам Антонова, Тургиеву распылили слезоточивый газ в лицо.

Беспорядки во многих крупных городах США идут уже в течение нескольких дней. Они начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания 25 мая, когда один из полицейских надавил коленом на его горло и не реагировал на его крики, после чего Флойд умер в больнице Миннеаполиса.