Слезоточивый газ, резиновые пули и обыски: как журналисты освещают протесты в Париже

В ходе протестов «жёлтых жилетов» в Париже из-за использования полицией слезоточивого газа пострадали стрингер видеоагентства RT Ruptly и корреспондент РИА Новости. Ещё до начала демонстраций стрингера обыскали и опросили правоохранители, несмотря на предъявленную пресс-карту. Всего за три недели столкновений пострадали 12 журналистов RT. Ранее в МИД России призвали отказаться от применения силы в отношении сотрудников СМИ и обеспечить им безопасность.

8 ноября в ходе протестов в Париже из-за слезоточивого газа пострадал стрингер видеоагентства RT Ruptly. При этом ещё до начала демонстраций его для обыска задержала полиция.

В районе Елисейского дворца стрингера остановили и окружили около десяти полицейских. Он предъявил правоохранителям пресс-карту, после чего в его вещах провели обыск. Уходя, один из полицейских толкнул стрингера своим щитом. При этом вокруг не было «жёлтых жилетов», так как протесты ещё не начались.

Также пострадала журналистка РИА Новости Виктория Иванова. Иванова работала на месте событий, находясь между «жёлтыми жилетами» и полицейскими, когда правоохранители применили слезоточивый газ.

«Я работала в непосредственной близости от кордона, когда в ответ на хулиганства полиция распылила газ. У меня есть средства защиты — маска, шлем и капли в глаза. Чувствую себя нормально, как может чувствовать себя человек после газа», — приводит её слова РИА Новости.

Всего в ходе протестов, в которых по всей Франции участвовало более 30 тыс. человек, пострадали около 55 человек, в том числе трое правоохранителей. Об этом сообщает парижская полиция. Кроме того, были задержаны несколько сотен человек — только в Париже их число превысило 600.

«Жёлтые жилеты» возводили баррикады, бутылки и камни, некоторые из них поджигали автомобили и грабили магазины. Полиция, пытаясь разогнать демонстрантов, применяла водяные пушки, резиновые пули, звуковые гранаты и слезоточивый газ. Только в Париже были приведены в готовность 8 тыс. полицейских, а по всей стране — 89 тыс.

Всего за три недели протестов в ходе протестов пострадали 12 журналистов RT, освещавших события во Франции.

Так 1 декабря корреспондент RT France Люка Леже получил ранение в результате взрыва гранаты со слезоточивым газом — осколок попал ему в челюсть.

Twitter

© Xenia Fedorova ‏

Один из операторов RT France получил травму головы. От слезоточивого газа пострадали репортёры двух съемочных групп, в еще двух корреспондентов попали резиновые пули, а стрингер видеоагентства RT Ruptly пострадал от попавшего в него камня.

В МИД России призвали Францию обеспечить безопасность журналистов. Соответствующее заявление сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Мы призываем официальный Париж воздержаться от чрезмерного употребления силы, конечно, не применять силу в принципе в отношении журналистов... Требуем от французской стороны создавать необходимые условия для безопасной работы журналистов, которые ни в коем случае не должны становиться мишенью для полиции», — сказала она.

Корреспондент RT на протестах в Париже

«Нам надоело наше правительство»

Напомним, первые акции «жёлтых жилетов» начались 17 ноября. Демонстранты выступали против запланированного на 1 января 2019 года подъёма цен на топливо. Однако со временем протестующие стали выступать против сильного финансового расслоения общества.

В итоге к 1 декабря демонстрации переросли в беспорядки и схватки с полицией, в результате которых погибли четыре человека, около 130 получили ранения и ещё 400 были задержаны. В итоге изначальные требования манифестантов были выполнены: 4 декабря правительство ввело полугодовой мораторий на повышение цен на топливо.

Однако «жёлтые жилеты» заявили, что продолжат свои акции. Одна из протестующих в беседе с RT выразила недовольство действиями Эммануэля Макрона и призвала провести референдум о смене властей.

«Нужно провести референдум, потому что, думаю, политика, которую он проводит, никого не устраивает… Мы прекрасно видим, что это политика в интересах богатых», — сказала RT манифестантка.

«Эти люди нас не слушали. Нам пришлось выйти на улицы. Надеюсь, что ситуация изменилась бы, даже если бы не было столкновений: наверное, не следует думать, что правительство решило отступить из-за погромов в прошлую субботу. Хотелось бы, чтобы все происходило в спокойной обстановке и чтобы, несмотря ни на что, правительство, наконец, прислушалось к людям, которые вышли на улицы», — заявил один из протестующих.

О том, что правительство не реагирует на запросы населения, заявила RT и другая девушка, также участвовавшая в протестах.

«Я пришла сегодня сюда, чтобы отстаивать наши права… Нам всем это надоело… Но особенно нам надоело наше правительство. Нас не слышат, нас действительно не слышат. Я думаю, это только начало, потому что правительство не реагирует», — сказала она.