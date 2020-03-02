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Слезоточивый газ против града камней: Турция не сдерживает катастрофическое число мигрантов

02 марта 2020, 00:09  •  23 • Политика
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что число мигрантов превысило 76,3 тысячи человек. Они выехали в Европу из Эдирне – турецкого города на границе с Грецией. По данным французских СМИ, среди беженцев есть не только сирийцы, но и афганцы, сомалийцы, египтяне. Полиция пыталась утихомирить толпу, применив слезоточивый газ. Беженцы в ответ обрушили на правоохранителей град камней.
"По состоянию на 09:55 число иммигрантов, покидающих нашу страну через Эдирне, составляет 76 358 человек", – написал Сойлу на своей странице в Twitter.
Журналист телеканала France 24 отправился на греческо-турецкую границу и сообщил о национальном составе беженцев. Многие, но не большинство, из Сирии. Есть также граждане Египта, Сомали и Афганистана.
Турция открыла свои ворота в Европу. Власти отдали приказ пограничникам не препятствовать перемещению людей. Это связано с обострением ситуации в Сирии. Сообщается, что "открытые двери" – это попытка Эрдогана надавить на правительства европейских стран.
Ранее стало известно, что 1 марта Греция не разрешила въезд на свою территорию 10 тысячам беженцев, оказавшихся на границе с Турцией. По данным Международной организации по миграции, на турецко-греческой границе сейчас находится около 13 тысяч человек. Среди них много женщин, детей. Люди провели предыдущую ночь на улице при минусовой температуре.
Мигранты пытаются всеми способами перебраться в Грецию. Некоторые из них попытались сделать это вплавь, другие – выкопав яму под пограничными ограждениями. Полиция пытается сдерживать натиск. Чтобы утихомирить толпу, был применён слезоточивый газ. Беженцы в ответ закидали правоохранителей камнями.

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