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Слетаются "упоротые антироссийские ястребы": Белоруссию переформатируют по украинским лекалам - политолог

27 декабря 2019, 07:09  •  78 • Политика
В программе "Дежурный по редакции" ведущая Анна Вавилова вместе с экспертами обсудила перспективы интеграции России и Белоруссии. Политологи сошлись во мнении, что создание Союзного государства в нынешней ситуации невозможно, поскольку пока события развиваются во многом по украинскому сценарию. Так, политолог Владимир Зотов напомнил, что в Минск летают уже не только представители Пентагона, но и "упоротые антироссийские ястребы". Эксперт считает, что ситуация развивается по украинским лекалам и вина России в том, что она не пытается влиять на это.
Ведущая "Дежурного по редакции" Анна Вавилова, начиная эфир, напомнила, что в этот день, 26 декабря 1991 года, была подписана декларация о прекращении существования СССР. Сейчас идут активные разговоры об интеграции России и Белоруссии, однако у многих есть сомнения.
С одной стороны, президент Белоруссии заверяет, что хочет интеграции с Россией и что вообще Минску дорога дружба с Москвой. С другой - Лукашенко регулярно принимает у себя американских гостей, после чего делает неоднозначные политические заявления. Политолог Владимир Зотов считает, что Запад сейчас форматирует Белоруссию по украинским лекалам.
"И Россия несёт за это ответственность, поскольку она никак не влияла на формирование братского государства, в общество не вкачивалось практически ничего", - говорит Зотов, отмечая, что в то же время русофобская часть американского истеблишмента, которая поддерживала чеченских боевиков, "работала" и с властью в Белоруссии, и с молодёжью, и с политическими организациями.
"В Минск приезжали представители Пентагона, генерал Бен Ходжес - упоротый антироссийский ястреб, который сказал, что с этой территорией можно работать", - напоминает Зотов, добавляя, что при таком развитии ситуации сложно говорить об интеграции.
Ведущая в свою очередь привела данные опроса 2019 года, согласно которому половина граждан Белоруссии считает, что страна должна быть полностью независимым государством. За равноправный союз и интеграцию с Россией высказались 36% и только 7,7% поддержали объединение с Россией.
"Молодёжь представляет Белоруссию уже в союзе с Западом, а не с Россией. Конечно, с белорусским обществом работал Запад, и достаточно серьёзно. При помощи финансирования - оказывалось содействие НКО, СМИ и молодёжным инициативам, которые продвигают антисоюзную повестку. Недавно началось продавливание пересмотра святой темы - итогов Второй мировой войны", - заявил белорусский политобозреватель Кирилл Озимко.
По его словам, всё вышеперечисленное направлено на разрушение связей белорусов с русскими. Даже продвигается повестка по реабилитации коллаборантов - пока постепенно, но об этом нужно говорить, считает Озимко. При этом, по его словам, Белоруссия остаётся абсолютно русскоязычным пространством - не более 2% населения не говорят по-русски.
Зотов добавляет, что стоит прислушаться и к выступлениям Лукашенко. К примеру, к тому, в котором он заявил, что ни Первая, ни Вторая мировая война не были войнами Белоруссии - она только страдала. Поэтому, по мнению политолога, Минск всё больше смотрит на Запад, а пока это так, Лукашенко будет саботировать и сопротивляться всем союзным инициативам.

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