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Слепить снеговика и пройти через все круги ада: Сосновский выдал инсайд из Германии

07 декабря 2020, 07:00  •  48 • В мире
Политолог и журналист Александр Сосновский в своём Telegram-канале разыграл пьесу о современной жизни в Германии. На незатейливом примере, как оказалось, в ФРГ можно пройти через все круги ада.
Слепить снеговика в мультикультурном и сверхтолерантном обществе - нелёгкая задача. Политолог и журналист Александр Сосновский в своём Telegram-канале попытался представить, какой будет реакция немцев на обычную фигуру из снега.
В своих рассуждениях он пришёл к неприятному выводу: ничего хорошего ждать в таких реалиях не стоит. Ведь снеговик может привести в негодование феминисток - "почему построил снеговика, а не снеговичку?", - задеть ЛГБТ-сообщество.
Вегетарианцев не устроит морковка вместо носа, темнокожих - то, что снеговик белый, силовики и вовсе воспримут палку от метлы как дубинку. В итоге, полагает автор, всё выльется в солидный штраф за нарушение антиковидных мер: мол, почему снеговик без маски?
Шутливая пьеска о реалиях в современной Германии понравилась пользователям.
Комментаторы отмечают, что в этой пьеске узнают "актуальную прискорбную реальность".
"Европа доходит до маразма", "Чисто европейское развитие событий. Маразм торжествует", - констатируют подписчики.
Ранее стало известно, что Германия обновит свой фонетический алфавит, чтобы удалить слова, добавленные нацистами. В немецком фонетическом алфавите после упоминания буквы, для примера, в основном используются имена, начинающиеся с неё. Разработка новых терминов для проблемных букв поручена правительством экспертам Немецкого института стандартизации (DIN), которые должны внести предложения в бундестаг (парламент) Германии в следующем году. Представитель DIN Джулиан Пинниг сказал, что выбор новых личных имён для алфавита будет более проблематичным, чем, например, выбор немецких городов, потому что он может не отражать этническое разнообразие в современной Германии.
ИГИЛ* - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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