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Слепая девочка - Путину: Можно я вас потрогаю? Вы очень красивый!

20 декабря 2018, 20:39  •  120 • В России

Самый трогательный момент дня, а возможно, и всего года произошел после окончания Большой пресс-конференции. Владимир Путин осуществил мечту уже третьего ребенка, чьи желания взялся исполнить. Президента встретился с живущей в Нижнем Новгороде Региной Парпиевой, которая мечтает стать журналистом, и ответил на ее вопросы. Но дело было, разумеется, не в вопросах.

Когда интервью закончилось, Регина попросила:

- Можно я вас потрогаю?

Слепая девочка Регина Парпиева попросила разрешения «увидеть» Путина руками.

И стало ясно очевидное - она же никогда не видела президента. И даже разговаривая с ним, не представляла - какой он.

А ей очень хотелось.

- Конечно! - ответил Путин, и девочка начала «смотреть» на него руками. Провела ладонями по голове, по лицу...

- Вы очень красивый, - сказала она через несколько секунд. - И очень хороший.

- Спасибо большое, мне очень приятно это слышать, - ответил президент.

- Что вы хотели бы получить в подарок на Новый год? - спросила Регина.

- Это сложный вопрос для меня, - задумался Путин. - Лучшим подарком была бы констатация того, что этот год будет со знаком плюс, что мы преодолели все сложности.

Одна из участниц проекта "Мечтай со мной", 17-летняя Регина Парпиева и президент РФ Владимир Путин во время интервью. ФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- А есть желание, которое вы загадали бы под бой курантов?

- Мое желание простое - чтобы все желания исполнялись, - ответил Путин.

В ТЕМУ

Слепая 17-летняя нижегородка Регина Парпиева хочет стать журналистом и мечтала взять интервью у президента РФ Владимира Путина. Под Новый год Президент решил исполнить мечту девушки и пригласил ее на личную встречу. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказала мама Регины Гульнара Парпиева.

- Я восторгалась своим ребенком, - сказала после интервью мама девочки Гульнара Парпиева. - Вопросы она задавала спокойно и грамотно. Ее очень приятно было слушать, она разговаривала как настоящий профессионал (подробности)

ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

КАК ЭТО БЫЛО

Большая пресс-конференция Владимира Путина

Наш сайт вел прямую онлайн-трансляцию (подробности)

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