Следят за курдами: Россия и Турция начали патрулирование

Российская военная полиция и турецкие военнослужащие впервые провели совместное патрулирование на севере Сирии. В операции участвовали наземные и воздушные подразделения, патруль стартовал от пункта таможенного перехода Дербисия и направился в западном направлении.

В составе патруля девять единиц военной техники, в том числе бронированные автомобили «Тигр» и «Тайфун» российской военной полиции, а также бронеавтомобили Kirpi турецкой пограничной службы, отметили в Минобороны России.

«Безопасность колонны обеспечивал бронетранспортер БТР-82 российской военной полиции. Общая протяженность маршрута составит более 110 километров», — передает ТАСС сообщение ведомства.

Эту информацию также подтвердили в министерстве национальной обороны Турции, в ведомстве добавили, что патрулирование проходит в соответствии с российско-турецким меморандумом по Сирии.

Москва и Анкара заключили соглашение по урегулированию кризиса на севере Сирии в конце октября, после того, как ситуация в данном районе обострилась из-за турецкой военной операции «Источник мира». Действия Турции были направлены против курдских формирований, которые Анкара считает террористами, а также экстремистской группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России и ряде других стран). Целью страна ставила создание «зоны безопасности» на границе с САР. Стабилизировать обстановку попытались США и Россия, подписав с Турцией соглашения.

Российско-турецкий меморандум включает в себя вывод курдских формирований из зоны операции «Источник мира», возвращение сирийский пограничников на границу с Турцией и совместное патрулирование так называемой безопасной зоны военной полицией России и турецкими военнослужащими.

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский, патрулирование станет «своеобразным успокоением» для Турции.

«Они будут проверять, следить, чтобы никто там не проникал на их территорию. Но дело в том, что наши проводят ежедневное патрулирование, а турки только раз в неделю будут. Тем не менее, сам факт патрулирования, чтобы они контролировали, то, как мы соблюдаем свои обязательства и не пускаем какие-либо отряды на их территорию», — уверен эксперт.

Анкара подозревает, что в этих районах якобы могут быть отряды запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), отмечает Надеин-Раевский, хотя на севере Сирии не было такого явления. Сирийские курды, по его словам. разделяют только идейную платформу лидера партии Абдуллы Оджалана, ее боевые подразделения обычно скрывались в Ираке.

«Тем не менее наши военные вызвались им помочь и провели разведение сил, но у этого были другая цель. Дело в том, что эта территория не была подконтрольна сирийскому правительству, а в данной ситуации она уже перешла под их контроль», — добавил эксперт.

Патрулирование границ началось после выполнения основного условия меморандума — выхода курдов с севера Сирии, договор давал формированиям 150 часов на отвод сил, но они смогли выполнить это требование досрочно. В середине октября также около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию, чтобы помочь отвести курдские отряды.

На сирийскую территорию были направлены наиболее подготовленные военнослужащие с опытом подобных операций, заявили в Минобороны России, они проходили обучение в Центре военной полиции во Владикавказе.

Перед началом патрулирования российские и турецкие военные провели масштабную работу. Для прокладки основного и резервного маршрутов были выполнены совместные разведывательные полеты над указанными территориями, а также разминированы все участки пути. Военные действовали по согласованию друг с другом, как отмечали в военных ведомствах обеих стран.

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К слову, патрулирование напрямую связано с зоной безопасности, которая может быть увеличена в случае необходимости. Об этом говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, он также отмечал, что турецкие военные отдельно патрулируют районы к югу от границы с Сирией.

В настоящее время турецкие силы расположены в полосе между двумя городами, примерно 30-32 км, и на протяженности около 100 км, утверждает Надеин-Раевский, изначально же они хотели занять всю границу с Сирией.

«Этот номер не прошел — войска Сирии вовремя выдвинулись и дошли до границ благодаря договоренности с курдами. Теперь курдские подразделения отведены, а это 34 тыс. бойцов и где-то 3 тыс. технических средств», — отметил эксперт.

Говоря о заявлении Эрдогана по расширению «безопасной зоны», Надеин-Раевский заявил, что президенту Турции предстоит договорится по данному вопросу с Россией и Сирией, а не с «какими-то другими силами».

«Мы (Россия) его давно склоняем, что вести надо переговоры с теми, кто реально имеет там войсковые подразделения и осуществляет государственную власть», — подчеркнул эксперт.

Стоит отметить, что, несмотря на выход курдов с севера Сирии, основная часть турецких сил не спешит покидать территорию республики. По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, военные будут в Сирии, пока правительственные войска не смогут самостоятельно защищать свои границы от террористов.

«Когда придет время и сирийский режим в конце данного политического процесса будет достаточно способным для защиты территории своей страны <…> тогда вся территория страны будет передана самой Сирии», — добавил министр.

При этом российско-турецкий меморандум включает в себя положение о поддержке территориальной целостности Сирии. Этот момент отдельно подчеркнули президент России Владимир Путин и Эрдоган, по итогам переговоров которых и было заключено соглашение. Еще одним немаловажным факторов стало согласие обоих лидеров о необходимости вывода всех иностранных сил с сирийской территории.

Как отмечал министр обороны России Сергей Шойгу, меморандум по Сирии — возможно единственный способ установить мир и сохранить суверенитет республики. По его словам, в настоящее время он реализуется «не без труда».

В первую очередь этому мешает необходимость в передислокации достаточно большого количества сил, уверен Надеин-Радевский, а также отсутствие соответствующих погранзастав и условий для размещения пограничников.

«Второе же в зонах разграничения турецких и сирийских войск, есть определенные недомолвки. Кто-то хочет больше прихватить территорий, еще проблема с американцами на нефтяных объектах — там хватает своих моментов. Все это должно решаться путем двусторонних переговоров, но для турок это определено как временное явление и не более того», — резюмировал эксперт.