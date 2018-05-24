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«Следы уже замели»: дочь попавшего в смертельное ДТП судьи угрожает родственникам погибших
24 мая 2018, 23:54 • 96 • В России
Близкие погибшего в смертельном ДТП в Карачаево-Черкесии солдата-срочника заявили, что им поступают угрозы от дочери судьи Максима Якуша, который был участником этой аварии. В переписке с девушкой скончавшегося молодого человека дочь Якуша грозит «наказанием за клевету» и заявляет, что «все следы на месте аварии были заметены в ту же ночь». Между тем мать солдата рассказала RT, что следователь сообщил ей о неожиданном появлении в деле третьего автомобиля, который якобы спровоцировал аварию. Теперь родственники боятся, что дело хотят развалить, и просят власти проконтролировать следствие и лишить судью статуса.
Автомобиль Максима Якуша Toyota Prado © chp_kchr / Instagram
В деле о ДТП в Карачаево-Черкесии с участием мирового судьи Максима Якуша произошёл новый поворот. Напомним, по предварительной версии 12 мая внедорожник Toyota Prado, за рулём которого мог находиться Якуш, врезался в автомобиль Kia. В результате столкновения два пассажира Kia погибли, а водитель впал в кому. Самого судью, прибывшие на ДТП, сотрудники ДПС на месте аварии не обнаружили. Он был обнаружен спустя несколько часов в 4-й городской больнице Ставрополя.
«Ты доигралась»
Как рассказала RT мать погибшего в аварии солдата-срочника Владислава Гладского Оксана, на связь с близкими её сына вышла некая Виолетта Завидова, предположительно, дочь Максима Якуша. Она нашла в соцсети девушку Владислава Гладского и стала угрожать ей, обвиняя в распространении клеветы.
Скриншоты угроз семья сохранила и переслала следователю по особо важным делам СК по Карачаево-Черкесии, который в настоящий момент ведёт дело о ДТП.
На скриншотах видно, что некая Виолетта Завидова крайне недовольна тем, что семья потерпевших предала огласке историю с аварией.
Девушку не смущает предупреждение о том, что угрозы будут переданы следователю. Она также пишет о том, что в ночь после аварии кто-то якобы «замёл следы» на месте ДТП.
«Были заметены следы в ту же ночь, — пишет Виолетта. — Где был момент столкновения и т.д. все заметено».
Стоит отметить, что Виолетта Завидова является администратором группы «Вконтакте» студентов первого курса Юридического института Северо-Кавказского федерального университета. При этом в октябре 2017 года на этой странице в качестве старосты курса была представлена дочь судьи Максима Якуша Виоллета Якуш.
«Приветствуем новую старосту первого курса — Якуш Виолетту. Виолетта с радостью даст ответы на все интересующие вас вопросы в рамках своей компетенции», — говорилось в этом посте. При этом на поздравления о назначении старостой отвечала девушка под ником Виолетта Завидова.
RT попытался связаться с Виолеттой Якуш, но она была недоступна для комментариев.
Чёрная «Приора» без номеров
Официально Следственный комитет по Карачаево-Черкесии пока не сообщал никаких подробностей расследования аварии. Однако Оксана Гладская рассказала RT, что встречалась со следователем, и та информация, которую он сообщил, обеспокоила женщину.
По словам матери погибшего срочника, она тщетно пыталась добиться от следователя того, чтобы он проверил, действительно ли судья Максим Якуш получил какие-то травмы в результате аварии и как он после ДТП очутился в 4-й городской больнице Ставрополя.
«Авария произошла ближе к Черкесску, а судья сбежал с места ДТП и вдруг очутился в Ставрополе, до сих пор там лежит, а что с ним на самом деле — никто не знает», — говорит Оксана Гладская.
За рулем внедорожника Toyota, по данным следователей, находился сам Якуш. В СК уточняют, что расследование ведётся в штатном режиме. Так, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Карачаево-Черкесской Республике Сергей Шуваев заявил, что по делу назначены все необходимые экспертизы, а обстоятельства и виновник дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
Также Шуваев сообщил RT, что Максима Якуша, который сейчас находится в больнице, уже посетил следователь, но тот отказался от дачи показаний, сославшись на 51 статью Конституции РФ.
Лишить статуса
В настоящий момент семья обратилась к главе Карачаево-Черкесии с просьбой лишить Якуша статуса судьи, и парламент республики уже пошёл потерпевшим навстречу.
«Учитывая, что факт его (Максима Якуша. — RT) участия в ДТП подтверждается всё большим количеством доказательств, спикер парламента КЧР Александр Иванов направил в квалификационную коллегию судей Карачаево-Черкесии письмо с обращением рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий мирового судьи Якуша», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента КЧР.
Сейчас Максим Якуш является спецсубъектом и, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, не может быть подозреваемым. Судейского статуса его может лишить только квалификационная коллегия судей. До этого момента судья в праве отказаться от дачи показаний даже в качестве свидетеля.
Близкие погибших также обратились в Генпрокуратуру и к президенту России Владимиру Путину с просьбой проконтролировать ход расследования и привлечь виновников к справедливому наказанию.
Авария на трассе Кавказ
Страшное ДТП произошло вечером 12 мая. 19-летний Владислав Гладской, к тому моменту отслуживший пять месяцев солдатом срочной службы в 34-й отдельной мотострелковой бригаде, и 35-летний местный бизнесмен Аскер Узденов воспользовались услугами сервиса по поиску попутчиков BlaBlaCar и сели в машину к водителю Kia. Все трое мужчин ранее не были знакомы друг с другом.
Автомобиль двигался по трассе «Кавказ» в Ставрополь, однако до города так и не доехал. Уже через десять минут после начала поездки в Kia со встречной полосы влетел автомобиль Toyota Prado.
Гладской от полученных травм умер на месте. Аскер Узденов скончался позже, не приходя в сознание. Хозяин машины сейчас находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.
Отец Максима Якуша — известный политик федерального уровня Михаил Якуш. В декабре 1995 года он был избран депутатом Государственной думы второго созыва, был членом фракции КПРФ и членом комитета по делам национальностей. В 2000 году Якуш-старший был избран мэром Черкесска и пробыл на этой должности пять лет.
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