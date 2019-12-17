Следы пуль и снарядов, имена бойцов на закопчённых стенах: Журналисты побывали в Бенгази

Чтобы зайти на территорию бывшего лагеря террористов, потребовалось разрешение не только от армии, но и от службы безопасности. На территории бывшего лагеря до сих пор остаются мины, растяжки и неразорвавшиеся снаряды, рассказал журналистам ФАН сопровождающий.

Лагерь окружён изрешечённым пулями и снарядами бетонным забором, на покрытых копотью стенах написаны имена солдат ЛНА, которые погибли во время штурма, везде следы от пуль и снарядов.

Лагерь террористов попал под удар с трёх направлений, но перед этим бойцам ЛНА пришлось выбивать бандитов с территории университета, рассказал сопровождающий. На территории лагеря, по его словам, произошло одно из наиболее кровавых и ожесточённых сражений за всю операцию "Аль Карама". Подробности и фото – в репортаже агентства.