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Следы пуль и снарядов, имена бойцов на закопчённых стенах: Журналисты побывали в Бенгази

17 декабря 2019, 00:09  •  80 • В мире
Журналисты побывали в бывшем лагере террористов на территории ливийского города Бенгази, которому довелось стать ареной боёв между их группировками и Ливийской национальной армией (ЛНА).
Чтобы зайти на территорию бывшего лагеря террористов, потребовалось разрешение не только от армии, но и от службы безопасности. На территории бывшего лагеря до сих пор остаются мины, растяжки и неразорвавшиеся снаряды, рассказал журналистам ФАН сопровождающий.
Лагерь окружён изрешечённым пулями и снарядами бетонным забором, на покрытых копотью стенах написаны имена солдат ЛНА, которые погибли во время штурма, везде следы от пуль и снарядов.
Лагерь террористов попал под удар с трёх направлений, но перед этим бойцам ЛНА пришлось выбивать бандитов с территории университета, рассказал сопровождающий. На территории лагеря, по его словам, произошло одно из наиболее кровавых и ожесточённых сражений за всю операцию "Аль Карама". Подробности и фото – в репортаже агентства.

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