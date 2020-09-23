Следы отравления Навального ведут в Латвию? Макрон не поверил в версию Путина - Le Monde

Французское издание Le Monde со ссылкой на инсайдеров сообщило детали разговора президентов России и Франции. По версии СМИ, российский лидер Владимир Путин, обсуждая ситуацию с Алексеем Навальным, допустил, что следы отравления могут вести в Латвию.

В частности, говорится в материале, президент России убеждён, что для выяснения реальных обстоятельств инцидента с блогером следует передать материалы дела из ФРГ в Россию - голословные обвинения недопустимы.

Кроме того, Путин отметил, что Навальный и ранее симулировал плохое самочувствие.

Впрочем, по версии французского СМИ, Макрон отмёл доводы российского коллеги. Он отверг версию о латвийском следе и предположение о том, что Навальный мог отравиться сам.

Как ранее сообщалось в коммюнике Елисейского дворца, в разговоре с Путиным глава Пятой республики заявил, что он призвал Москву внести ясность по расследованию ситуации с Навальным.