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Следы отравления Навального ведут в Латвию? Макрон не поверил в версию Путина - Le Monde

23 сентября 2020, 09:10  •  207 • Политика
Президенты России и Франции в разговоре затрагивали тему отравления Алексея Навального. По информации французского издания Le Monde, Путин предложил рассмотреть другие версии инцидента с блогером, в частности, ведущие в Латвию. Однако, говорится в материале, Макрон отмёл эту гипотезу.
Французское издание Le Monde со ссылкой на инсайдеров сообщило детали разговора президентов России и Франции. По версии СМИ, российский лидер Владимир Путин, обсуждая ситуацию с Алексеем Навальным, допустил, что следы отравления могут вести в Латвию.
В частности, говорится в материале, президент России убеждён, что для выяснения реальных обстоятельств инцидента с блогером следует передать материалы дела из ФРГ в Россию - голословные обвинения недопустимы.
Кроме того, Путин отметил, что Навальный и ранее симулировал плохое самочувствие.
Впрочем, по версии французского СМИ, Макрон отмёл доводы российского коллеги. Он отверг версию о латвийском следе и предположение о том, что Навальный мог отравиться сам.
Как ранее сообщалось в коммюнике Елисейского дворца, в разговоре с Путиным глава Пятой республики заявил, что он призвал Москву внести ясность по расследованию ситуации с Навальным.

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