«Следуют за кураторами из США»: почему Киев обвиняет Москву в нарушении прав украинских заключённых

Киев намерен предложить своим международным партнёрам создать аналог акта Магнитского. В этот список должны войти российские чиновники, которые якобы причастны к нарушению прав украинцев, находящихся в тюрьмах РФ. Об этом заявил глава Минюста Украины Павел Петренко. В Госдуме отметили, что подобные инициативы не повлияют на судьбу граждан соседнего государства, осуждённых в России по уголовным статьям. При этом эксперты связывают заявления чиновника с предстоящими президентскими выборами на Украине.

Украина намерена призвать другие страны ввести санкции против руководства России по аналогии с актом Магнитского в связи с якобы причастностью ряда российских чиновников к похищениям и пыткам украинских граждан. Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

«Мы будем обращаться к нашим международным партнёрам с предложением формировать отдельный санкционный список, аналогичный акту Магнитского, где будет фактически перечень тех лиц, которые причастны к похищению и лишению свободы, издевательствам и пыткам украинских граждан», — сказал Петренко на пресс-конференции.

По его словам, это первый юридический документ, описывающий нарушения, которые якобы допускаются в отношении украинских политзаключённых на территории РФ. При этом к этим действиям, оказывается, причастны высокопоставленные российские чиновники.

В пятницу, 10 августа, Украина подала в Европейский суд по правам человека шестую межгосударственную жалобу на якобы нарушение прав украинских политзаключённых.

Как отметил Петренко, Киев требует от ЕСПЧ зафиксировать эти действия и указать на предполагаемое отсутствие признаков правосудия в РФ. По его словам, украинцев преследуют в связи с их политическими взглядами, национальностью и вероисповеданием.

В перечень лиц, которых Киев считает политзаключёнными, вошёл 71 человек.

Напомним, что гражданам Украины, которые находятся в заключении на территории РФ, предъявлены обвинения в таких уголовно наказуемых преступлениях, как шпионаж, госизмена и участие в запрещённых организациях.

Вдобавок украинский министр бездоказательно обвинил Москву в военных действиях против Украины. По его словам, в этом вопросе российская сторона использует террористические методы. Россия неоднократно отрицала любые подобные обвинения, подчёркивая, что не является стороной конфликта в Донбассе.

«Есть два пути»

Создание подобных списков не изменит судьбу украинцев, осуждённых на территории РФ по тяжким уголовным делам. С таким утверждением выступил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

«Касательно осуждённых, пребывающих в наших тюрьмах, есть два пути. Либо они выйдут после окончания своих сроков, либо мы обменяем их на наших граждан, удерживаемых на территории Украины. В этом направлении идёт работа на уровне уполномоченных по правам человека обоих государств. Третьего не дано», — заявил Белик в беседе с RT.

При этом он отметил, что Киеву следует подготовиться к «адекватной реакции» со стороны Москвы, если она захочет создать свой аналог акта Магнитского. Парламентарий также призвал Киев не следовать за «своими кураторами из США» в попытке ввести очередные ограничения.

«Что бы ни рассказывали киевские пропагандисты, наши страны, наши экономики, наши народы, в конце концов, связывает слишком многое. Любые санкции ударят и по Украине, это нужно осознавать», — заключил депутат.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко в разговоре с RT отметил, что подобная инициатива украинских властей в первую очередь связана с предстоящими выборами в стране.

«Нынешние украинские политические деятели начинают себе готовить программу или какие-то разработки, которые помогли бы им выдвинуться. Одно из направлений — надуманные противоречия между Россией и Украиной. Второе — псевдоутверждение, что украинские граждане, которые по тем или иным вопросам были осуждены в России, якобы являются политзаключёнными или были нарушены их права», — отметил эксперт.

Контакты омбудсменов

В конце июля уполномоченная по правам человека Украины Людмила Денисова направила письмо российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с предложением обмена заключёнными с Россией в формате «36 на 36».

Она также сообщила о возможности проведения следующего заседания трёхсторонней контактной группы в Минске с участием омбудсменов Украины и РФ. По её словам, это необходимо для обсуждения вопроса «организации гуманитарных визитов для проверки условий содержания заключённых, а также перемещения заключённых из мест несвободы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей».

В офисе российского омбудсмена отметили, что сделанное украинской стороной предложение является элементом информационной кампании. «Госпожа Денисова прекрасно осведомлена о том, что закон Российской Федерации не наделяет Татьяну Николаевну мандатом освобождения, помилования или обмена заключёнными», — пояснил пресс-секретарь Москальковой.

Добавим, что подобные контакты находятся в сфере интересов не только обеих стран, но и международных органов. В частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал Генсеку ООН Антониу Гутеррешу о контактах омбудсменов России и Украины.

«По его просьбе Генсекретарь был проинформирован о ситуации вокруг контактов между уполномоченными по правам человека России и Украины», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства от 13 августа.