«Следуют деструктивному курсу»: как Россия отреагировала на оборонное соглашение между США и Норвегией

Норвегия, обновив соглашение с США об оборонном сотрудничестве, сознательно следует курсу на эскалацию напряжённости в регионе и разрушение отношений с Россией. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, новый документ предоставляет Вашингтону право задействовать специально создаваемые на отдельных норвежских объектах районы размещения своих сил и средств для тренировок и учений. Эксперты прогнозируют, что Вашингтон, объявивший курс на «сдерживание России», будет и дальше стараться привлечь к этой деятельности максимальное число союзников по НАТО. По мнению аналитиков, альянс рассчитывает на то, что усиленное присутствие американских ВС на территории Норвегии ограничит рост влияния РФ в Арктике.

Осло, обновив соглашение с Вашингтоном об оборонном сотрудничестве, сознательно следует курсу на эскалацию напряжённости в регионе и разрушение отношений с Москвой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Расцениваем подобную активность, в том числе в непосредственной близости от российских границ, как сознательное следование Осло деструктивному курсу на эскалацию напряжённости в Арктическом регионе, разрушению российско-норвежских отношений», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что новый документ даёт возможность Вашингтону задействовать специально создаваемые на отдельных норвежских объектах согласованные районы размещения своих сил и средств для тренировок и учений, обслуживания техники. По словам представителя российского дипломатического ведомства, соглашение норвежские власти позиционируют как «важный вклад в укрепление связей с ключевым союзником по НАТО».

Напомним, 16 апреля глава норвежского Минобороны Франк Бакке-Йенсен подписал Дополнительное соглашение по оборонному сотрудничеству (Supplementary Defense Cooperation Agreement, SDCA) с США. Министр отметил, что новое соглашение «будет играть ключевую роль в обеспечении безопасности Норвегии в рамках НАТО».

В норвежском кабмине, в свою очередь, уточнили, что документ «регламентирует и обеспечивает присутствие (вооружённых сил. — RT) США, их подготовку, а также учения на территории Норвегии, что поможет США оперативно усилить Норвегию в случае кризиса или войны».

Как отметили в правительстве королевства, новым договором обозначаются и регламентируются так называемые согласованные объекты и районы, то есть заранее оговорённые места, которые могут использоваться в военных целях. По условиям документа американцы получат «беспрепятственный доступ к упомянутым объектам и районам и смогут пользоваться ими в своих целях».

«В соответствии с соглашением установленные объекты и зоны (присутствия американских ВС. — RT) будут созданы на военной авиабазе и аэродроме Рюгге, военной авиабазе и аэродроме Сула, военной авиабазе и аэродроме Эвенес и военно-морской базе Рамсунн, — сообщает пресс-служба кабмина Норвегии.

Отмечается, что «США могут принять решение об инфраструктурных инвестициях в эти места».

В правительстве также сообщили, что обновлённое соглашение с Вашингтоном — бессрочное, но по истечении первых десяти лет его действие может быть прекращено.

Военные НАТО во время учений в Норвегии

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Военно-политическая обстановка

Стоит отметить, что обновление американо-норвежского соглашения по обороне прошло на фоне антироссийских заявлений Соединённых Штатов, связанных с Арктикой.

Так, 5 апреля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что американские власти «очень внимательно следят» за Россией в этом регионе. По его словам, российская военная деятельность и наращивание инфраструктуры здесь не остаются незамеченными. Как отметил Кирби, Арктика является ключевой территорией, чрезвычайно важной для обороны Соединённых Штатов. Он также назвал регион «уязвимым перед усиливающейся конкуренцией».

В Минобороны США также сообщили, что по мере таяния льдов в Арктике «устраняются естественные преграды, на которые Россия когда-то полагалась для защиты своих интересов в регионе». Поэтому теперь РФ «стремится укрепить свою безопасность», утверждают в Пентагоне.

Между тем в марте прошлого года американские ВС были задействованы в масштабных учениях НАТО Cold Response в Норвегии. Всего же к этим манёврам привлекли около 15 тыс. военнослужащих из десяти стран. Изначально планировалось, что учения будут идти больше двух недель, но их пришлось завершить досрочно из-за пандемии COVID-19. Учения были призваны отработать «боевые действия высокой интенсивности в суровых зимних условиях». Кроме того, как сообщали в норвежских ВС, отрабатывалось применение «значительного потенциала десантных сил и средств».

Соединённые Штаты также планировали принять участие в учениях Rein I и Joint Viking в Норвегии в начале текущего года, куда Вашингтон перебросил около тысячи морских пехотинцев. Однако из-за распространения коронавирусной инфекции норвежское Минобороны отменило манёвры.

«Сдерживать влияние РФ»

Между тем, как считают эксперты, реакция Москвы на агрессивные шаги Вашингтона и Осло вполне закономерна.

«Россия действует в рамках логики. Норвегию и так нельзя назвать страной, которая была бы нейтральна по отношению к РФ, — в последнее время оттуда звучит всё больше враждебных заявлений. А сейчас, по сути, готовится инфраструктура для потенциального противостояния с РФ. К тому же действия Осло встраиваются в общий курс Вашингтона на форсирование сдерживания России и использование при этом союзников», — отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По его словам, цель американского руководства — попытаться противостоять влиянию России в Арктике, подключив к этому процессу Норвегию.

«На период пребывания у власти Байдена придётся пик давления на Россию, потому что это будет главным внешнеполитическим приоритетом для 46-го президента США. К этому мейнстриму он будет подключать всех союзников, в том числе Осло. Байден неслучайно говорил, что Россия якобы представляет «угрозу» всему западному цивилизованному миру. Это встраивается в общую канву его внешнеполитической стратегии. Норвежский кейс — это только один из эпизодов», — рассуждает эксперт.

Пентагон

AFP

С точки зрения политолога-американиста Малека Дудакова, в последние годы Норвегия всё чаще воспринимает Россию «как некоего оппонента и противника».

«Очевидно, что она пытается найти определённую защиту в блоке НАТО и у США от угрозы, которую сама же себе и придумала. Именно по этой причине обновлённое соглашение даёт широкие полномочия американским властям и альянсу, чтобы находиться на территории Норвегии», — отметил Дудаков в интервью RT.

По его словам, Вашингтон рассматривает Осло «как одно из окон в Арктику».

«Мы видим, что сейчас набирает обороты военное и техническое противостояние в этом регионе, увеличивается напряжённость. У Норвегии важное геополитическое положение, она находится рядом с Россией. Очевидно, страны НАТО рассчитывают, что их присутствие на норвежской территории будет каким-то образом сдерживать влияние РФ в регионе», — сказал Дудаков, подчеркнув при этом, что Норвегия «не является автономным субъектом международной политики, она во многом зависит от Вашингтона».

При этом Константин Блохин прогнозирует, что действия Норвегии и дальше «будут синхронизироваться с Вашингтоном».