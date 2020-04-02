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Следующий самолёт России летит в Турцию? Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
02 апреля 2020, 00:35 • 72 • Политика
Путин и Эрдоган обсудили коронавирус и тему возвращения на Родину находящихся в Турции граждан России, сообщает пресс-служба Кремля. Не исключено, что после переговоров Россия сможет отправить в Турцию самолёт с помощью или за застрявшими там российскими гражданами.
Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Главными темами обсуждения стали пандемия коронавируса и возвращение на Родину граждан России, находящихся в Турции.
Ранее авиакомпании "Победа" было отказано в организации двух рейсов для вывоза граждан России из Турции. Рейсы должны были состояться 31 марта и 1 апреля. Сейчас в Анталии находятся почти 400 российских туристов, ожидающих возвращения на Родину. Не исключено, что после переговоров Россия сможет отправить в Турцию самолёт с помощью или за застрявшими там российскими гражданами.
Это уже вторые телефонные переговоры российского лидера на этой неделе. В понедельник президент России провёл беседу с главой США Дональдом Трампом. Их результатом стала отправка в Америку российского самолёта с гуманитарной помощью.
Напомним, что на минувшей неделе президент России также принял участие в саммите G20, который прошёл в формате видеоконференции. Путин призвал лидеров стран "двадцатки" на время коронакризиса отказаться от санкций и сосредоточиться на совместных действиях по борьбе с пандемией.
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