Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Коронавирус выдадут глаза: Американские врачи сделали предупреждение
Юг Италии на грани бунта
Россия неизбежно вернёт Украину: Галичане в это начинают верить
"Отблагодарили": После хамства ЕС китайская компания Huawei сворачивае...
Главная / Политика

Следующий самолёт России летит в Турцию? Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

02 апреля 2020, 00:35  •  72 • Политика
Путин и Эрдоган обсудили коронавирус и тему возвращения на Родину находящихся в Турции граждан России, сообщает пресс-служба Кремля. Не исключено, что после переговоров Россия сможет отправить в Турцию самолёт с помощью или за застрявшими там российскими гражданами.
Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Главными темами обсуждения стали пандемия коронавируса и возвращение на Родину граждан России, находящихся в Турции.
Ранее авиакомпании "Победа" было отказано в организации двух рейсов для вывоза граждан России из Турции. Рейсы должны были состояться 31 марта и 1 апреля. Сейчас в Анталии находятся почти 400 российских туристов, ожидающих возвращения на Родину. Не исключено, что после переговоров Россия сможет отправить в Турцию самолёт с помощью или за застрявшими там российскими гражданами.
Это уже вторые телефонные переговоры российского лидера на этой неделе. В понедельник президент России провёл беседу с главой США Дональдом Трампом. Их результатом стала отправка в Америку российского самолёта с гуманитарной помощью.
Путин и Эрдоган обсудили коронавирус и тему возвращения на Родину находящихся в Турции граждан России, - сообщает Кремль.
Напомним, что на минувшей неделе президент России также принял участие в саммите G20, который прошёл в формате видеоконференции. Путин призвал лидеров стран "двадцатки" на время коронакризиса отказаться от санкций и сосредоточиться на совместных действиях по борьбе с пандемией.
100%
0%

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



72
Источник
Похожие новости
01 апреля 2020, 22:35
Евросоюз взбесился из-за решения России по Крыму
01 апреля 2020, 20:35
"Может быть, звёздный флаг исчезает навсегда": В Италии демонстративно спускают флаги ЕС
01 апреля 2020, 20:35
Беглецам слова не давать! Соловьёв раскритиковал эфир для Ходорковского. Песков напомнил о преследовании олигарха
01 апреля 2020, 20:35
"Вы видите, президент предпочитает": Песков раскрыл новацию в защите Кремля от коронавируса
01 апреля 2020, 22:35
Американские амбиции споткнулись об украинскую коррупцию: Как СБУ саботирует реформы США
01 апреля 2020, 20:35
"Когда будет голосование - сейчас решать врачам": Рошаль о влиянии коронавируса на поправки к Конституции
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 марта 2020, 20:00
Путин и Трамп со скандалом поговорили о нефти и эпидемии
01 апреля 2020, 01:35
"Результат "смекалки" американцев": Леонков рассказал о "туалетном конфузе" на суперавианосце США
27 марта 2020, 01:35
Рефрижераторы для трупов и врачи в мусорных мешках: Российский журналист сравнил Нью-Йорк с фильмом ужасов
28 марта 2020, 10:00
Россия должна заслужить право помогать Украине в борьбе против коронавируса
01 апреля 2020, 00:30
«Симптомы у всех разные»: жительница Италии рассказала, как в Риме лечат пациентов с COVID-19
30 марта 2020, 13:35
"Отблагодарили": После хамства ЕС китайская компания Huawei сворачивает помощь Европе
30 марта 2020, 07:35
Россия неизбежно вернёт Украину: Галичане в это начинают верить
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.