Следующий самолёт России летит в Турцию? Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Главными темами обсуждения стали пандемия коронавируса и возвращение на Родину граждан России, находящихся в Турции.

Ранее авиакомпании "Победа" было отказано в организации двух рейсов для вывоза граждан России из Турции. Рейсы должны были состояться 31 марта и 1 апреля. Сейчас в Анталии находятся почти 400 российских туристов, ожидающих возвращения на Родину. Не исключено, что после переговоров Россия сможет отправить в Турцию самолёт с помощью или за застрявшими там российскими гражданами.

Это уже вторые телефонные переговоры российского лидера на этой неделе. В понедельник президент России провёл беседу с главой США Дональдом Трампом. Их результатом стала отправка в Америку российского самолёта с гуманитарной помощью.

Путин и Эрдоган обсудили коронавирус и тему возвращения на Родину находящихся в Турции граждан России, - сообщает Кремль.

Напомним, что на минувшей неделе президент России также принял участие в саммите G20, который прошёл в формате видеоконференции. Путин призвал лидеров стран "двадцатки" на время коронакризиса отказаться от санкций и сосредоточиться на совместных действиях по борьбе с пандемией.