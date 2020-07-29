Следующий рывок Илона Маска: чего ждать • 30 • Аналитика © REUTERS / Steve Nesius/File Photo Первое полугодие текущего года не баловало человечество хорошими новостями, но любая негативная тенденция рано или поздно заканчивается. Комментируя отчетность компании Tesla, ее бессменный руководитель Илон Маск заявил о новом горизонте технического прогресса, а именно — что его команда работает над созданием умного и экологически чистого дома нового поколения. Переосмыслив предыдущий опыт, Маск намерен расширить спектр интересов и технических задач. Если раньше деятельность компании концентрировалась на трех направлениях: производстве, хранении и правильном потреблении энергии, то в рамках реализации новой идеи главный технократ планеты обещает также решить проблему экологически чистого и дешевого отопления, охлаждения, электропитания для всех бытовых приборов и многого другого. То есть целевой рынок практически не имеет границ, и новые дома потенциально заинтересуют жителей как жарких регионов, так и областей, где полгода лежит снег. Последним, к примеру, господин Маск предлагает соорудить под каждым домом некий геотермальный "аккумулятор", на протяжении лета накапливающий тепло, а с наступлением холодов обогревающий строение при помощи насосов, причем регулировка температуры будет выполняться автоматически благодаря искусственному интеллекту и фирменным чипам Tesla. Каждый новый дом обещают оборудовать умной HVAC-системой (отопления, вентиляции и кондиционирования), которая по встроенным в пол и стены магистралям будет повышать или понижать температуру внутри помещений. А еще в новых домах будет реализована система электропитания, оперирующая одновременно постоянным и переменным токами. Учитывая невероятную публичность и популярность господина Маска, можно не сомневаться, что его инициатива будет подаваться как очередной технический прорыв и шаг в светлое будущее. Очень хотелось бы верить в реальность технологических претензий руководителя Tesla и SpaceX, но, увы, пока не получается. Илон Маск в среде прогрессивной молодежи занимает позицию где-то между техномессией и гениальным энтузиастом. Правда, реальных успехов за ним лично пока негусто — если не считать его личной заслугой оплаченные из американской госказны, имеющие довольно смутную бухгалтерию и пользующиеся массой казенных преференций "частные космические ракеты". Вспомним основные изобретения, которые сетевая молва приписывает господину Маску. Начать нужно с платежной системы PayPal. Считается, что ее придумал наш герой, однако это не так. Предтечей PayPal была компания Confinity, образованная в 1998 году и занимавшаяся написанием софта для популярных в ту пору устройств-наладонников. Именно внутри этой компании в 1999 году была придумана электронная система быстрого перевода денег, и никакой Илон Маск в этом не участвовал. Потому что в то время он пытался запустить онлайн-банк X.com, но смог лишь накопить долги в размере десяти миллионов долларов. Confinity, получившая обширное финансирование, покупает в числе ряда прочих аналогичных разработок стартап Маска, а ему предлагает заниматься рекламой и маркетингом. Спустя некоторое время набравший обороты и популярность PayPal за полтора миллиарда долларов приобретает eBay, а Илон Маск получает свою долю и первый личный капитал. В 2003 году Мартин Эберхард и Марк Тарпеннинг создают и начинают реализацию концепции электрического спорткара, придумав попутно и название Tesla Motors. В 2005-м при поддержке Lotus в мир выходит первый серийный Tesla Roadster, Илон Маск в то время даже не директор, а всего лишь представитель инвестора в совете директоров. Соответственно, утверждение, что первая Tesla появилась на свет тремя годами позже и исключительно благодаря техническому гению Маска, тоже далеко от истины. Сегодня Tesla продает в год в среднем 360 тысяч электрокаров собственного производства, правда, продажи тут же падают, а магазины закрываются, стоит лишь местному правительству лишить компанию льготных условий. Как это было, например, в 2017-м в Гонконге. Дальше — больше. Благодаря несомненному артистизму и пониманию запросов аудитории Илон Маск анонсирует ряд масштабных проектов. Наиболее известный среди них, конечно же, Hyperloop. Официальный старт проекту дан в 2013 году, строительство вакуумных транспортных линий анонсировалось в формате "в самом ближайшем будущем", а за возможность приобщиться к прогрессу бились страны от Саудовской Аравии до Украины. На текущий момент новостей по проекту нет, а сам идейный вдохновитель тщательно обходит Hyperloop в своих интервью. Затем были проекты электрического грузовика, Cybertruck, Boring company и трехкилометрового тоннеля под Нью-Йорком, где вместо некрасивого вагона метро по рельсам катался автомобиль Tesla. Все они на поверку оказывались буффонадой и надувательством. Применительно к идее строительства домов будущего интересны два конкретных проекта. Это Powerwall и замена традиционной электрогенерации в Австралии на альтернативную. Еще в 2015 году человечеству представили настенную АКБ с амбициозным названием Powerwall. Подразумевалось, что этот по сути большой бесперебойник будет накапливать электроэнергию и умно ее распределять внутри квартиры, позволяя даже заряжать электромобиль. Стоимость одного базового Powerwall начиналась от 3,5 тысячи долларов, однако к нему обязательно нужно было докупить инвертор StorEdge, который стоил столько же. Люди с неромантическим складом ума быстро подсчитали, что при средней стоимости 53 цента за киловатт-час срок окупаемости настенного счастья составит чуть менее сорока лет, да и зарядить личную Tesla от трехкиловаттной батарейки слегка проблематично. В 2017 году Илон Маск пообещал всего за сто дней спасти штат Южная Австралия, где на волне экологической истерии закрыли угольную электростанцию Hazelwood, из-за чего 1,7 миллиона жителей штата столкнулись с веерными отключениями. Вместо Hazelwood мощностью 1600 мегаватт на месте была построена солнечная установка и аккумуляторная станция Hornsdale Power Reserve мощностью всего 100 мегаватт. Это обеспечило светом тридцать тысяч домохозяйств, правда, цены на электроэнергию сразу же взмыли в небо. Спустя три года стоимость киловатт-часа в Южной Австралии на треть выше, чем в других штатах, и в два раза дороже, чем в США, откуда к ним прибыл спаситель. По сути, свежий проект умных домов слеплен из старых и доказавших свою полную несостоятельность задумок, а потому революция на рынке жилого строительства, увы, с высокой вероятностью отменяется. Илон Маск заслуженно войдет в историю человечества как умелый технопопулист, играющий на ожиданиях стремительно инфантилизирующегося общества, занятого защитой прав очередных меньшинств, а не изучением физики и математики. И упрекнуть его в чем-то нельзя просто потому, что он дает людям именно то, чего они хотят. Не сложную скучную науку, а красивые картинки, яркие обещания и имитацию хайтека. Просто, быстро и понятно, эдакий фастфуд для мечтающего мозга. Жаль только, что к настоящему прогрессу все это не имеет ни малейшего отношения. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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