Следующий президент Верка-Сердючка? После выступления в Тель-Авиве в обносках певице в Сети прочат политическую карьеру

Украинский артист Андрей Данилко, более известный как Верка-Сердючка, выступил на Евровидении в Израиле с песней победительницы прошлого, 2018 года Нетты Барзилай ТOY.

Как пишут под видео с выступлением, Сердючка взорвала Евровидение-2019. В Сети комментаторы в большинстве своем благосклонно и восторженно отзываются о певце в его сценическом образе.

Но вот пользователь Gummi Bear в Twiiter настроен скептично: "На Украине реально плохи дела. Верка-Сердючка в одном и том же платье всю жизнь ходит".

Его не поддерживает Liberty: "У меня такое чувство, что на выборы на Украине должна была идти Сердючка, а не Зеленский. Мы бы сплотили всю Европу за один день".

А вот пользователь Вейфри вообще уверен, что победу в песенном конкурсе отдали не тому: "Сердючка выиграла, следующее Евровидение будет на Украине, расходимся". Учитывая то, что победитель Дункан Лоуренс из Голландии спел старую песню и результаты Евровидения-2019 могут аннулировать, то вполне возможен любой исход событий.