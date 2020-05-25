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Следующий Китай? Почему Британия "зажала" золото Венесуэлы
25 мая 2020, 23:55 • 60 • Политика
Власти Венесуэлы пытаются через суд заставить Великобританию вернуть хранящиеся в Лондоне золотые слитки на сумму 1 млрд долларов. По заявлению Центробанка страны, эти средства необходимы республике для борьбы с коронавирусом.
Банк Англии, в свою очередь, отказывается возвращать Венесуэле её активы. Это произошло после того как госсекретарь США Майк Помпео оказал давление на Лондон с требованием перекрыть источники финансирования президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Как сообщает Telegram-канал "Радио Стыдоба", это может создать опасный исторический прецедент, когда любая западная страна получит основания не возвращать чужие деньги, если ей не нравится чья-то государственная политика.
Скриншот: Telegram/Радио Стыдоба
Напомним, что в начале 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо попытался организовать госпереворот, объявив себя президентом страны. Путч тут же поддержали США и ряд американских союзников в Европе и Латинской Америке. Россия и Китай резко выступили против попытки захвата власти. Несмотря на поддержку Запада, Гуайдо не удалось свергнуть Мадуро. Законно избранный президент Венесуэлы продолжает исполнять свои обязанности, хотя и подвергается постоянному давлению со стороны США.
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