Следующий Китай? Почему Британия "зажала" золото Венесуэлы

Банк Англии, в свою очередь, отказывается возвращать Венесуэле её активы. Это произошло после того как госсекретарь США Майк Помпео оказал давление на Лондон с требованием перекрыть источники финансирования президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Как сообщает Telegram-канал "Радио Стыдоба", это может создать опасный исторический прецедент, когда любая западная страна получит основания не возвращать чужие деньги, если ей не нравится чья-то государственная политика.

Британия не отдаёт золото Венесуэле, потому что считает Мадуро "нелегитимным" президентом этой страны. Как скоро США объявят Коммунистическую партию Китая нелегитимной правящей силой в КНР? - говорится в сообщении.

Скриншот: Telegram/Радио Стыдоба

Напомним, что в начале 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо попытался организовать госпереворот, объявив себя президентом страны. Путч тут же поддержали США и ряд американских союзников в Европе и Латинской Америке. Россия и Китай резко выступили против попытки захвата власти. Несмотря на поддержку Запада, Гуайдо не удалось свергнуть Мадуро. Законно избранный президент Венесуэлы продолжает исполнять свои обязанности, хотя и подвергается постоянному давлению со стороны США.