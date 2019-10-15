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«Следующий год начну с чистого листа»: Касаткина об итогах сезона, негативе в социальных сетях и прогрессе Медведева
15 октября 2019, 23:54 • 24 • Украина
Психологические проблемы не позволили россиянке Дарье Касаткиной успешно выступить в нынешнем сезоне. Об этом сама теннисистка заявила после поражения от украинки Даяны Ястремской в матче первого круга Кубка Кремля. Она призналась, что довольна сотрудничеством с новым тренером Карлосом Мартинесом, рассказала, как справляется с негативными комментариями в социальных сетях, а также оценила прогресс соотечественника Даниила Медведева.
Дарья Касаткина globallookpress.com © AFP7/ZUMAPRESS.com
— К огромному сожалению российских болельщиков, вы уступили в матче первого круга украинке Даяне Ястремской…
— Да чего уж сожалеть, никто ведь не умер. Начало первого сета могло сложиться совершенно по-другому. У меня была возможность повести, и именно такие детали решают исход всего матча. А во второй партии уже имела место потеря концентрации.
— В нынешнем году «ВТБ Кубок Кремля» переехал из спорткомплекса «Олимпийский» в Дворец спорта «Динамо» в Крылатском. Ощутили ли вы разницу?
— Да, конечно. Ни для кого не секрет, что здесь корт находится на льду. Со временем он становится всё медленнее и медленнее, а отскок всё ниже и ниже. Это главная отличительная черта, которая также сыграла свою роль в моём матче.
— Это был ваш последний поединок в нынешнем сезоне?
— Да.
— Как бы вы его описали?
— По вашему мнению, в чём заключается основная причина неудач в нынешнем году?
— Честно говоря, было достаточно не только спортивных, но и психологических, жизненных проблем. Так получилось, что многое свалилось в один год. Надеюсь, в следующем году удастся этого избежать.
— В чём будет состоять ваша подготовка?
— Мне ещё предстоит обсудить это с моей командой, с тренером Карлосом Мартинесом. Главное, пожалуй, избежать ошибок. Но более конкретно сказать не могу, потому что я не способна понять. Но предсезонная подготовка точно претерпит изменения.
— Вы тренируетесь под руководством Мартинеса с лета нынешнего года. Довольны ли вы этим сотрудничством?
— Да, потому что я изначально знала, что это за специалист. Карлос хорошо вписался в мою команду. Мне близка его философия, в каком направлении должна развиваться игра. Для меня это важно. Кроме того, он работает в академии в Барселоне, которая мне очень нравится.
— В чём заключается ваша философия игры?
— В забеганиях под правую руку, в смене ритма.
— Некоторые эксперты считают, что вас перегрузили в прошлое межсезонье. Так ли это?
— Моя подготовка точно не поменялась по сравнению с прошлым сезоном. Не понимаю, кто об этом может столь смело заявлять, не зная, что я делаю и как тренируюсь в деталях.
— Тяжелее ли вам выступать на домашнем турнире?
— Конечно, давление испытываю. Оно сыграло свою роль в сегодняшнем матче. Выходя на корт, начинаю думать о том, что многие на меня смотрят, многие чего-то ждут. И их нельзя подвести. Но всегда приятно, когда болеют от души.
— А как могут выбить вас из колеи болельщики?
— Бывает, проигрываешь, тебя пытаются подбодрить, но при этом выбирают неправильную интонацию и ты сбиваешься, начинаешь ещё больше нервничать. Но культура боления у нас поменялась. По крайней мере, насколько мне известно. Это здорово. Приятно, что на матчи Кубка Кремля приходит много людей.
— В связи с неудачным выступлением не появилось ли больше негатива в социальных сетях? Как с ним справляетесь?
— Это было всегда, иногда даже когда выигрываем. Поэтому с этим бесполезно бороться. Напрягает, конечно, непонятно, почему в людях столько злобы. Последний месяц вообще не захожу в Instagram, и заметила, что голова начала лучше работать. Но со мной рядом всегда родственники и друзья, которые меня поддерживают.
— Вы всегда состояли в дружеских отношениях с Дарьей Гавриловой. Но в последнее время совместных фотографий в вашем Instagram стало меньше. С чем это связано?
— На самом деле, меня удивляет, что социальные сети стали показателем отношений. Нет, у нас всё нормально, буквально на днях созванивались, рассказывали друг другу о своих делах.
— Как оцениваете прогресс Даниила Медведева за прошедший сезон?
— Он неплох. (Смеётся) На самом деле, Даня — большой молодец, все в шоке от его успехов, особенно во второй половине сезона. Чтобы так выступать, у человека должна быть стальная психика. Вы сами всё видите. Если у него что-то не получается, этого никто не замечает. Кроме того, ему очень помогает его подача.
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