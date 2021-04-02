Следующим шагом может стать Третья мировая? Эксперт просчитал начало войны России и Украины

Следующим шагом может стать Третья мировая? Военный эксперт Борис Рожин просчитал начало войны России и Украины. Он выразил уверенность, что в случае начала прямого военного конфликта в него вмешаются и США. Михаил Тимошенко, однако, считает, что американцы в такой ситуации обойдутся лишь ограниченной поддержкой.

Военные эксперты в беседе с каналом Царьград оценили заявление представителей Минобороны Украины, которые похвастались, что получили от США гарантии поддержки на случай прямого вооружённого конфликта с Россией.

Так, между главами оборонных ведомств Незалежной и Соединённых Штатов состоялся телефонный разговор. При этом беседа была инициирована американской стороной.

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра "Кассад" Борис Рожин обратил внимание, что офицеры НАТО регулярно бывают у линии соприкосновения с ДНР и ЛНР. Кроме того, Вашингтон уже вполне открыто поставляет оружие на Украину.

Так что в случае конфликта эта поддержка, безусловно, будет осуществляться. У Пентагона есть возможность перебрасывать контингенты в Восточную Европу, у США есть армейские части в Прибалтике, Чехии, Польше, Германии. Притом передислокацию можно вести под видом учений. То есть сценарий переброски на Украину, в том числе, регулярных войск уже существует. Другой вопрос, что эти заявления официально ещё не оформлены в виде каких-то дипломатических гарантий. Пока всё это лишь в риторике, но я не сомневаюсь, что в случае возникновения реального военного конфликта России и Украины, американцы могут принять в нём прямое участие, - подчеркнул собеседник "Первого русского".

Военный эксперт Михаил Тимошенко, однако, обратил внимание, что мы не знаем, что именно предлагал Вашингтон, поскольку перед нами лишь то, как это истолковал Киев.