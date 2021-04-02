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Следующим шагом может стать Третья мировая? Эксперт просчитал начало войны России и Украины

02 апреля 2021, 19:35  •  91 • Политика
Следующим шагом может стать Третья мировая? Военный эксперт Борис Рожин просчитал начало войны России и Украины. Он выразил уверенность, что в случае начала прямого военного конфликта в него вмешаются и США. Михаил Тимошенко, однако, считает, что американцы в такой ситуации обойдутся лишь ограниченной поддержкой.
Военные эксперты в беседе с каналом Царьград оценили заявление представителей Минобороны Украины, которые похвастались, что получили от США гарантии поддержки на случай прямого вооружённого конфликта с Россией.
Так, между главами оборонных ведомств Незалежной и Соединённых Штатов состоялся телефонный разговор. При этом беседа была инициирована американской стороной.
Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра "Кассад" Борис Рожин обратил внимание, что офицеры НАТО регулярно бывают у линии соприкосновения с ДНР и ЛНР. Кроме того, Вашингтон уже вполне открыто поставляет оружие на Украину.
Так что в случае конфликта эта поддержка, безусловно, будет осуществляться. У Пентагона есть возможность перебрасывать контингенты в Восточную Европу, у США есть армейские части в Прибалтике, Чехии, Польше, Германии. Притом передислокацию можно вести под видом учений. То есть сценарий переброски на Украину, в том числе, регулярных войск уже существует. Другой вопрос, что эти заявления официально ещё не оформлены в виде каких-то дипломатических гарантий. Пока всё это лишь в риторике, но я не сомневаюсь, что в случае возникновения реального военного конфликта России и Украины, американцы могут принять в нём прямое участие, - подчеркнул собеседник "Первого русского".
Военный эксперт Михаил Тимошенко, однако, обратил внимание, что мы не знаем, что именно предлагал Вашингтон, поскольку перед нами лишь то, как это истолковал Киев.
Будем предполагать, что товарищи американцы в лучших традициях их дипломатии сказали что-нибудь типа: "Денег нет, но вы держитесь, а мы поддержим любые ваши шаги, направленные против русской агрессии". На самом деле, контингенты США на Украине и так есть. У них постоянная учебная база на территории Яворовского полигона. Американские инструкторы обучают там украинских солдат, - отметил Тимошенко.

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