Следующим президентом США станет рэпер? Русская журналистка оценила шансы Канье Уэста

Корреспондент радиостанции "Вести FM" Вера Десятова прокомментировала на своём канале в Telegram "НАШ президент США" историю, связанную с попыткой американского рэпера Канье Уэста выдвинуться на пост главы государства.

Напомним, накануне СМИ в Соединённых Штатах передали, что артист вышел из президентской гонки. Между тем о своём намерении участвовать в ней Уэст объявил 4 июля, добавив также, что больше не является сторонником нынешнего лидера страны Дональда Трампа.

Журналистка заметила, что такой исход был вполне предсказуем. Рэпер сообщил о своём участии слишком поздно, когда в большинстве штатов уже истёк срок, выделенный на сбор необходимого числа подписей в поддержку независимого кандидата.