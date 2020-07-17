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Следующим президентом США станет рэпер? Русская журналистка оценила шансы Канье Уэста

17 июля 2020, 02:00  •  58 • В мире
Следующим президентом США станет рэпер? Русская журналистка оценила шансы Канье Уэста. Она заметила, что исход предсказуем, однако для самого артиста это как минимум "отличный пиар".
Корреспондент радиостанции "Вести FM" Вера Десятова прокомментировала на своём канале в Telegram "НАШ президент США" историю, связанную с попыткой американского рэпера Канье Уэста выдвинуться на пост главы государства.
Напомним, накануне СМИ в Соединённых Штатах передали, что артист вышел из президентской гонки. Между тем о своём намерении участвовать в ней Уэст объявил 4 июля, добавив также, что больше не является сторонником нынешнего лидера страны Дональда Трампа.
Журналистка заметила, что такой исход был вполне предсказуем. Рэпер сообщил о своём участии слишком поздно, когда в большинстве штатов уже истёк срок, выделенный на сбор необходимого числа подписей в поддержку независимого кандидата.
"Радоваться поклонникам Канье не стоит. Стать президентом - это из ряда фантастики (хотя 2020-й умеет удивлять). Рэперу помешают бюрократические моменты. […] Тем не менее пиар отличный", - подчеркнула Десятова, добавив смайлик в виде большого пальца вверх.

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