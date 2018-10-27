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Следующим плацдармом будет Азов: Политолог объяснил выгоду Запада от украинской агонии войны

27 октября 2018, 01:54  •  117 • В мире
Политолог Федор Бирюков объяснил смену представителей миротворческой миссии ОБСЕ в Донбассе.
Первый замглавы СММ Александр Хуг, четырехлетний срок работы которого истекает в конце октября, ранее заявил, что не нашел доказательств вмешательства Москвы в конфликт в Донбассе. Это вызвало негативную реакцию со стороны Украины. Как отметил в комментарии Царьграду Федор Бирюков, ОБСЕ неоднократно попадало под обстрелы со стороны ВСУ, потому у них есть «зуб» на киевский режим в отношении вопросов безопасности.
Европа на фоне предстоящего ухода Александра Хуга с поста фактически уже не будет так акцентировать внимание на сказанных им словах, это будет восприниматься как частное мнение.
К тому же, указал эксперт, состояние войны на Украине, Западу выгодно с экономической точки зрения.
«Постоянная конфронтация полезна как для НАТО, так и для евроструктур в плане получения пополнения собственных бюджетов. Поскольку война с сильным противником, холодная и горячая, требует постоянных вливаний. Плюс вынужденная поддержка киевского режима», - отметил Бирюков.
По его словам, несмотря на попытки наладить политический диалог с Россией, ряд стран пытаются обострить ситуацию. В качестве возможного нового плацдарма для обострения ситуации может быть выбрано Азовское море.
«Взамен затихшему на время Донбассу сейчас выбрано Азовское море как очередной полигон для различных риторических и силовых акций. Притом что сама акватория Азовского моря годится для возникновения локального конфликта или череды локальных конфликтов, которые могут быть перенесены и в Крым, и в Черноморский регион», - резюмировал эксперт.

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