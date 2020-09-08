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Следующей рухнет Россия: Лукашенко сделал предупреждение
08 сентября 2020, 19:55 • 151 • Политика
Президент призвал российские власти не расслабляться
В случае, если Белоруссия "рухнет", следующей падет Россия. Об этом предупредил Александр Лукашенко на встрече с российскими журналистами.
По его словам, к такому выводу он пришел вместе с российским руководством страны. Лукашенко заявил, что ввиду ближайших политических событий, которые ждут Россию, расслабляться нельзя.
Он отметил, что особая сложность ситуации заключается в протестах.
"Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь", – приводит его слова РИА "Новости".
Во время развернувшихся после президентских выборов митингов, Лукашенко обсуждал ситуацию с другими мировыми лидерами. Путину он сделал предупреждение: противостоять протестам нельзя.
Белорусский лидер считает, что главная цель сил, занимающихся раскачиванием ситуации в Республике – Россия. Они намерены дестабилизировать ситуацию в РФ и серьезно ударить по Москве.
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