Следующей рухнет Россия: Лукашенко сделал предупреждение

Александр Лукашенко. Фото: Anvar Galeev/Russian Look/www.globallookpress.com

Президент призвал российские власти не расслабляться

В случае, если Белоруссия "рухнет", следующей падет Россия. Об этом предупредил Александр Лукашенко на встрече с российскими журналистами.

По его словам, к такому выводу он пришел вместе с российским руководством страны. Лукашенко заявил, что ввиду ближайших политических событий, которые ждут Россию, расслабляться нельзя.

Он отметил, что особая сложность ситуации заключается в протестах.

"Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь", – приводит его слова РИА "Новости".

Во время развернувшихся после президентских выборов митингов, Лукашенко обсуждал ситуацию с другими мировыми лидерами. Путину он сделал предупреждение: противостоять протестам нельзя.

Белорусский лидер считает, что главная цель сил, занимающихся раскачиванием ситуации в Республике – Россия. Они намерены дестабилизировать ситуацию в РФ и серьезно ударить по Москве.