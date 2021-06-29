Следующая инстанция: чем вызван особый интерес россиян к прямой линии

Интерес россиян к прямой линии с Владимиром Путиным в 2021 году подогревают сообщения о введении обязательной вакцинации в ряде регионов и новом пике эпидемии коронавируса. Об этом заявил «Известиям» глава ВЦИОМа Валерий Федоров. На рост внимания к предстоящему общению президента с населением влияют и два традиционных фактора: глава государства остается политиком номер один в стране и именно с ним многие связывают решение проблем различного уровня, пояснил социолог. Ожидается, что 30 июня количество вопросов, направленных на прямую линию, превысит миллион, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Люди ждут от главы государства ответа на вопросы, которые не хотят дать местные власти, отмечают эксперты.

В любом формате

Накануне прямой линии в Кремле прошло сразу несколько совещаний, посвященных подготовке мероприятия. Вторник, 29 июня, был посвящен работе с обращениями граждан и справочной информацией, которая может потребоваться Владимиру Путину в ходе общения с гражданами.

— Как правило, по завершении самой программы всё равно за миллион [вопросов] мы выходим, потому что, конечно, во время программы продолжают поступать и обрабатываться и звонки, и видеообращения, и SMS — вся эта система работает до завершения программы, — рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. — Поэтому, конечно, активность граждан очень высокая традиционно и работы у тех, кто разбирает этот массив обращений граждан, хватает.

Президент РФ Владимир Путин на совещании по подготовке специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», которая состоится 30 июня Фото: Пресс-служба администрации Президента РФ/kremlin.ru

В 2021 году — в отличие от прошлого — прямую линию из-за эпидемии коронавируса переносить не стали, задействовав в организации мероприятия высокие технологии. Для обращения к президенту россиянам не нужны специальные места, пояснил представитель Кремля.

— В этом году, как мы уже объясняли, за счет технологических приемов, за счет приложения к смартфонам, собственно, мы получили возможность и предоставили возможность гражданам страны самостоятельно задавать президенту вопросы, — уточнил Дмитрий Песков.

По его словам, вопросы президенту можно направить в любом формате: видеообращение, видеозвонок, звуковое сообщение, обычный телефонный звонок, обращение на сайт и SMS.

— Этим самым как раз мы страхуемся от нарушения санитарных режимов, — отметил пресс-секретарь президента.

Высокий интерес граждан к прямой линии подтверждает и недавний опрос ВЦИОМа. Внимательно следить за общением президента с населением намерены 35% информированных о мероприятии респондентов, еще 12% планируют смотреть прямой эфир частично, а 39% сообщили, что узнают главные моменты из новостей. Только порядка 13% участников опроса сказали, что не будут смотреть прямую линию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В исследовании отмечается, что известно о предстоящем мероприятии 77% россиян. Из них 47% хорошо знают дату и время проведения мероприятия, около 30% что-то слышали об этом и 23% узнали о событии впервые.

При этом каждый 10-й респондент (10%) из тех, кто знает или что-то слышал о предстоящей 30 июня прямой линии, планирует задать вопрос Владимиру Путину. Опрошенные россияне знают, что обращаться к главе государства можно по телефону (66%), отправив SMS (47%), на сайте «Москва-Путину.рф» (45%), в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» (40%) и через мобильное приложение «Москва-Путину» (36%).

Последняя надежда

Глава ВЦИОМа Валерий Федоров объясняет «Известиям» высокий интерес к прямой линии тем, что она стала эффективным инструментом решения проблем.

— Интерес высокий, но не рекордный, хотя, в принципе, солидный. С чем это связано? Во-первых, Владимир Путин был и остается политиком номер один, никакой альтернативы ему нет, поэтому желающих пообщаться много. Во-вторых, прямая линия превратилась в эффективный способ решения проблем местного или локального уровня, озвучивания нужд и чаяний людей, — пояснил он.

По его словам, граждане надеются на президента больше, чем на местные органы власти.

— В-третьих, не будем забывать о тревожной и эмоциональной ситуации в обществе, связанной с третьей волной коронавируса. Всем страшно. Идет поиск путей борьбы с болезнью, звучит очень спорная тема об обязательности вакцинации. Ведь раньше была четкая позиция, которой придерживались и власти, и люди: только добровольно. Сейчас нащупывается что-то другое, но пока консенсуса по этому вопросу в обществе не сложилось, — отметил Валерий Федоров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Эксперты также считают, что граждане ждут прямой линии, так как зачастую только с ее помощью можно заставить местные власти решить важные региональные, городские или их личные проблемы.

— Дело в том, что в публичном пространстве России существует только одна политическая фигура — президента, с которой люди связывают решение всех вопросов. Отсюда высокий интерес к прямой линии, — сказал «Известиям» глава Института политических технологий Евгений Сучков.

По его словам, уже после этого общения решаются многие другие проблемы — даже те, которые не прозвучат в разговоре с Владимиром Путиным. По ним ведется большая работа, и если они носят системный характер, потом всё это выносится в правительство или Госдуму, отметил эксперт.

— Во-вторых, для граждан президент — последняя инстанция, на которую есть надежда, потому что местная номенклатурная бюрократия, которая окопалась где только можно, как правило, никакие вопросы не решает, — убежден Евгений Сучков.

С этим мнением согласен и политтехнолог Александр Твердов. По его мнению, больше всего граждан в этот раз будут волновать три темы: снижение доходов, качество и доступность лекарственных средств в условиях роста заболеваемости ковидом, а также сдерживание роста цен. Люди апеллируют к президенту, так как зачастую только он может повлиять на ту или иную ситуацию, считает эксперт.

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 30 июня, она стартует в полдень по московскому времени. Как сообщалось во вторник, 29 июня, на прямую линию поступило уже более 714 тыс. вопросов.