Следующая — дистанция: сколько еще регионов готовы к онлайн-голосованию

К дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) уже сейчас технологически готовы еще семь регионов: Татарстан, Санкт-Петербург, Московская, Новосибирская и Свердловская области, а также Краснодарский и Ставропольский края, сообщили «Известиям» в Общественной палате. К такой форме проведения выборов к 2024 году следует привлечь все регионы, уверены в ОП. Глава ЦИК Элла Памфилова, отвечая на вопрос «Известий», подтвердила вероятность расширения ДЭГ по стране. Однако, отметила она, скепсис в отношении технологии все еще не преодолен. Например, в Москве техническая группа общественного штаба по наблюдению за выборами проведет сверку результатов онлайн-голосования, прошедшего в столице 17-19 сентября. В Кремле уже отметили, что эта процедура повысит уровень доверия к итогам выборов и продемонстрирует их прозрачность.

Технологии и ограничения

В ходе единого дня голосования (ЕДГ) с помощью интернета проголосовали семь регионов, а онлайн-явка в каждом из них превысила 90%. Лидером стала Москва (96,5%), следом за ней расположилась Ярославская область (почти 95,5%). В Мурманской области показатель превысил 94%, а немного не дошли до этой цифры избиратели в Курской области. Явка в Нижегородской и Ростовской областях составила 92,7%, чуть более 90% заявившихся на ДЭГ (дистанционное электронное голосование) проголосовали и в Севастополе. Всего более 2,5 млн избирателей выразили свое мнение с помощью онлайн-формы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— К 2024 году было бы желательно, чтобы во всех регионах появилась возможность голосовать по ДЭГ. Мы все время подчеркиваем, что эта форма не заменяет, а просто удобно дополняет традиционный формат. Конечно, с этим мы должны войти в выборы президента России. У нас есть 2022-й и 2023 годы, чтобы подключить остальные регионы, — рассказал «Известиям» руководитель рабочей группы ОП по общественному наблюдению за ДЭГ Александр Малькевич.

Он отметил, что уже сейчас к подобному формату готовы крупные и технологически развитые регионы. Среди них Татарстан, Санкт-Петербург, Московская, Новосибирская, Свердловская области, Краснодарский и Ставропольский края. О планах по расширению ДЭГ сообщила и глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, отвечая на вопрос «Известий».

— По итогам ДЭГ в этом году будет понятно, в каком масштабе мы можем двигаться к следующим выборам и сколько регионов смогут принять участие. То, что будет больше — может быть, даже гораздо больше — вероятность очень высокая, — заявила глава ЦИК.

Она также подчеркнула, что многие регионы технологически готовы к проведению ДЭГ, но местами есть объективные ограничения.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов

— Мы выяснили, что Санкт-Петербург имеет хорошие местные платформы, технологически готов, но по закону не имеет права на региональном уровне применять «Мобильный избиратель». У них очень высокий процент вовлеченности людей в интернет, по всем параметрам подходит, а по правовому — нет. И все, они отозвали заявку на ДЭГ на эти выборы, — добавила Памфилова.

По ее словам, технологический уровень развития региона очень важен, однако, кроме него следует учитывать и другие факторы, в том числе, уровень доверия населения. Пока же по стране высокий процент скепсиса по этому поводу и все это придется учитывать, добавила глава ЦИК.

Больше информации

О планах по расширению электронного голосования заявляла и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Мы внедрили в этом году систему дистанционного голосования онлайн в ряде регионов, электронное голосование себя очень хорошо проявило, — отмечала 20 сентября спикер Совфеда на встрече с главой Национального совета провинций парламента ЮАР Амосом Масондо.

В Совете по правам человека при президенте «Известиям» сообщили, что система ДЭГ имеет серьезные перспективы развития, но напомнили, что граждане имеют право пользоваться и традиционной формой.

— Постепенно расширяется география регионов. Для меня очень важно, что ЦИК не насаждает ДЭГ в «пожарном» порядке повсеместно, а делает это постепенно и вдумчиво. Идет строгий отбор, проверяется готовность региона, технические параметры, защита системы. Среди проголосовавших немало молодых людей, что неудивительно. ДЭГ будет развиваться как удобная, комфортная и безопасная форма голосования, — считает член СПЧ Александр Брод.

Этот формат действительно оказался удобен многим, что подтверждается явкой — причем, не только молодежи.

— Во всех регионах, которые применяли ДЭГ, высочайшая явка. Физически мы никогда такой не добьемся, а чем больше явка, тем выше доверие к процессу. Задача избирательной и общественной систем — повысить доверие людей к онлайн-голосованию. Нужно более широкое информирование и объяснение фейков, которые были, например, и в этом году. Благодаря ДЭГ можно проголосовать из любой точки мира, — пояснил «Известиям» зампред комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Константин Комков.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская

22 сентября стало известно, что к 27 сентября техническая группа общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве проведет пересчет результатов онлайн-голосования на выборах депутатов Госдумы в столице. Руководитель штаба Алексей Венедиктов сообщил, что все документы по ДЭГ будут выложены в открытый доступ.

— Заявление общественного штаба касается их работы в части осуществления наблюдения с их стороны и возможности проанализировать ход голосования. На пресс-конференции технической рабочей группе была предложена возможность самостоятельно убедиться в корректности подсчета результатов онлайн-голосования с помощью проведения аудита, — отметил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

В Кремле приветствовали решение по сверке результатов электронного голосования в Москве. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это повысит уровень доверия к итогам выборов и продемонстрирует их прозрачность.

Позже Элла Памфилова заявила, что в будущем онлайн-голосование будет проводиться только на федеральной платформе. По ее словам, столица настаивала на целом ряде дополнительных опций, и ЦИК дал ей такую возможность, однако это привело к усложнению программы.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская

— Москва сейчас сама разберется, и потом ЦИК расскажет все выявленные нюансы. Мы этого ждем. Дальше, конечно, ситуация изменится, будет единая федеральная платформа. Мы будем расширять возможность голосования регионов именно на общей платформе. В конце концов, Москве придется подчиняться общим правилам, — отметила председатель Центризбиркома.

В единый день голосования с 17 по 19 сентября в России прошли выборы различных уровней. Граждане страны избрали депутатов Госдумы VIII созыва, глав девяти субъектов (еще в двух регионах высших административных лиц выбрали депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Также в эти дни прошли муниципальные выборы.