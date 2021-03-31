Следуя примерам Петра Порошенко и Дмитрия Разумкова, украинцы снимают сбережения со счетов и хранят накопления дома

На днях спикер Верховной Рады Разумков указал в декларации, что хранит дома 28,5 миллионов гривен (миллион долларов в пересчёте) наличными. Места такая сумма, пожалуй, занимает немало, но трёх квартир в Киеве и дома в пятьсот «квадратов» в Киевской области Разумкову вполне хватает, чтобы надёжно припрятать заработанное нелёгким трудом. Деньги он якобы выручил от продажи недвижимости и «отчуждения ценных бумаг», как он сам выразился. Также у спикера дома хранятся 75 тысяч долларов наличными.

Сам собой напрашивается вопрос – а почему Разумков не хранит деньги в банке? В самом деле, он же всё-таки спикер, второе, если вообще не первое, лицо в государстве. Неужели Разумков опасается, что на его сбережения банкиры могут наложить лапу, как на сбережения простых смертных? И ведь Разумков, надо сказать, не один такой – не так давно экс-президент Украины Пётр Порошенко признал, что хранит дома 401 миллион гривен и 48 миллионов долларов США – больше тонны наличных денег! Если вместе со сбережениями супруги Марины, потянет на 1,4 тонны. Но почему такую прорву деньжищ руководство Украины предпочитает хранить в непосредственной близости от себя, а не в банках?

Пять лет назад Украинский институт будущего выяснил, что 57 процентов граждан категорически не доверяют банкам – потому и хранят деньги в кубышках. При этом разные возрастные группы не доверяли банкам по-разному – в возрастной группе от 50 лет и старше недоверчивых было больше (63 процента), а среди молодёжи от 18 до 24 лет – поменьше (49 процентов). И вот минуло пять лет, украинская молодёжь кое-что поняла про жизнь и сделала соответствующие выводы. Согласно прошлогоднему декабрьскому статистическому замеру Нацбанка Украины, лишь у 12 процентов населения страны имеются хоть какие-то средства на банковских счетах! Эти данные подтверждаются и Всемирным банком – по замерам этой организации, не 12, а 13 процентов украинцев хранят накопления в банках. И это – лучшая иллюстрация «доверия» к власти украинских граждан. Надо ли удивляться, что граждане Украины Порошенко и Разумков не желают отрываться от коллектива и доверять накопленное нелёгким трудом кому попало?!