Следуй за мной, Украина!

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Что же заставило людей пересмотреть свое отношение к президенту? Именно об этом и пойдет речь.



Значительное увеличение тарифов ЖКХ на фоне обещаний о снижении







Выход в свет

Стремление выставить местного царька человеком из народа, приобретает совсем уж комичную форму. Так, на днях, во время матча сборной Украины по футболу, mr. Ze, с минимальным набором охранников в количестве четырех человек, «буднично» заглянул в один из баров Киева, и на 90 минут соизволил отойти от государственных дел.





Такой великодушный жест не оставил равнодушными, заранее подготовленных и привезенных, посетителей пивной, которые в социальных сетях «безвозмездно и непредвзято» сравнивали его с Богом, снизошедшим до простого люда.





1000 гривен на телефон

Владимир Зеленский в видео обращении 15 ноября заявил, что государство будет выплачивать по 1000 гривен гражданам, сделавшим прививки против COVID-19. Выплаты будут производиться в рамках новой программы поддержки бизнеса и граждан.



Как мы видим в программе на первом месте стоит бизнес. Так и получается, что получить данные выплаты можно будет только через мобильное приложение, и воспользоваться этими средствами можно будет не по-своему усмотрению. Бонусную тысячу можно будет потратить на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, на билеты в кинотеатр, или выставочный центр, на билеты на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы.



В украинских деревнях нет больниц и аптек, не говоря уже об аэропортах. Для кого эта программа – вопрос. Наверное, для поддержки своих товарищей-хозяев олигархов, у которых бизнес страдает из-за пандемии.





Крах украинской промышленности



За прошедшие 2 года «экономического бума», в Украине лавинообразно увеличился отток кадров в другие страны. Общее число трудовых эмигрантов по разным оценкам составляет около 8 миллионов человек. Например, за первое полугодие этого года выдано более 400 000 рабочих виз, а за весь 2020-й год – всего 500 000. На момент распада СССР независимая Украина была наиболее промышленно развитой и экономически перспективной страной. Сегодня на месте многих украинских заводов остались руины.





Как одним указом отвернуть от себя 37% населения





Ни для кого не секрет, что в стране достаточно много русскоговорящих. Они составляют 37% населения. Представьте себе: в одночасье, более 16 миллионов украинцев лишились возможности учиться, писать и просто разговаривать на языке, на котором на протяжении долгих лет, разговаривала все и везде….



Да и как-то быстро позабыли про обещанные сети бесплатных центров для изучения языка.



В итоге, сегодня на Украине целая гора невыполненных обещаний, полуразрушенная экономика, уничтоженная социальная сфера и Зеленский, продолжающий тянуть страну в пропасть. Очевидно, как с каждым днем, недовольных украинцев становится все больше, их голоса в комментариях все сложнее скрыть за толпами ботов. Зеленский все прекрасно видит и слышит, однако на смену политического курса у него нет ни смелости, ни воли, ведь разворот в сторону Беларуси и России могут не оценить западные хозяева и украинские националисты. О провальных обещаниях украинского лидера известно гораздо больше, чем о его политической деятельности. Меньше двух лет понадобилось Зеленскому, что бы отвернуть от себя украинский народ.Что же заставило людей пересмотреть свое отношение к президенту? Именно об этом и пойдет речь.Значительное увеличение тарифов ЖКХ на фоне обещаний о сниженииЦены на коммунальные услуги для украинцев который год являются «больной темой». Цифры в платежках для граждан незалежной давно сравнялись, а кое-где и превосходят, западноевропейские страны.Стремление выставить местного царька человеком из народа, приобретает совсем уж комичную форму. Так, на днях, во время матча сборной Украины по футболу, mr. Ze, с минимальным набором охранников в количестве четырех человек, «буднично» заглянул в один из баров Киева, и на 90 минут соизволил отойти от государственных дел.Такой великодушный жест не оставил равнодушными, заранее подготовленных и привезенных, посетителей пивной, которые в социальных сетях «безвозмездно и непредвзято» сравнивали его с Богом, снизошедшим до простого люда.Владимир Зеленский в видео обращении 15 ноября заявил, что государство будет выплачивать по 1000 гривен гражданам, сделавшим прививки против COVID-19. Выплаты будут производиться в рамках новой программы поддержки бизнеса и граждан.Как мы видим в программе на первом месте стоит бизнес. Так и получается, что получить данные выплаты можно будет только через мобильное приложение, и воспользоваться этими средствами можно будет не по-своему усмотрению. Бонусную тысячу можно будет потратить на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, на билеты в кинотеатр, или выставочный центр, на билеты на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы.В украинских деревнях нет больниц и аптек, не говоря уже об аэропортах. Для кого эта программа – вопрос. Наверное, для поддержки своих товарищей-хозяев олигархов, у которых бизнес страдает из-за пандемии.За прошедшие 2 года «экономического бума», в Украине лавинообразно увеличился отток кадров в другие страны. Общее число трудовых эмигрантов по разным оценкам составляет около 8 миллионов человек. Например, за первое полугодие этого года выдано более 400 000 рабочих виз, а за весь 2020-й год – всего 500 000. На момент распада СССР независимая Украина была наиболее промышленно развитой и экономически перспективной страной. Сегодня на месте многих украинских заводов остались руины.Ни для кого не секрет, что в стране достаточно много русскоговорящих. Они составляют 37% населения. Представьте себе: в одночасье, более 16 миллионов украинцев лишились возможности учиться, писать и просто разговаривать на языке, на котором на протяжении долгих лет, разговаривала все и везде….Да и как-то быстро позабыли про обещанные сети бесплатных центров для изучения языка.В итоге, сегодня на Украине целая гора невыполненных обещаний, полуразрушенная экономика, уничтоженная социальная сфера и Зеленский, продолжающий тянуть страну в пропасть. Очевидно, как с каждым днем, недовольных украинцев становится все больше, их голоса в комментариях все сложнее скрыть за толпами ботов. Зеленский все прекрасно видит и слышит, однако на смену политического курса у него нет ни смелости, ни воли, ведь разворот в сторону Беларуси и России могут не оценить западные хозяева и украинские националисты. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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