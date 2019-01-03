«Следствие внутренней политики»: почему на Украине винят «Нафтогаз» в повышении цен на топливо

Газовый рынок Украины находится во власти монополиста — «Нафтогаза», и поэтому снизить цены на топливо в стране нельзя, считает бывший министр экономики Украины Владимир Лановой. В ноябре 2018 года достигла исторического максимума стоимость реверсного газа, который импортируется на Украину из Европы. По мнению экспертов, главная причина повышения цен — внутренняя политика Киева, который принципиально отказывается от закупок газа у России, но при этом приобретает его по более высоким ценам у европейских компаний, обеспечивающих реверсные поставки российского топлива.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» — причина того, почему в стране не удаётся снизить цену на газ. Такое мнение высказал бывший министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой. По его словам, проблема в том, что госкорпорация является монополистом на украинском газовом рынке.

«Цену нельзя снизить, пока есть «Нафтогаз», потому что он покупает газ, и ему всё равно, какой газ (из какой страны. — RT). И только ему все добывающие компании должны поставлять газ, и он его не разделяет», — заявил Лановой в эфире телеканала NewsOne.

Как считает специалист, «Нафтогаз» и его компании следует «разделить».

«Рынок (газа существует. — RT) только тогда, когда много производителей газа», — пояснил экс-министр.

В ноябре 2018 года цена импортируемого на Украину газа достигла рекордной отметки в ​$339,21 за 1 тыс. кубометров. Такую информацию представило Министерство экономического развития и торговли страны. Добавим, что «Нафтогаз Украины» прекратил закупки топлива у «Газпрома» с ноября 2015 года и перешёл на реверсные поставки российского газа из Словакии, Венгрии и Польши.

Как отмечал глава Минэнерго России Александр Новак, Киев из-за этого решения несёт дополнительные расходы. Согласно подсчётам бывшего главы департамента финконтроля Минобороны Украины Максима Гольдарба, только до февраля 2018 года страна потеряла порядка $1 млрд, переплачивая за поставки газа по реверсу.

В то же время на Украине с 1 ноября 2018 года произошло повышение цены на газ для населения на 23,5%. При этом с 1 января стоимость отопления в стране выросла в среднем на 19—20% в зависимости от региона. Как выяснил RT, за пять лет после «майдана» стоимость газа для населения выросла более чем в десять раз — с 72 копеек до 8,54 грн. за кубометр.

«Всё это исключительно рукотворная история»

Руководство Украины заинтересовано в том, чтобы тарифы поднимались и за газ платили много — как население, так и промышленность, подчеркнул в беседе с RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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«Киев создаёт удобный повод для реализации газа на внутреннем рынке. То есть деньги зарабатывают компании, которые занимаются продажей газа. И там не только «Нафтогаз», но и ещё довольно много частных компаний, которые занимаются реализацией газа. И получается, что они зарабатывают прилично денег, хотя и не занимаются добычей. Они закупают российский газ по реверсу из-за рубежа по европейским ценам, а на внутреннем рынке продают его ещё дороже», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, по его словам, в газовую отрасль на Украине пытаются привлечь иностранных инвесторов, поэтому «в таких частных компаниях можно увидеть очень интересных персонажей».

«Так что виноват не только «Нафтогаз». Правительство делает это специально для того, чтобы зарабатывали близкие к нему структуры. И в Раде это поддерживают. Если смотреть глобально, цены у них высокие потому, что они сами, добровольно привязались к Европе. Им предлагали дешёвый российский газ. Цена была бы намного меньше. Так что всё это исключительно рукотворная история», — подчеркнул Юшков.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских добавил, что власть на Украине заботится лишь о собственных интересах, а не о нуждах украинского населения.

«Руководство Украины совершенно не думает о своём народе. Поэтому они закупают дорогой газ, перепродавая его своим гражданам в стране ещё дороже. Это ненормально. Руководство страны избирается для того, чтобы оно следовало интересам народа, чтобы жители Украины получали газ как можно дешевле. А правительство специально закупает газ не у России, а у перепродавцов», — заявил парламентарий.

По его словам, депутаты Верховной рады в первую очередь думают о проведении политического курса, а не о жителях государства.

«Отсюда и падение прокачки через украинскую ГТС, рост тарифов ЖКХ для украинцев. Всё это — следствия внутренней политики Украины. Это обидно, потому что украинцы для нас — братский народ, а мы, к сожалению, ничего не можем поделать», — пояснил Ананских в разговоре с RT.