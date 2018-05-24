Следствие утверждает, что сбивший малайзийский MH17 ЗРК был приписан к воинской части в РФ

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БУННИК /Нидерланды/, 24 мая. /ТАСС/. Совместная следственная группа (ССГ) значительно продвинулась в расследовании крушения MH17 на Украине в июле 2014 года, однако пока не может сказать, кто и почему сбил Boeing. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции голландский прокурор Фред Вестербеке.

Он напомнил, что ранее ССГ представила первые результаты. "Наш главный вывод заключался в том, что MH17 был сбит из комплекса "Бук" с поля под населенным пунктом Первомайский, который в тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов, - сказал Вестербеке. - Мы значительно продвинулись в расследовании, однако пока не можем сказать, кто и почему сбил Boeing".

Вестербеке заявил, что, по данным следователей, зенитный ракетный комплекс, с помощью которого был сбит малайзийский Boeing, доставили на территорию Украины с территории РФ, а затем вывезли обратно. В презентации, продемонстрированной в ходе пресс-конференции, было заявлено о том, что несколько установок из курской 53-й бригады вывозились за пределы части 23, 24 и 25 июня. Проанализировав фотографии и видео из интернета, следователи восстановили путь следования военного конвоя и сделали соответствующие выводы.

Прокурор рассказал, что ССГ запросила данные о перемещениях российских ЗРК в указанный период. "Несколько недель назад мы уже направили российской стороне запрос о 53-ей зенитной ракетной бригаде под Курском и об установках, которые использовались. Разумеется, еще в начале расследования мы попросили их предоставить всю имеющуюся у них информацию, которая имеет значение, а это, возможно, самая важная информация, которую они могли нам дать, - заявил прокурор. - Однако они не сделали этого". Вестербеке добавил, что следователи предоставили России данные о двух образцах обломков ракеты и также попросили дать всю имеющуюся информацию по ним.

В свою очередь на сайте голландской прокуратуры был опубликован пресс-релиз, в котором говорится о том, что ССГ "больше не желает обращаться исключительно к российским властям за помощью в сборе информации по данному вопросу". "Следственная группа через СМИ обращается также и к общественности с просьбой помочь найти ответы на вопросы, касающиеся контроля над самоходным ЗРК "Бук" и его применения, а также ракеты, которая была выпущена из этой установки", - говорится в нем.

Прокурор также сообщил, что в круге подозреваемых в причастности к крушению Boeing MH17 находятся несколько десятков человек. "За последнее время мы получили много дополнительной информации и обнаружили данные о группе, в которой сначала было около 100 человек, как мы уже сказали 1,5 года назад. Сейчас она сокращена до нескольких десятков. Я не буду раскрывать детали", - отметил он.

Вестербеке подчеркнул, что следствие по этому делу входит в заключительную стадию, однако говорить о том, когда дело дойдет до суда, преждевременно. "Мы сейчас приступаем к последней стадии расследования. Но пока нельзя сказать, когда мы будем готовы, потому что все еще предстоит много работы", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда дело дойдет до суда.

Также на презентации ССГ были продемонстрированы обломки корпуса и других частей зенитной ракеты, обнаруженные в районе катастрофы.

"Данные образцы были найдены экспертами ССГ и изучены криминалистами, - заявила представитель австралийской полиции Дженнифер Херст. - Также было проведено визуальное сравнение образцов с материалами по различным моделям ракет "Бук".

Пассажирский самолет Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа - граждане 10 государств.

Уголовным расследованием трагедии занимается ССГ, которая состоит из специалистов из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В сентябре 2016 года года она представила первые предварительные результаты своей деятельности, согласно которым, самолет был сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса "Бук", располагавшегося в районе поселка Первомайское к югу от населенного пункта Снежное, который находился в день трагедии под контролем ополченцев. Российские специалисты не согласны с выводами международных экспертов. Их анализ данных первичной радиолокации опровергает возможность запуска зенитной ракеты по малайзийскому Boeing из района восточнее места катастрофы, в том числе из-под населенного пункта Снежное.

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