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«Следствие само себе противоречит»: адвокаты сестёр Хачатурян ответили на вопросы RT об уголовном деле

15 октября 2019, 10:54  •  70 • В России
Более года продолжается расследование резонансного убийства Михаила Хачатуряна, совершённого в Москве тремя его дочерьми. Следствие обвиняет девушек в умышленном преступлении по предварительному сговору. Защита настаивает на том, что это была самооборона, и добивается снятия обвинений. В настоящий момент стороны знакомятся с материалами дела, после чего оно будет направлено в суд. Адвокаты девушек Мари Давтян, Алексей Липцер, Ярослав Пакулин и Алексей Паршин в беседе с RT ответили на главные вопросы, возникшие за время следствия.
 
РИА Новости © Евгения Новоженина
 

Что происходило в семье до трагедии

— По словам родственников и некоторых знакомых Михаила Хачатуряна, он не истязал, а лишь пытался воспитывать дочерей в соответствии с патриархальными канонами.

— Эти каноны были унизительные и жестокие. Под запретом в доме были слова «соль», «боль», «ком», а также производные и созвучные слова, цифры «6» и «8», штрих-коды. По воскресеньям Хачатурян посещал армянскую церковь, на исповедь и причастие его обязательно должны были сопровождать дочери. Всерьёз считая себя праведником, Хачатурян считал, что любой грех он сможет отмолить, а насилие над домашними он таковым и вовсе не считал.

Как помещик, Хачатурян дома всегда держал при себе звонок с кнопкой и нажимал на неё всякий раз, когда ему что-то было нужно. На вызов девочки должны были прибегать к отцу даже ночью, приносить ему еду и напитки и обязательно стоять рядом, пока он не уснёт. Спать и есть мать девочек и дочери могли только по команде Хачатуряна. За несоблюдение любого из правил или просто из-за приступа немотивированной ярости — кулачная расправа. Нередко в ход шли удары пистолетной рукояткой по голове — Хачатурян особенно любил этот способ «воспитания» своих дочерей. Были случаи, когда он стрелял в девочек из пневматического оружия.

— Из квартиры они тоже не могли выходить свободно, верно?

— Без разрешения отца им было запрещено покидать квартиру, даже уйти в школу. Хачатурян установил камеру рядом с дверью квартиры, чтобы контролировать каждый шаг дочерей.

  • Крестина Хачатурян
  • АГН «Москва»

— Такое же отношение был и к матери девушек?

— Через эти экзекуции прошла и Аурелия, в 17 лет попавшая в полную зависимость от него. После трёх лет совместной жизни, в 20 лет, она обвенчалась с 37-летним Хачатуряном, но так и не вышла за него замуж официально. Спустя годы унижений и побоев Аурелия в 2015 году была изгнана из дома, а его прислугой и наложницами стали подросшие дочери.

— Почему сёстры и их мать не обращались в органы опеки и к правоохранителям?

— Находившиеся на положении рабынь мать и девочки не верили в помощь государства — и не без оснований. Аурелия Дундук подавала заявление о побоях в отдел полиции по району Алтуфьево. Но заявление «спустили» участковому, который не дал ему хода и, по словам матери девочек, отдал его Михаилу Хачатуряну лично в руки.

— То есть у него и правда были связи в силовых структурах?

— Да, он неспроста бравировал своими связями с силовиками. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что Хачатурян действительно приятельствовал с правоохранителями, например, с прокурором Северо-Восточного административного округа Москвы Анри Ризаевым. В материалах дела содержится вполне дружеская смс-переписка Хачатуряна с Ризаевым, из которой видно, что Михаил обращался к прокурору за решением своих проблем. Кроме того, в социальных сетях Хачатуряна было множество фотографий с высокопоставленными силовиками, с которыми он поддерживал дружеские отношения.

Показателен случай, когда на глазах дочери Хачатурян угрожал оружием сотруднику ГИБДД и не получил за это никакого наказания, подключив, очевидно, свои связи. Его безнаказанность создавала у девочек ощущение собственной беспомощности перед влиятельным отцом.

— В какой момент в семье началось сексуальное насилие?

— Извращенные «игры» с девочками начались только после изгнания их матери в 2015 году. Девочкам на тот момент было 14, 15 и 16 лет. О его домогательствах Аурелия узнала уже после трагедии. Из любви к матери они скрывали от неё то, что творил с ними отец. А вот родные сёстры и мать самого Михаила знали о насилии. Сейчас они это отрицают. Однако в материалах дела зафиксировано, что когда однажды Хачатурян заставлял одну из девочек принять с ним ванну, дочери позвонили дяде Сергею, а тот двоюродному брату Арсену. Они приехали, но в квартиру зайти побоялись.

— Почему молчали соседи по дому, ведь они также страдали от агрессивных действий Хачатуряна?

— Некоторые жаловались в полицию. Но всякий раз Хачатурян уходил от ответственности, а затем жестко наезжал на самих жалобщиков. Именно соседи утверждают, что Хачатурян угрожал пистолетом не только им, но и ходил с оружием в школу. Например, в деле есть заявление в полицию от соседки Хачатуряна о том, что он оскорблял её и угрожал убийством, после того как она попросила его убрать внедорожник с тротуара. Участковый отказал в возбуждении дела, указав, что никто не открыл дверь и поэтому он не смог взять объяснение с Хачатуряна.

Соседи по двору, давая показания, вспомнили, как несколько лет назад во время ссоры Хачатурян во дворе дома выстрелил в женщину из пневматического пистолета. Женщина попала в больницу, а Хачатурян снова избежал ответственности.

Родители одной из подруг, узнав о постоянном насилии над девочками, хотели написать на него заявление, но сами сёстры попросили этого не делать. Они боялись, что их проблемы только усугубятся, а отец обязательно отомстит семье подруги. Девушки были уверены, что у отца есть связи в полиции и прокуратуре.

— Были ли активные попытки предпринять какие-то действия по защите сестёр со стороны администрации школы и органов опеки?

— Судя по всему, активных, «не для галочки», — нет. Школа многократно обращалась в органы опеки и комиссию по делам несовершеннолетних из-за того, что девочки не ходили на учёбу, но комиссия бездействовала.

Несколько раз Михаил сам приходил в школу, при этом брал с собой пистолет для ненавязчивой демонстрации, а также показывал поддельные визитные карточки сотрудника ФСБ. Учителя приходили к сёстрам домой, но дверь им никто не открывал. В одном из актов посещения семьи было указано, что «отец Михаил Сергеевич не пускает в школу». Когда девочки перестали ходить в школу, оттуда направили письма в КДН и соцзащиту. Отделом соцзащиты были осуществлены выходы по адресу проживания, но дверь им никто не открыл. Больше никаких действий органы опеки не предпринимали.

  • Ангелина Хачатурян
  • АГН «Москва»

— Родственник Хачатуряна говорят, что девушки употребляли алкоголь и наркотики….

— Танец на улице и короткая юбка — вот все «доказательства» антисоциального поведения. Все в рамках обычного подросткового дурачества. За что осуждать несовершеннолетних девушек, которые в редкие дни свободы от тотального контроля жестокого насильника пытались вести себя как все их сверстники?

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— Почему же они просто не сбежали от отца-тирана?

— Они думали об этом. Но полная материальная зависимость от отца, страх не найти от него защиту у государства, манипуляции и запугивание со стороны Михаила — всё это мешало уйти из дома. Да и куда идти? Уехать к матери они не могли, поскольку он повторял, что убьёт их всех, если они будут с ней общаться.

Нападение или самооборона

— Родственники Михаила Хачатуряна настаивают, что нападение на него планировалось заранее, и акцентируют внимание на том, что в момент убийства он спал. Можно ли говорить о самообороне, если в тот конкретный момент сёстрам ничего не угрожало.

— Есть постановление пленума Верховного суда 2012 года, где даётся разъяснение о применении статьи о необходимой обороне. Там указано, что состояние необходимой обороны может иметь длящийся характер. Не обязательно, чтобы обороняющийся совершал действия в момент непосредственного посягательства и активных действий со стороны агрессора.

В день трагедии он в очередной раз применял к сёстрам изощрённые пытки. Брызгал всем по очереди в лицо перцовым газом, отчего одна из сестёр стала задыхаться и потеряла сознание, но даже это не остановило Михаила Хачатуряна от совершения в отношении неё насильственных действий сексуального характера в тот день.

Всё это свидетельствовало о том, что Хачатурян совершал и продолжит совершать в отношении дочерей тяжкие преступления. Учитывая, что общественно опасное посягательство в отношении девушек носило продолжающийся характер и не было прекращено на момент рассматриваемых событий, сёстры Хачатурян находились в состоянии необходимой обороны, и имели право на защиту своей жизни, здоровья и половой неприкосновенности.

— Как возникла версия о том, что у девушек был соучастник, возможно, их мать?

— Эта версия была вброшена родственниками Михаила и не нашла никакого подтверждения за более чем год расследования дела.

— И всё-таки что это было: убийство или необходимая оборона?

— В части квалификации действий сестёр Хачатурян следствие само себе противоречит. Они сами подтвердили, что Хачатурян действительно истязал и насиловал своих дочерей. Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что у Хачатуряна были заболевания и отклонения.

Сотрудники СК России в постановлении о привлечении сестёр в качестве обвиняемых описали все преступные деяния их отца и всё равно, противореча сами себе, пришли к выводу, что девушки спланировали и совершили убийство группой лиц по предварительному сговору. Мы же настаиваем, что девушки находились в состоянии необходимой обороны, поскольку защищали свои жизни, которым угрожала опасность, и их действия были направлены на предотвращение новых актов насилия.

— Зачем они пытались инсценировать нападение отца и самооборону?

— Боялись, что никто не поверит в ужасные обстоятельства их жизни с отцом-насильником. С учётом нанесённого им психического ущерба, их физического и эмоционального состояния трудно от них ожидать логичных и продуманных действий. Кстати, ни одного слова неправды по существу дела девушки не сказали. Даже в самых первых показаниях девочки не стали рассказывать, что Хачатурян первым напал на них.

— Что показали психологические экспертизы?

— У Ангелины и Крестины диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство. Однако невменяемой в момент нападения признана только младшая — Мария, у которой, помимо синдрома жестокого обращения, была обнаружена острая реакция на стресс. В отношении Ангелины с Крестиной эксперты пришли к выводу, что в момент трагедии они находились в состоянии ограниченной вменяемости, что не исключает вменяемость в юридическом смысле. При этом Крестина ещё в 2016 году совершила попытку суицида в городе Сочи, однако её спасла реанимация, что подтверждается материалами дела.

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— Что известно о Хачатуряне и его связях с криминальным миром?

— Из материалов дела известно, что в 1990-е годы он занимался мелким криминалом и нарочно преувеличивал свои знакомства и связи. Знавшие его люди называют Хачатуряна решальщиком местного масштаба, а Аурелия вспоминает, что он участвовал в мелких разборках и всегда ходил с оружием. В начале 2000-х Хачатурян ушёл с улиц, когда получил ранение. Тем не менее в квартире и в машине имевший психические расстройства Хачатурян постоянно держал ружьё, пистолеты и даже арбалет. Кто и почему выдал такому человеку разрешения на оружие — вопрос к представителям разрешительной системы МВД и Росгвардии.

  • Мария Хачатурян
  • АГН «Москва»

— Был ли он психически больным человеком?

— У него было несколько диагнозов. Один из них — «расстройство сексуального предпочтения». Это объясняет его тягу к педофилии и инцесту. Его лечащие врачи описали его как высокомерного, эмоционально неустойчивого, конфликтного, психически неуравновешенного, лживого и склонного к фантазированию в своих целях. В показаниях врачей содержится вполне показательный эпизод: за две недели до смерти, находясь на лечении в НППЦ им. Соловьёва, Хачатурян пытался пройти на процедуры без очереди. Один из врачей прямо указал в своих показаниях, что М. Хачатурян показался человеком, который ненавидит всех вокруг, и у него были черты женоненавистничества. В силу этических соображений мы не можем привести все выводы и диагнозы из заключения комиссии экспертов.

Уголовное дело в отношении отца

— Уголовное дело против Хачатуряна так и не возбудили. То есть, по мнению следствия, преступления против девушек он не совершал?

— Следствие установило целый ряд нарушений Хачатуряном закона, в том числе по тяжким статьям. Поскольку законом запрещено возбуждать уголовные дела в отношении умерших, следователь вынес постановление об отказе в возбуждении дела в связи со смертью. Это постановление нереабилитирующее. Если родственники умершего не согласны и хотят доказать его невиновность, то вправе требовать возбуждения уголовного дела в отношении умершего в целях его реабилитации. Однако указанное постановление они так и не обжаловали, поэтому он посмертно будет считаться насильником и преступником. Аналогичным образом было вынесено постановление по ещё одному эпизоду: «набожный» Хачатурян на День святого Валентина посылал малознакомой школьнице непристойные ролики порнографического содержания.

— То есть показания сестёр о физическом и сексуальном насилии доказаны следствием?

— Факты насилия подтверждаются множеством доказательств. Помимо различных экспертиз, есть показания свидетелей, специалистов, запрошенные материалы и документы, переписки из мессенджеров и соцсетей, фото, аудио- и видеозаписи. Ещё есть изъятые телефоны, содержащие немало файлов (переписок, аудио и видео), подтверждающих жестокое обращение Хачатуряна с дочерьми и осведомлённость об этом его родственников и подруг девочек.

Как установило следствие, поначалу Хачатурян приставал только к старшим девушкам по отдельности, надеясь, что они не будут делиться друг с другом «стыдными» тайнами. Марию до поры не трогал, но добрался и до неё. «Заводил в комнату и говорил сделать массаж», «когда просил сделать оральный секс, говорил, что это полезно для его простаты», «мастурбацию он называл «полезным массажем» — это цитаты из материалов дела.

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У следствия есть сведения как минимум об одном эпизоде, когда Хачатурян склонял двух дочерей к групповому сексу. Материалами следствия установлены и доказаны факты различных насильственных действий сексуального характера: он трогал их за интимные места, заставлял раздеваться, прикасаться к его половому члену, мастурбировать ему, принуждал к оральному и анальному сексу. Следствие также нашло подтверждение показаниям девочек о том, что имел место случай, когда в наказание за то, что Мария отказалась участвовать в сексуальных утехах отца, он вывез девочку в лес, привязал её к дереву и полоснул ножом по шее, после чего остался характерный шрам, подтверждённый судебно-медицинской экспертизой.

— При этом родственники и адвокаты Хачатуряна заявляли, что показания девушек о физическом и сексуальном насилии не были доказаны следствием...

 Они намеренно вводят в заблуждение общественность. Такой цинизм поражает. Они целый год отрицали какое-либо насилие над девочками, доказывали его святость и добродушие. Но с судебными экспертизами им будет поспорить трудно. 

Нетипичное дело 

— Насколько дело сестёр Хачатурян — типичный случай домашнего насилия? Есть ли то, что отличает его от других историй?

— Дело необычно действиями Хачатуряна и тем, что девушки в итоге нашли в себе силы для сопротивления в ответ на многолетнее насилие. Чаще всего в России жертвами домашних насильников становятся их жёны или сожительницы. А здесь насилию подверглись три дочери уверенного в своей безнаказанности тирана. А в части беззащитности жертв домашних истязаний это типичное дело. В России нет специального закона, защищающего жертв домашнего насилия.

— Публичность и огласка в СМИ влияют на дело сестёр?

— Благодаря вниманию со стороны общественности и СМИ дело ушло в Главное следственное управление СК России, где расследование проводилось тщательным образом. Претензий к расследованию у нас почти нет. Сотрудники СК проделали очень большую работу, установили наличие преступлений со стороны Хачатуряна. У адвокатов претензии только к конечному результату — квалификации действий девушек.

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